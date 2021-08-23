Топовые гаджеты с распродажи Алиэкспресс

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Иван Герасимов 0

На AliExpress начинается традиционная распродажа, где можно приобрести крутые гаджеты с приятной скидкой. Зачастую скидка чисто символическая, однако, иногда можно наткнуться на товары, которые очень неплохо подешевели. Отобрали для вас повседневные гаджеты и аксессуары со скидкой, к которым нужно присмотреться, если у вас по какой-то причине их еще нет. Не забудьте воспользоваться скидочными купонами, которые отображаются на главной странице — сэкономите еще больше!

Подобрали крутые гаджеты, которые подешевели на AliExpress

Недорогой планшет Teclast

Мы уже рассказывали о том, как выбрать планшет на Android. И планшет Teclast был среди тех, к которым мы рекомендовали присмотреться. Рекомендуем снова, тем более, что гаджет приятно подешевел — за такие деньги вы получаете мощный современный планшет с отличной батареей, на котором и работать можно, и немного поиграть. Выберите комплектацию и объем памяти, а продавец сделает вам приятную скидку.

У Telcast классные доступные планшеты — подойдет не только для подарка, но и себе любимому

Цена: от 11355 рублей

Планшет Teclast

Удобная IP-камера

IP-камеры уже давно перестали быть какой-то блажью, став необходимостью — никогда не знаешь, что случится завтра. Так что, лучше перестраховаться, установив недорогую систему видеонаблюдения, чтобы всегда знать, что происходит дома или на даче, тем более, когда есть приятная скидка даже на минимальную комплектацию. Камера шикарная — покупатели рекомендуют!

IP-камера — это не просто вещь, а необходимость в наше время

Цена: 640 рублей

IP-камера

Компактная колонка Nokia

Nokia издревле занимается не только телефонами, но и другим оборудованием: в их числе наушники и беспроводные колонки. Ищете что-то недорогое и компактное? Присмотритесь к колонке Nokia — у нее классные кнопки управления на корпусе, а аккумулятор позволит слушать музыку целых 4 часа! Кстати, две колонки можно подключить друг к другу по Bluetooth 5.0, чтобы получить стерео.

У Nokia не только неплохие смартфоны, но и добротные аксессуары

Цена: 2511 рублей

Bluetooth-колонка Nokia

Портативная игровая приставка

Любите играть, но надоели игры на смартфоне? Олдскульная портативная игровая приставка не даст вам заскучать по пути на работу или на отдыхе. Если прикупить комплект подороже, то вы получите еще один джойстик для друга — можно поиграть вдвоем! Кстати, если что — ее можно подключить к телевизору. Пожалуй, лучшая альтернатива PlayStation Classic!

Такую приставку можно приобрести вместе с джойстиком, чтобы играть вдвоем

Цена: 780 рублей

Портативная игровая приставка

ТВ-приставка с Android TV

ТВ-приставки давно стали обыденностью — они продлевают жизнь старым телевизорам, позволяя нам сэкономить на покупке нового со Smart TV или Android TV. Если надоело смотреть рекламу, находясь на даче, прикупите такой стик и наслаждайтесь YouTube и стриминговыми сервисами! Можете, кстати, даже читать наш Telegram-канал с помощью этой приставки, чтобы всегда оставаться в курсе новостей.

Доступная ТВ-приставка, которая преобразит ваш старенький телевизор

Цена: 1054 рубля

Недорогая ТВ-приставка

Отличный микрофон для записи

Допустим, что вам захотелось сменить род деятельности или завести новое хобби. Например, записывать треки или подкасты. Возможно, озвучивать ролики. Любой поисковик выдает дорогие варианты микрофонов. Не спешите тратить деньги и присмотритесь к этому варианту — в нем все то же самое, а стоит он на порядок дешевле. Покупатели хвалят скорость доставки — в среднем 16 дней.

Задумались о собственном подкасте? Этот микрофон вам поможет воплотить давнюю мечту

Цена: 2380 рублей

Крутой микрофон

Что еще прикупить: Недорогие гаджеты для начинающих блогеров

Крутой телевизор Xiaomi

Присматриваете телевизор, но не можете определиться? Согласен, сейчас очень большой выбор разных ноунейм-производителей, о которых слышишь впервые. В такой ситуации очень помогает широкий модельный ряд у Xiaomi — за приятный прайс получаете отличный шустрый телевизор с Android TV на борту. Мы часто пишем про гаджеты Xiaomi в нашем Яндекс.Дзене, какие крутые товары у Xiaomi, тем более, когда есть скидка, грех отказываться.

Топовый телевизор Xiaomi, который стоит своих денег

Цена: 19655 рублей

Недорогой телевизор Xiaomi

Мощный планшет Teclast

Еще один крутой планшет от Teclast в нашей подборке — аккумулятор на 6000 мА*ч, поддержка 4G, отличный дизайн и Android 10 по умолчанию на устройстве — что еще нужно для счастья в 2021 году? Кроме того, это прекрасная альтернатива ноутбуку. Особенно, если нужен доступный вариант.

Планшет с емким аккумулятором, который подойдет не только для работы, но и для игр

Цена: 10633 рубля

Мощный планшет Teclast

Внешний аккумулятор KUULAA

Сложно представить нашу жизнь без внешних аккумуляторов, а выйти из дома, не взяв его с собой — ошибка, которую лучше не повторять, иначе придется бегать в поисках розетки. Зачем, если под рукой есть повербанк на 10000 мА*ч? Вдвойне приятно, что у него целых два порта USB Type-C.

Недорогой повербанк с LED-экраном — всегда будете знать, сколько еще энергии в нем есть

Цена: 992 рубля

Внешний аккумулятор

Мощный повербанк ROMOSS

Если 10000 мА*ч вам мало, у ваших друзей тоже большая потребность «прикурить» зарядку, то прикупите повербанк на 30000 мА*ч — заряжать можно сразу несколько устройств, а емкости хватит, даже если у вашего смартфона до неприличия изношенный аккумулятор. Кстати, стоит такой внешний аккумулятор вменяемых денег. Само собой, не забудьте использовать купоны!

Емкости этого аккумулятора хватит, чтобы зарядить ваш смартфон раз 5-6

Цена: 1375 рублей

Очень мощный внешний аккумулятор

Фитнес-браслет Xiaomi

Лучший подарок для себя и для кого-либо в наше время — это фитнес-браслет от Xiaomi. Приятно, что даже версии постарше сейчас стоят не очень много. Но зачем они нужны, если предлагают самый последний Mi Smart Band 6 за приятный прайс? В нем есть все, что пригодится и даже больше. А про автономность говорить не нужно — работать без подзарядки гаджет способен очень долго. И да, Mi Band много не бывает!

Самый топовый фитнес-браслет стал еще дешевле! Успейте купить!

Цена: 2632 рубля

Mi Smart Band 6

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