Топчик товаров с AliExpress, которые хочется купить, если не знаешь, что выбрать

Когда надо что-то купить на AliExpress, самая большая проблема является выбор: с одной стороны, на этой площадке представлено огромное количество товаров, но с другой стороны, выбрать что-то стоящее действительно сложно, особенно если вы искали что-то конкретное, и теперь ваш список рекомендаций формируется на основании вашего запроса. Чтобы вам было проще купить лучшие товары на AliExpress, мы еженедельно готовим крутые подборки, которые публикуем на нашем сайте. Вот ещё одна: мы не стали ограничиваться определённой тематикой, а собрали товары из разных категорий, среди которых каждый найдёт что-то для себя.

Удобный держатель для телефона

Этот держатель для телефона позволит разместить телефон в автомобиле, и не только. Он состоит из двух половинок, которые крепятся к поверхности при помощи двухстороннего скотча. Разместить их нужно на таком расстоянии, чтобы между ними умещался ваш телефон. Преимущество конструкции в том, что наклеить их можно для горизонтальной и вертикальной установки телефона, а из-за небольших рамок вы сможете даже смотреть кино, на размещённом таким образом, телефоне.

Цена: 90 рублей

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Переходник для батареек

Топовые товары с AliExpress для велосипеда, которые нужно купить к началу сезона.

Часто бывает такое, что у вас много батареек ААА, а нужны батарейки АА. Такой переходник позволяет взять более компактные батарейки, установить их в него, а его, в свою очередь, поместить в вашу устройство. Так вы сможете не только сэкономить на покупке новых батареек, но и использовать аккумуляторы, если они у вас ААА-формата. Один переходник подходит для одной батарейки. В комплекте таких переходников четыре штуки, поэтому, если вам нужно больше, стоит задуматься о покупке нескольких комплектов. Надо понимать, что емкость батарейки ААА меньше, чем батарейки АА, но эта история не про время автономной работы, а про удобство совместимости.

Цена: 120 рублей

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Чехол для пульта от телевизора

Часто шутят над тем, что поколение людей, которые клеют плёнки на телефоны, смеются над поколением людей, которые убирали пульты от телевизоров целлофан. Решение очень удобное, но целлофановый пакет как чехол для пульта остался в прошлом. Теперь можно купить такой чехол из термоусадочной плёнки, который примет форму пульта и надёжно защитит его, особенно если пульт используется на кухне, где много грязи, пыли, продуктов, муки и жирных пятен. В комплекте 5, 10 или 20 чехлов, есть несколько размеров для разных пультов. Вам надо будет только надеть чехол на пульт, подуть на него феном, чтобы плёнка приняла форму пульта, и кусочком скотча подклеить хвостик с обратной стороны.

Цена: от 50 рублей

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Универсальный разветвитель-переходник на все случаи жизни

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Когда надо подключить несколько устройств к одной розетке, стоит купить тройник. Этот тройник имеет удобную складную конструкцию. В него можно подключить до трех устройств одновременно. Кроме этого, поддерживается подключение штепселей с плоскими контактами. Так что, вы получаете не только тройник, но и переходник. Незаменимое устройство в каждом доме, особенно с учетом того, что многие современные устройства поставляются по параллельному импорту и имеют не европейскую вилку.

Цена: 110 рублей

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Опора для домкрата автомобиля

Использование домкрата для автомобиля не такое простое дело, как кажется. Если неправильно его установить, можно повредить направляющие или днище. Чтобы этого не произошло, особенно когда вы используете подкатной домкрат, а не тот, который идёт в комплекте с автомобилем, стоит воспользоваться специальной подушкой. Например, такой. Она распределяет нагрузку, и вы точно не повредите металлические детали.

Цена: 360 рублей

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Удобный органайзер для багажника

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В багажнике автомобиля всегда много вещей, которые надо как-то разложить, чтобы они не болтались по всему багажнику во время движения. Можно установить ящик, но это не самое практичное решение, ведь он занимает место даже когда пустой. Такой органайзер подойдет для любого багажника с ворсовой обивкой. Если обивка пластиковая, в комплекте идет специальная двухсторонняя клейкая лента, которая клеится к пластику и имеет с обратной стороны липучку. К ней вы и будете крепить органайзер. Когда все установлено, вам достаточно просто оттянуть резинку и поместить под нее банку незамерзайки, щетку, салфетки или другие вещи. Все они будут надежно зафиксированы.

Цена: от 80 рублей

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USB-лампочка

Такая лампочка не сможет стать основным источником света в помещении, но ее можно вставить в USB-порт адаптера питания, компьютера или даже внешнего аккумулятора. Она будет светиться и выполнять функцию ночника. При использовании внешнего аккумулятора ее можно превратить в небольшой карманный фонарик, который пригодится в темное время суток. Внутри установлен светодиод, который потребляет очень мало энергии. Поэтому лампочка не будет сильно расходовать электричество. В комплекте будет сразу 5 лампочек. На выбор есть разные цвета свечения.

Цена: 120 рублей

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Брелок вечный календарь с открывалкой

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Этот необычный брелок можно использовать просто как стильный аксессуар, а можно как полноценный календарь. Такие календари принято называть вечными. Вы просто выставляете на нем нужную дату и год, чтобы всегда знать, какой сегодня день. Кроме этого, к брелоку приделана открывалка для напитков. Это не только хорошо смотрится, но и будет очень полезно на каждый день.

Цена: 110 рублей

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Влагозащищенные кейсы для мелочей

В эти небольшие кейсы можно убирать различные электронные вещи или то, что нужно защитить от влаги. Это возможно благодаря тому, что коробочки герметичны. Но пользоваться ими можно и просто так, в обычный жизни. Есть несколько размеров на выбор, в зависимости от того, для чего вы их покупаете.

Цена: от 25 рублей

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