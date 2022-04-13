ТОП-8 товаров с AliExpress за неделю

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Артем Сутягин 0

Каждую неделю на AliExpress появляются новые товары. Одни из них заслуживают чуть больше внимания, а другие — чуть меньше. Но многие часто оказываются обделены тем вниманием, которое у них должно быть. Так они лежат годами на полках самого известного маркетплейса и покупают их не так часто, как они этого заслуживают. Но мы боремся с этой несправедливостью и хотим, чтобы каждый крутой товар нашел своего покупателя. Вот подоспела еще одна подборка годноты с AliExpress, о которой сейчас и поговорим.

фонарь

Это еще не все, что мы для вас приготовили.

Фитолампа с AliExpress

Замечали, как окна некоторых квартир круглые сутки светятся ярким фиолетовым светом? А ведь такое явление есть и оно довольно частое. Так люди выращивают растения или рассаду у себя дома.

Любите растения? Эта лампа для вас.

Лампы работает в том световом спектре, который положительно влияет на растения, которым постоянно не хватает света в условиях квартиры. Лампы могут поворачиваться на 180 градусов для более точной на стройки и не имеют темных областей. С ними все будет расти быстрее. Только пользоваться ими круглые сутки не стоит. Почитайте инструкцию и все поймете.

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Умная светодиодная подсветка для интерьера

Подсветка это не только модно, но и красиво. Обычная комната часто кажется скучной и ее всегда можно украсить аккуратной подсветкой. А если еще и менять ее цвет под настроение или просто использовать в качестве приглушенного освещения, то и вовсе получается очень романтично.

Правильное размещение такой ленты позволит украсить любой интерьер.

Вот тут собран самый сок с AliExpress. Все отбирается вручную.

Эта модель выпускается в нескольких вариантах длины от 5 до 20 метров и имеет версию с защитой от воды. Управлять светом можно через приложение, Google Ассистента или просто включить повторение музыки. В этом случае цвета будут меняться в такт мелодии. В комплекте все, что нужно для подключения (сама лента и блок управления).

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Доводчик с тросом

Этот доводчик удобнее многих других из-за своего компактного размера и простоты монтажа. Достаточно приклеить его к двери и все.

Такой доводчик легко устанавливается и эффективно работает.

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Система состоит из блока с катушкой и части, которая крепится к двери. Между собой они связаны тросом, который катушка неистово пытается на себя намотать. Так она стремится закрыть дверь. Система подойдет, как для распашных, так и для сдвижных дверей.

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Включение света хлопком

Умный дом и голосовые команды — это хорошо. Не многие вспомнит, но еще до них был способ включения или выключения света хлопком в ладоши. Такой способ иногда будет удобен и сейчас. Для этого есть вот такие реле.

С этим простым гаджетом любой свет можно включать хлопком.

Для установки его достаточно подключить по инструкции в сеть. В модуле встроен микрофон, который реагирует на хлопки и будет включать или выключать питание, когда зафиксирует такой звук. Иногда могут быть ошибки, но в целом идея отличная, хоть и не новая.

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Автоматический насос для колес на аккумуляторах

Спущенное колесо — стоим и никуда не едем. Это простое правило, которое относится, как к велосипеду, так и к автомобилю. Но к ним обоим подойдет и этот компрессор.

Небольшой, но незаменимый гаджет.

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Он работает от аккумулятор и накачает не одно колесо прежде, чем кончится заряд. Учитывая, что обычно надо подкачать одно колесо и то не полностью, то это отличный результат. Прибор может выдавать необходимое давление для подкачки колес автомобиля, мотоцикла и велосипеда. Можно даже качать мячи, матрасы и другие вещи. Вся информация и запрограммированное давление выводится на экран.

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Удаление вмятины своими руками

Небольшие вмятины на кузове неизбежны даже у опытных водителей. Но многие из них можно исправить своими руками.

С мелкими вмятинами можно справиться своими силами.

Клеевым пистолетом в центр вмятины надо приклеить специальную фишку, а дальше прибором, который упирается в кузов и вытягивает вмятину, исправить ее. Фишка отклеивается специальным растворителем. Если это была только вмятина (без царапин), часто после такого ремонта от нее не остается и следа. Если были царапины, то их можно будет заполировать.

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Универсальный фонарь

Такой фонарь может пригодиться в гараже, на природе, дома и в других местах, где в какой-то момент вы можете оказаться без света.

В походе, дома, в гараже и в других местах.

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Кроме того, что он светит как обычный фонарь, его можно согнуть на 90 градусов и повесить на карман/кепку/каску/рюкзак и другие места. Так он освободит руки, но и не оставит вас без света. Предусмотрена защита от воды по стандарту IP65. Есть несколько режимов работы, магнитное крепление и даже комплектация с ремнем для крепления фонаря на голову.

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Крепление для велосипеда на стену

Велосипед и весна просто созданы друг для друга. Вот только хранить его не всегда удобно. Особенно, если делать это надо в квартире и/или у вас много велосипедов в семье.

Так велосипед занимает намного меньше места, чем если стоит на земле.

В этом случае проще всего повесить его на стену — так он будет занимать существенно меньше места. Это крепление прочное и защитит стену в месте касания колеса, чтобы она не пачкалась и не портилась. В остальном это просто удобное крепление для для велосипеда.

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