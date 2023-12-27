Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Покупая что-то на AliExpress, вы не можете быть уверены, нет ли у этого товара более интересных аналогов. А если вы просто перебираете рекомендации самого сервиса, вы и вовсе можете не найти ничего интересного. Чтобы упростить этот процесс и обеспечить вас потоком крутых гаджетов и аксессуаров, мы еженедельно готовим специальные подборки и делимся ими с вами. Пришло время еще одной, о которой мы сейчас и поговорим. Устраивайтесь поудобнее, делайте монитор поярче и давайте начинать.

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Как обычно, собрали лучшее только для вас. Фото.

Как обычно, собрали лучшее только для вас.

Крутая зубная щетка с моторчиком

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Крутая зубная щетка с моторчиком. Фото.

Зубная щетка давно вышла на новый уровень. Теперь это не просто пластиковая палка со щетиной, а настоящий гаджет. Электрические модели стали очень доступными и сильно прибавили в качестве. Эта модель предлагает сменные насадки, чтобы можно было менять их по мере износа, или покупать одну щетку на двоих и просто перекидывать каждый раз насадку. Заряжается щетка от USB, поэтому пользоваться ей будет очень просто.

Цена: 800 рублей

Купить электрическую зубную щетку

Недорогой SSD для компьютера

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Недорогой SSD для компьютера. Фото.

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые ты зря не купил в 2023 со скидками. Остался последний шанс.

В любом современном компьютере должен стоять SSD в качестве основного накопителя. Если установить на него систему и основные приложения, это в разы ускорит запуск компьютера и существенно прибавит скорости работе приложений. Особенно, если данные, с которыми они работают, тоже находятся на SSD. Обычный жесткий диск (HDD) лучше использовать просто для хранения данных, но не для работы с ними. Эти SSD начинаются с небольшого объема и стоят относительно недорого. Формат 2,5”, а значит с ним можно проапгрейдить даже ноутбук.

Цена: от 1 190 рублей

Купить SSD для компьютера

Карманная рация для дома

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Карманная рация для дома. Фото.

Эта рация хоть и имеет некоторые ограничения, но с ней можно выбрать диапазон и общаться с друзьями на природе или на даче. Есть встроенные микрофон и динамик, а кроме диапазонов, в которых можно общаться, есть те, в которых можно просто слушать. Аккумулятор сменный, а экран с подсветкой — можно пользоваться даже в темноте.

Цена: 1 610 рублей

Купить карманную рацию

Налобный фонарь для темных мест

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Налобный фонарь для темных мест. Фото.

Товары с AliExpress, которые можно и нужно купить почти каждому.

Зимой темнеет рано, но иногда надо пойти погулять с собакой или сделать что-то на улице. Чтобы было проще, можно купить налобный фонарь. Эта модель имеет несколько режимов работы и две версии — одна огибает голову, а вторая чуть более компактная, но светит более узким пучком. Работают они от встроенного аккумулятора, а для зарядки можно использовать свой зарядник и кабель или выбрать так, чтобы он был в наборе.

Цена: от 670 рублей

Купить налобный фонарь

Мощный внешний аккумулятор

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Мощный внешний аккумулятор. Фото.

Power Bank никогда не будет лишним. Особенно если он мощный и с большой емкостью. Эта модель предлагает 25 000 мАч и 140 Вт. Так можно заряжать несколько смартфонов, ноутбук, наушники и другие гаджеты. Правда, одновременно это лучше все равно не делать. Есть поддержка PD 3.1, четыре разъема и экран для отображения уровня заряда.

Цена: 6 650 рублей

Купить внешний аккумулятор

Лента для крепления груза в багажнике

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Лента для крепления груза в багажнике. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Чтобы в багажнике все не лежало просто так, можно купить такую ленту. Она двуслойная. Один слой крепится к обивке салона, а второй — эластичный и к нему притягиваются вещи. В отличие от сумок и кейсов, такая система крепления не занимает места, когда не исползьуется. Прикрепите такую в багажнике и забудете о ситуациях, когда вещи катаются по всему полу.

Цена: от 80 рублей

Купить ленту для крепления груза

Органайзер для салона автомобиля

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Органайзер для салона автомобиля. Фото.

Такая сетка натягивается между передними сидениями автомобиля. Для этого она крепится снизу за основание кресла и сверху за опору подголовника. Это не просто сетка, а карман. Там можно и лишнее место для хранения получить, и защититься от животных, которые сидят сзади и любят перелезать вперед.

Цена: 630 рублей

Купить органайзер для салона автомобиля

Накидка на автомобильное кресло с карманами

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Накидка на автомобильное кресло с карманами. Фото.

Лучшие товары с Алиэкспресс для нового года и просто зимы

Эти накидки крепятся на спинку переднего автомобильного сиденья и фиксируются на нем. Благодаря этому у пассажиров будет много карманов, в которые можно сложить платки, воду, гаджеты, зарядки и прочее. Это идеальный вариант для долгих семейный поездок, особенно с детьми. Если брать сразу два, то будет дешевле.

Цена: от 550 рублей

Купить накидку на кресло с карманами

Плечевой массажер

Топовые товары с Алиэкспресс, которые купили уже все, кроме тебя. Плечевой массажер. Фото.

Эта штука накидывается на плечи и разминает их. Для этого предусмотрено несколько движущихся валиков, которые и производят массаж. Есть несколько режимов работы и интенсивности. В комплекте есть питание от розетки и от прикуривателя автомобиля. Управление осуществляется кнопкой на левой стороне. А для создания давления можно засунуть руки в петли лямок и и просто расслабиться.

Цена: от 2 870 рублей

Купить плечевой массажер

Теги
Лонгриды для вас
10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые пригодятся в отпуске

Лето для многих людей ассоциируется с отпуском и отдыхом. Но просто взять и отправиться отдыхать - это очень недальновидный поступок. Нужно как следует подготовиться к этому мероприятию. Во-первых, вам потребуется вместительный рюкзак, чтобы нужные вещи получилось взять с собой. Во-вторых, обязательно нужно позаботиться о зарядке ваших гаджетов. Даже если в том месте, куда вы едете, нет интернета, можно накачать в память смартфона или планшета фильмов, музыки и книг и отлично провести время и без подключения к сети. А для тех, кто предпочитает отдых где-нибудь на берегу реки в палатке, обязательно нужна специальная посуда для приготовления еды. Все это и многое другое вы сможете найти в нашей подборке недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые пригодятся в отпуске.

Читать далее
Этот фен с неоновой подсветкой сушит волосы в 3 раза быстрее обычного. Сейчас его продают с большой скидкой

От мощности фена для волос напрямую зависит скорость их сушки. Однако при выборе подобного устройства мы зачастую вынуждены идти на компромиссы, ведь мощный прибор по определению не может быть компактным. Исключения есть, но их настолько мало, что фен Soocas A1 (Nova) выглядит белой вороной на фоне других моделей. В период с 11 по 22 октября его продают с большой скидкой, а потому у нас есть отличный повод разобраться, в чем заключается уникальность этой модели.

Читать далее
В Россию привезли лучший планшет до 15000 рублей. У него 4 динамика, 256 Гб памяти и безграничные возможности

С каждым годом становится все сложнее найти недорогой, но хороший планшет. Техника дорожает, и, покупая новое устройство, мы раз за разом вынуждены платить больше. Однако до сих пор остаются исключения, о которых мы стараемся вам регулярно рассказывать. Яркий пример — планшет Teclast M50 Pro. Цена у него такая, будто вышел он пару лет назад, когда техника стоила меньше, но характеристики новинки полностью соответствуют требованиям 2023 года и даже превосходят ожидания пользователей.

Читать далее