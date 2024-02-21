Топовые подарки на 23 февраля с Яндекс Маркета. Есть на любой кошелек

Когда наступает период праздников, возникает вопрос, что купить в подарок друзьям, коллегам и близким. Чтобы вам было проще сделать выбор, мы готовим для вас подборки крутых товаров с самых популярных маркетплейсов. На этот раз остановимся на Яндекс Маркете и обсудим, что можно купить настоящему мужчине в преддверии Дня защитника Отечества. Ограничиваться какой-то суммой мы не стали, поэтому поговорим о самых разных товарах из разных категорий, от электроники до товаров для дома. Давайте начинать.

Фотоаппарат в виде аудиокассеты

PaperShoot — это цифровой фотоаппарат, изготовленный из экологичных материалов и снимающий «как на пленку», без хлопот с проявкой. Он минималистичен, стильно выглядит и позволяет менять корпус на десятки тех, которые можно докупить отдельно. По размеру он как маленький смартфон. Есть только одна кнопка спуска и несколько фильтров, имитирующих пленку, хотя запись изображения производится на карту памяти. Можно снимать и на смартфон, но этот фотоаппарат даст необычный опыт и подарит новый вид удовольствия.

Цена: 12 000 рублей

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Внешний аккумулятор с беспроводной зарядкой

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только.

Внешний аккумулятор нужен каждому. Этот не просто имеет емкость 10 000 мАч, но еще и предлагает приятный внешний вид с мягкими цветами. А заодно получил беспроводную зарядку и мощность 20 Вт. Выпускается он под брендом COMO, являющимся суббрендом Яндекса. Есть все необходимые виды защиты, включая защиту от перегрева. В общем, хорошая штука, которая рано или поздно пригодится каждому.

Цена: 2 520 рублей

Куптиь аккумулятор с беспроводной зарядкой

Мощная зарядка для нескольких гаджетов

Мощность данной зарядки 100 Вт, а значит, хватит ее даже для одновременной зарядки ноутбука, смартфона и планшета. Есть один обычный USB и три USB Type-C. Выпускается зарядка Ugreen, которая давно зарекомендовала себя как надежного производителя. Я сам такой пользуюсь и очень доволен. Есть более доступные модели, но при такой мощности нужны надежные системы защиты, которых просто нет в бюджетных устройствах. Качество сборки, стильный внешний вид, высокая мощность — всё это про нее.

Цена: 4 860 рублей

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Кривой граненый стакан

Крутые товары на Яндекс Маркет, которые можно купить с большой скидкой.

Это не баг, а фича, — так можно сказать про данный стакан. Он выглядит, как мог бы выглядеть граненый стакан с картины Сальвадора Дали. Как его делают, я не знаю, но смотрится он довольно стильно, и из него будет приятно пить любой напиток.

Цена: 400 рублей

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Стильная открывалка в форме акулы

Современные бутылки с напитками все чаще делаются с откручивающейся крышкой, но все равно не все. Поэтому такой брелок в виде акулы иногда очень пригодится. Даже без этого он выглядит просто стильно, поэтому за такие небольшие деньги это отличный сувенир.

Цена: 350 рублей

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Хороший ремень для спорта и на каждый день

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Этот прочный и удобный армейский ремень выполнен из износостойкого нейлона с удобной пряжкой, что делает его идеальным для любителей активного отдыха. Он обладает максимальной прочностью, устойчивостью к истиранию и долговечностью, что позволяет использовать его в различных условиях. На выбор есть много цветов, чтобы точно каждому понравилось.

Цена: 490 рублей

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Сумка-слинг с экраном

Такая сумка не просто позволяет носить вещи, но и является настоящим украшением. На внешней части есть экран для вывода анимации. Ее даже можно рисовать самому в приложении. Выводите статичную картинку или анимацию и наслаждайтесь тем, чего ни у кого нет. Работает экран от внешнего аккумулятора, который нужно положить внутрь и подключить к нему провод.

Цена: 5 700 рублей

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Наклейка на стену с мышью

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Эта наклейка может украсить интерьер интересной изюминкой или позволит подшутить над кем-то. Выглядит она очень качественно, а на ней изображена мышь, торчащая из норки. Такой классической норки, почти как в мультфильме «Том и Джерри».

Цена: 250 рублей

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Классические ретро-часы Casio

Эти часы отзовутся приятной волной ностальгии, кто застал модели, которые были в девяностые годы прошлого века. У них очень типичный для ретро-модели корпус, есть будильник, секундомер, подсветка и другие режимы работы, которые переключаются кнопками на корпусе. Цифры маленькие, но в этом и есть свой смысл. Поэтому часы можно рекомендовать к покупке любителям олдскула.

Цена: 7 930 рублей

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Зонт в виде катаны

Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите.

Это не новая тема, но время от времени она возвращается, снова обретая популярность. Зонт с большой ручкой в форме катаны. Это не только удобно, но и позволяет носить его, перекинув через плечо, как настоящий самурай. В остальном это обычный качественный зонт на каждый день, который очень пригодится грядущей весной.

Цена: 1 610 рублей

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