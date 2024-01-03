ТОП товаров с АлиЭкспресс, достойных покупки в начале года

Праздники — самое время для небольшого ленивого шоппинга. Так хочется купить что-то интересное, но нет желания ходить по магазинам и что-то там выбирать. Чтобы вы могли избежать этого, но удовлетворить свою покупательскую потребность, мы собрали для вас самые интересные товары с AliExpress — от необычных до самых полезных. Как всегда, собирая нашу подборку, мы ориентировались на полезность, оригинальность и невысокую цену. Поэтому просто расслабьтесь, продолжайте праздновать, но уделите несколько минут прочтению нашей подборки.

Липучка для удобного хранения кабелей

Все вы знаете это переплетение проводов, в которое превращается несколько зарядок, если не отделить их друг от друга. Они сплетаются так, что для их распутывания надо приложить немало усилий. Чтобы избежать этого, достаточно просто смотать каждый кабель специальной липучкой, которая стоит очень недорого. Ее же можно использовать для кабельменеджмента. Просто собираете жгут проводов через каждые 20-30 сантиметров и наслаждаетесь результатом. Моток такой липучки стоит очень недорого. Отрезать нужную длину можно обычными ножницами. В итоге смотка для каждого кабеля стоит буквально несколько рублей, но порядок — бесценен.

Цена: от 60 рублей

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Автоматическая мыльница

Эти штуки с AliExpress точно достойны вашего внимания.

Этот диспенсер для мыла работает автоматически. Просто установите его, подставьте руки и получите порцию вспененного мыла. С ним вы намного быстрее вымоете руки. Носик регулируется для удобной выдачи мыла. Интенсивность подачи и количество мыла, выдаваемого за один раз, можно регулировать. Как бонус, если вам не нравится пена, можно использовать обычное жидкое мыло.

Цена: 800 рублей

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Инструменты для салона автомобиля

Чтобы снять ту или иную деталь внутренней отделки автомобиля, нужно пользоваться специальными инструментами. Тут почти все они находятся в одном наборе, который легко можно положить даже в карман. Поэтому место в бардачке для них всегда найдется, а у вас будет возможность проверить что-то под обшивкой. А если вы хотите сделать шумоизоляцию, то без этих инструментов вам просто не обойтись.

Цена: 150 рублей

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Портативный автомобильный компрессор

Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас.

Чтобы накачать колесо автомобиля, велосипеда или мотоцикла, можно воспользоваться обычным механическим насосом или большим проводным компрессором, а можно выбрать такое портативное устройство. Оно работает от встроенного аккумулятора и может автоматически выдавать то давление, которое вы укажете на дисплее. Просто накрутите его на нипель, выберите давление и нажмите кнопку. Остальное компрессор сделает сам. Кроме этого, его можно использовать для накачивания мячей, аксессуаров для плавания или «ватрушек», что особенно актуально зимой.

Цена: 2 600 рублей

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Силиконовые пакеты для хранения продуктов

Продукты в холодильнике можно хранить просто так или в обычном одноразовом пакете. Но последнее не очень хорошо для экологии и семейного бюджета, а так же просто не очень удобно. С этими многоразовыми пакетами продукты будут надежно сохранены и эстетично смотреться в холодильнике. Так же их можно использовать для заморозки, а широкий выбор размеров позволит выбрать то, что нужно именно вам.

Цена: от 100 рублей

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Складная вешалка для одежды

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Эта вешалка удобная тем, что в обычном состоянии она сложена и почти не занимает места, зато когда надо, она раскрывается и становится незаменимой для хранения или сушки вещей. Вешалка имеет раскладной механизм. На ней есть несколько мест для вешалок, который выдержат ваши вешалки или другую одежду. Так вы и место сохраните дома, и сможете развесить вещи, когда это будет нужно. Максимальная длина составляет 126 сантиметров. Самым необычным ее преимуществом является то, что она крепится к стеклу при помощи мощной присоски. Так ее даже можно взять с собой в поездку.

Цена: 3 650 рублей

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Удобная зарядка для всего

Один такой блок питания может обеспечить одновременную зарядку сразу 4 гаджетов. При этом хватит мощности, даже если это будут 4 смартфона. А для наушников, смартфона, планшета и часов его уж точно хватит. Все это возможно благодаря мощности 100 Вт. Можно даже зарядить ноутбук от этого блока питания. В общем, это незаменимая вещь в хозяйстве. И пусть она стоит дороже, чем некоторые другие аналогичные зарядки, она намного более надежная и качественная.

Цена: 4 300 рублей

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Чемодан с жестким корпусом

Эти товары с AliExpress согреют тело и душу.

Этот чемодан пригодится любому путешественнику. Кроме того, что он стильно выглядит, он так же позволяет надежно убирать в него ноутбук и не бояться, что тот повредится при перевозке. Внутри есть удобные карманы, а снаружи — качественные колеса и широкая ручка. Последнее позволяет оптимизировать внутреннее пространство, ведь так получилось избавиться от ребер, в которые обычно убирается эта ручка. Так внутреннее пространство стало более правильным, а взяться за ручку можно в любом месте. Единственный минус — не получится повесить на нее рюкзак со специальной проушиной. Зато есть быстрая доставка. Поэтому его можно купить, даже если вы планируете куда-то уехать через несколько дней.

Цена: от 11 670 рублей

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Как убрать желтые швы в ванной

Со временем даже самая качественная затирка в ванной перестает быть белой и становится желтой. Но с этим можно справиться довольно просто и быстро. Надо только воспользоваться таким маркером. Снимаете колпачок, нажимаете на стержень, чтобы пропитать его и аккуратно красите швы. Так плитка станет более опрятной и будет выглядеть как новая. Особенно актуально это для тех, кто давно сделал хороший ремонт и у кого плитка до сих пор выглядит хорошо. В этом случае замазка для швов сэкономит вам десятки тысяч рублей на ремонте. Есть разные цвета.

Цена: 110 рублей

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Одеяло с подогревом

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Холодной зимой всегда хочется какого-то дополнительного тепла. Для этого можно купить такое одеяло. Оно пронизано специальными нитями и может не только сохранять ваше тепло, но и дополнять его своим. Есть несколько режимов работы, а пользоваться им можно не только на даче, где есть проблемы с отоплением, но и в квартире. А как бонус, можно использовать его для того, чтобы просто посидеть на улице холодной осенью или ранней весной.

Цена: 1 050 рублей

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