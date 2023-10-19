Топовые товары с Алиэкспресс, которые я еще не советовал

Когда открываешь AliExpress, буквально глаза разбегаются от того, что ты там видишь. Проблема только в том, что подборки часто работают некорректно. В итоге, один раз посмотрев какой-то товар, вы до бесконечности будете видеть только его и его аналоги. Чтобы этого избежать, лучше прислушаться к рекомендациям тех, кто следит за этим. Мы еженедельно готовим подборки, чтобы рассказать вам о самых интересных товарах. И вот снова пришло время рассказать о лучших товарах, которые можно купить на AliExpress на этой неделе.

Настольный увлажнитель воздуха

Воздух должен быть увлажненным! Это утверждение особенно справедливо для зимнего периода, когда влажность падает до минимального уровня. Этот небольшой увлажнитель ставится на стол, подключение производится через USB-C, а вода заливается через верхнюю часть. Ее объема хватит даже на ночь. При этом, если ночью вы хотите еще иметь ночник, то он тут тоже встроен.

Цена: 890 рублей

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Система проверки качества воды

Крутые товары с Алиэкспресс, которые я посоветовал уже всем, кроме вас.

Качество воды — важнейшая часть нашего здоровья. Этот тестер похож на толстый маркер с колпачком. Сняв этот колпачок, вы откроете контакты, которые должны соприкоснуться с водой, чтобы проверить ее качество. Результаты тестирования будут выведены на экран. По сути, прибор только измеряет количество частиц в воде. Это не полный тест, но его уже достаточно для того, чтобы задуматься, пить такую воду или нет. Работает тестер от плоских батареек.

Цена: 185 рублей

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Устранение запахов в холодильнике

Плохой запах в холодильнике скорее норма, чем исключение. Так получается по целому ряду причин, о которых можно написать отдельную статью. Но уменьшить его проще, чем кажется. Этот прибор устанавливается или вешается в холодильнике, включается и прокачивает через себя воздух, очищая его. Работает освежитель от встроенного аккумулятора, поэтому думать о его питании не придется. Зато с ним воздух будет свежее, а заодно и продукты будут меньше портиться

Цена: 1345 рублей

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Гравитационный держатель для телефона

10 отличных товаров с Алиэкспресс для дома, машины, смартфона и не только.

Прелесть этого держателя в том, что в обычном состоянии он компактный, а если вставить в него телефон, нижние его части просядут, а верхние обожмут смартфон. Так он будет лучше держаться, а смотреться все это будет очень эстетично. На выбор есть много цветов, чтобы каждый мог выбрать то, что нравится ему.

Цена: 390 рублей

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Автоматическая кормушка и поилка для кота

Это лишь условно автоматическая кормушка и поилка, зато выполнена она в одном корпусе и делает главное — позволяет реже заниматься ”сервировкой для кота”. В ней есть резервуар для воды объемом один литр и для корма на три литра. Вы заполняете их, а еда и вода выдаются по мере расходования, просто высыпаясь или выливаясь вместо употребленных котом. Обжору с такой кормушкой лучше не оставлять, так как она не дозирует порции. В остальных случаях это отличное бюджетное решение.

Цена: 1 480 рублей

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Карманный вентилятор

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Этот прибор больше пригодится летом, но если вы планируете ехать отдыхать в жаркие страны или у вас очень сильно топят зимой, к нему тоже стоит присмотреться. Он может висеть на шее и дуть вверх или его можно самостоятельно направить на ту часть тела, которой жарко. Работает прибор от батареек, а для удобства есть ремень. Он и позволяет повесить прибор на шею. Скорость работы и остаток заряда будут отображаться на встроенном дисплее.

Цена: 670 рублей

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Складной стол для походов и пикников

Этот стол в сложенном состоянии занимает места не на много больше, чем зонт. Зато в разложенном — это полноценный столик, на который можно поставить посуду или положить вещи. Дома им пользоваться вряд ли стоит, хотя тоже есть варианты, а на природе это незаменимый аксессуар. Есть несколько цветов и доставка со склада в России

Цена: 1 690 рублей

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Тонкая беспроводная клавиатура

ТОП-10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно покупать сейчас, чтобы не пожалеть потом.

Выбрать клавиатуру можно хоть в супермаркете по соседству, но такие встречаются редко. Из-за круглой формы клавиш нажатия получаются более точными и удобными. Есть все основные клавиши, возможность работы с Mac и PC, а так же беспроводное подключение через Bluetooth или радиосигнал. Клавиатура выпускается в двух версиях — с цифровым блоком и без него. Первый стоит чуть дороже.

Цена: 1 360 рублей

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Карманная клавиатура для смартфона

Эта клавиатура сама не больше смартфона по размеру. На ней можно печатать сообщения или даже большие тексты, если надо. Физические клавиши в этом отношении всегда намного более удобные, чем экранные, которые в несколько раз меньше. У нее есть встроенный аккумулятор, а работает она через Bluetooth, благодаря чему ее можно подключить, например, к смарт-телевизору. Но учтите, что русской раскладки у нее нет.

Цена: 920 рублей

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Складной защищенный рюкзак

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Этот рюкзак хорош тем, что его можно не просто набить вещами, но и защитить от воды. Он настолько непромокаем, что его даже можно использовать в качестве плотика при переправе через реку. Есть несколько размеров и ярких цветов, что хорошо в долгих походах. Вешать можно на плечи или как сумку через плечо.

Цена: от 700 рублей

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