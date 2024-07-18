ТОП товаров с AliExpress, которые надо хотя бы увидеть

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Артем Сутягин

AliExpress предлагает огромный выбор товаров по привлекательным ценам. Однако из-за обилия предложений порой сложно найти действительно стоящие вещи. Мы подготовили для вас подборку интересных и полезных товаров, которые заслуживают вашего внимания. Тут вы найдете практичные мелочи и полезные гаджеты. А главное, мы отобрали товары с хорошими отзывами покупателей и оптимальным соотношением цены и качества. Выбирайте на здоровье.

ТОП товаров с AliExpress, которые надо хотя бы увидеть. Даже девид Бэкхэм видел эти товары, а ты нет. Изображение: AdIndex. Фото.

Даже девид Бэкхэм видел эти товары, а ты нет. Изображение: AdIndex

Двусторонняя нано-лента 3 метра

Двусторонняя нано-лента 3 метра. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Перед нами не просто клейкая лента, а настоящий супергерой мира ремонта. Эта красная бестия длиной 3 метра и шириной до 5 до 20 мм прилипнет к чему угодно крепче, чем ваш кот к любимому дивану. Двусторонняя, прозрачная и мегапрочная — она удержит на стене даже вашу коллекцию кактусов. А главное, никаких следов после удаления. В общем, топовая штука для домашних мастеров и лентяев-экстремалов.

Цена: 150 рублей

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Многофункциональный инструмент для всего

Многофункциональный инструмент для всего. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

10 полезных товаров с AliExpress по низкой цене для твоего комфортного летнего отпуска.

Это не просто плоскогубцы, это целый арсенал в кармане. Перед нами настоящий швейцарский нож среди инструментов. Складной, компактный, но при этом может заменить целый ящик с с ключами. Идеальная штука для кемпинга, рыбалки или просто чтобы похвастаться перед друзьями. Открывашка, нож, пила, плоскогубцы – все в одном корпусе. С этой штукой вы будете готовы к любому челленджу, будь то починка палатки или открытие бутылочки холодненького напитка после трудового дня.

Цена: 1000 рублей

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Зарядное устройство для аккумулятора 18650

Зарядное устройство для аккумулятора 18650. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Это не просто зарядка, а незаменимый аксессуар для ваших 18650 аккумуляторов. Можно собрать свой повербанк без паяльника, просто как конструктор Лего. Корпус из алюминия, внутри умная плата, а снаружи карабин, чтобы подцепить к рюкзаку. Идеально подходит для походов, фестивалей или просто на случай, если ваш смартфон решит выключиться в самый неподходящий момент. Собрал, зарядил, и получил автономность 80-го уровня.

Цена: 100 рублей

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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Крутые товары с AliExpress для автомобиля и не только.

Вот вам крутая штука для реанимации железных коней. Это не просто зарядка, а настоящий доктор для вашего аккумулятора. С дисплеем и мощностью в 6 ампер – заряжает быстрее, чем вы успеете сказать «Да заведись ты уже!». Умная электроника защитит от перезаряда, а яркий желтый цвет не даст потеряться в гараже. Идеально для тех, кто хочет, чтобы машина всегда легко заводилась, а не играла в «угадай, поедешь ли ты куда-то” по утрам.

Цена: 850 рублей

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Переходник для аккумуляторных батарей AAA

Переходник для аккумуляторных батарей AAA. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Это настоящий размерный трансформер для ваших батареек! Эти хитрые переходники превращают мелкие AAA в солидные AA буквально в пару движений. В комплекте 4 штуки, так что можно оживить любой девайс, который капризничает из-за размера. Идеальная тема для тех, у кого вечно не те батарейки под рукой, как у меня. С ними вы больше не будете чувствовать себя, как Золушка, которой не подошла туфелька. Просто вставил — и готово, работает как часы!

Цена: 150 рублей

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Зажимы для обработки дерева

Зажимы для обработки дерева. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Что купить на AliExpress в первый раз? 10 полезных товаров по невероятно низкой цене.

Для любителей мастерить эти зажимы от WORKPRO – просто бомба. Два шестидюймовых инструмента в наборе, которые намертво вцепятся в ваши деревяшки. Они сделаны из крепкого пластика, так что служить будут долго. Синие ручки удобно лежат в руке, а красные накладки защищают поверхность от царапин. Идеальны для столярки, моделирования или просто, чтобы прижать что-нибудь покрепче. С ними ваши проекты будут держаться как влитые, без всяких «ой, упало”.

Цена: 800 рублей

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Шлепки в стиле Кроксов

Шлепки в стиле Кроксов. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Эти быстросохнущие шлепанцы — настоящий must-have для любителей активного отдыха. Стильный дизайн с геометрическим принтом и яркими акцентами сделает вас звездой пляжа или бассейна. Дышащая конструкция и удобный ремешок обеспечат комфорт в жаркий день. Подходят как для прогулок по берегу, так и для душа в спортзале. Легкие и практичные, они займут минимум места в вашем багаже. С этими шлепками вы будете готовы к любым водным приключениям.

Цена: 550 рублей

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Брелок для проверки давления в колесах

Брелок для проверки давления в колесах. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

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Этот отличный спутник для любого водителя. Компактный измеритель давления в шинах легко поместится на связке ключей, но при этом покажет вам точные цифры на ЖК-дисплее. Работает и с автомобилями, и с мотоциклами, чтобы четко контролировать давление в любом колесе. Пока прогреваете мотор, просто приложите брелок к ниппелю и сразу получите результат. Брелок сделан из крепкого ABS-пластика, так что не развалится от пары падений.

Цена: 250 рублей

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Умный клапан для воды

Умный клапан для воды. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Этот водяной клапан Tuya Zigbee — просто находка для тех, кто хочет прокачать свой умный дом. Работает по протоколу Zigbee, что означает быстрое и надежное соединение. Можно управлять поливом огорода или наполнением ванны прямо со смартфона. Доступен в черном и белом цветах, так что впишется в любой интерьер. Также возможно использование для газовых труб и подготовка сценариев. Например, чтобы вода автоматически перекрывалась, если сработал датчик протечки.

Цена: 1500 рублей

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Автомобильный крючок для сумок в салоне

Автомобильный крючок для сумок в салоне. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись.

Этот крючок сделан из нержавейки и подойдет для любого автомобиля. Он цепляется за подголовник и сразу готов к исползованию. На него можно повесить сумку, пакет с продуктами или разместить куртку. Компактный размер (всего 11х3 см) не мешает обзору, зато функциональности — хоть отбавляй. Европейский сертификат качества уверяет, что эта вещица переживет почти все, что угодно. Если устали от бардака в салоне, тот этот вариант создан специально для вас.

Цена: 50 рублей

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