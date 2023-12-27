Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя

Покупая что-то на AliExpress, вы не можете быть уверены, нет ли у этого товара более интересных аналогов. А если вы просто перебираете рекомендации самого сервиса, вы и вовсе можете не найти ничего интересного. Чтобы упростить этот процесс и обеспечить вас потоком крутых гаджетов и аксессуаров, мы еженедельно готовим специальные подборки и делимся ими с вами. Пришло время еще одной, о которой мы сейчас и поговорим. Устраивайтесь поудобнее, делайте монитор поярче и давайте начинать.

Крутая зубная щетка с моторчиком

Зубная щетка давно вышла на новый уровень. Теперь это не просто пластиковая палка со щетиной, а настоящий гаджет. Электрические модели стали очень доступными и сильно прибавили в качестве. Эта модель предлагает сменные насадки, чтобы можно было менять их по мере износа, или покупать одну щетку на двоих и просто перекидывать каждый раз насадку. Заряжается щетка от USB, поэтому пользоваться ей будет очень просто.

Цена: 800 рублей

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Недорогой SSD для компьютера

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые ты зря не купил в 2023 со скидками. Остался последний шанс.

В любом современном компьютере должен стоять SSD в качестве основного накопителя. Если установить на него систему и основные приложения, это в разы ускорит запуск компьютера и существенно прибавит скорости работе приложений. Особенно, если данные, с которыми они работают, тоже находятся на SSD. Обычный жесткий диск (HDD) лучше использовать просто для хранения данных, но не для работы с ними. Эти SSD начинаются с небольшого объема и стоят относительно недорого. Формат 2,5”, а значит с ним можно проапгрейдить даже ноутбук.

Цена: от 1 190 рублей

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Карманная рация для дома

Эта рация хоть и имеет некоторые ограничения, но с ней можно выбрать диапазон и общаться с друзьями на природе или на даче. Есть встроенные микрофон и динамик, а кроме диапазонов, в которых можно общаться, есть те, в которых можно просто слушать. Аккумулятор сменный, а экран с подсветкой — можно пользоваться даже в темноте.

Цена: 1 610 рублей

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Налобный фонарь для темных мест

Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому.

Зимой темнеет рано, но иногда надо пойти погулять с собакой или сделать что-то на улице. Чтобы было проще, можно купить налобный фонарь. Эта модель имеет несколько режимов работы и две версии — одна огибает голову, а вторая чуть более компактная, но светит более узким пучком. Работают они от встроенного аккумулятора, а для зарядки можно использовать свой зарядник и кабель или выбрать так, чтобы он был в наборе.

Цена: от 670 рублей

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Мощный внешний аккумулятор

Power Bank никогда не будет лишним. Особенно если он мощный и с большой емкостью. Эта модель предлагает 25 000 мАч и 140 Вт. Так можно заряжать несколько смартфонов, ноутбук, наушники и другие гаджеты. Правда, одновременно это лучше все равно не делать. Есть поддержка PD 3.1, четыре разъема и экран для отображения уровня заряда.

Цена: 6 650 рублей

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Лента для крепления груза в багажнике

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Чтобы в багажнике все не лежало просто так, можно купить такую ленту. Она двуслойная. Один слой крепится к обивке салона, а второй — эластичный и к нему притягиваются вещи. В отличие от сумок и кейсов, такая система крепления не занимает места, когда не исползьуется. Прикрепите такую в багажнике и забудете о ситуациях, когда вещи катаются по всему полу.

Цена: от 80 рублей

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Органайзер для салона автомобиля

Такая сетка натягивается между передними сидениями автомобиля. Для этого она крепится снизу за основание кресла и сверху за опору подголовника. Это не просто сетка, а карман. Там можно и лишнее место для хранения получить, и защититься от животных, которые сидят сзади и любят перелезать вперед.

Цена: 630 рублей

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Накидка на автомобильное кресло с карманами

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Эти накидки крепятся на спинку переднего автомобильного сиденья и фиксируются на нем. Благодаря этому у пассажиров будет много карманов, в которые можно сложить платки, воду, гаджеты, зарядки и прочее. Это идеальный вариант для долгих семейный поездок, особенно с детьми. Если брать сразу два, то будет дешевле.

Цена: от 550 рублей

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Плечевой массажер

Эта штука накидывается на плечи и разминает их. Для этого предусмотрено несколько движущихся валиков, которые и производят массаж. Есть несколько режимов работы и интенсивности. В комплекте есть питание от розетки и от прикуривателя автомобиля. Управление осуществляется кнопкой на левой стороне. А для создания давления можно засунуть руки в петли лямок и и просто расслабиться.

Цена: от 2 870 рублей

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