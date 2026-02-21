Топовые товары с AliExpress для кемпинга и активного отдыха

Собрали десятку товаров с AliExpress для тех, кто проводит время активно — в походах, на велосипеде, у воды или просто вдали от розетки. Никакого балласта: только вещи, которые реально решают задачи в поле. Беспроводная воздуходувка для розжига костра, компактная установка для приготовления еды Fire-Maple, герметичный рюкзак для сплавов, насос размером с зажигалку и многие другие вещи, которые уместятся в любой рюкзак и стоят адекватных денег. Каждый товар отобран с пристрастием, так что берете не кота в мешке, а проверенное снаряжение.

Турбовентилятор для сдувки и продувки

Беспроводная воздуходувка в форме чего-то из киберпанка — выдаёт мощный направленный поток воздуха от встроенного аккумулятора без всяких проводов. Заряжается через USB-C, весит немного, лежит удобно в руке. Отлично подойдёт для продувки пыли из системников, клавиатур, труднодоступных щелей и вообще любого хлама, который обычный пылесос достать не может. Почему она в подборке для походов? Ей можно сдувать листья и прочий мусор в месте для кемпинга, сдувать грязь с ковриков перед упаковкой или раздувать костер.

Цена: 2 600 рублей

Купить вентилятор для сдувки и продувки

Многофункциональный набор инструментов

Компактный складной набор инструментов для велосипедиста, который не хочет тащить с собой в дальнюю прогулку целый гараж. Внутри — трещоточный ключ с удлинителем, набор торцевых головок, рычаг для разбортировки шин и прочий полезный арсенал для ремонта в полевых условиях. Всё это складывается в один блок, который легко бросить в рюкзак или сумку.

Цена: 1 150 рублей

Купить набор инструментов

Алюминиевый держатель на руль для телефона

Пять когтей из авиационного алюминия намертво фиксируют смартфон шириной от 55 до 100 мм на руле велосипеда, мотоцикла или электросамоката. Механическая затяжка обеспечит надежную фиксацию, чтобы телефон не вылетал даже на грунтовке. Крепление на руль универсальное, монтируется за минуту, а резиновые вставки защитят телефон от царапин. Это топовое решение для тех, кто катается с навигацией.

Цена: 1 050 рублей

Купить держатель на руль для телефона

Туристическая газовая плита

Компактная система приготовления еды в походе, которая убирается в один большой стакан для транспортировки. Внутрь умещается горелка (в комплект не входит), подставка и кастрюля. Они складываются друг в друга, занимая минимум места в рюкзаке. Работает на стандартных газовых картриджах, быстро закипает даже при ветре благодаря экранированной конструкции. Весит немного, но греет серьёзно — нормальная такая замена костру, когда разводить огонь лень или нельзя.

Цена: 4 050 рублей

Купить туристическую горелку

Раскладушка для кемпинга

Лёгкая походная кровать размером 190×65 см весит всего 2,5 кг и складывается в компактный чехол 54×18 см — закидываешь в багажник и забываешь до приезда на место. Высота от земли примерно 15 см, что спасает от холода, влаги и всяких ночных гостей из травы. Конструкция рассчитана на серьёзную нагрузку, поэтому выдерживает вес до 130 килограммов, а металлические ножки повышают устойчивость.

Цена: 7 450 рублей

Купить раскладушку для кемпинга

Миниатюрный насос для матрасов

Крошечный электрический насос размером не многим более спичечного коробка, который умеет как надувать, так и откачивать воздух — пригодится для матрасов, надувных подушек, компрессионных мешков и прочего походного снаряжения. Заряжается через USB, работает от аккумулятора, в комплекте несколько насадок под разные клапаны. А умещается все это в кармане куртки. Как минимум в рюкзаке он места почти не займет.

Цена: 1 100 рублей

Купить миниатюрный насос

Быстросохнущая обувь для походов и плавания

Унисекс-кроссовки из полиэстера с агрессивной подошвой — нечто среднее между акваобувью и треккинговыми кросами. Отлично подходят для переправ через ручьи, пляжного треккинга и любых маршрутов, где ноги гарантированно промокнут. Быстро сохнут прямо на ноге, не натирают, фиксируются липучкой. Размерный ряд от 40 до 47, доступны в разных цветах.

Цена: 1 850 рублей

Купить обувь для походов и плавания

Водонепроницаемая сумка на 15 литров

С этой герметичной сумкой объёмом 15 литров с закручивающимся верхом вещи останутся сухими даже при полном погружении. Подходит для сапбординга, каякинга, рафтинга, пляжа и любых водных активностей, где стандартный рюкзак уже не вывозит. Носится на плече или за спиной, есть несколько расцветок — чёрный, белый, жёлтый и другие.

Цена: 1 500 рублей

Купить водонепроницаемую сумку

Гидратационный жилет для бега

Беговой жилет с объёмом 5 литров — надевается как разгрузка, плотно сидит на корпусе и не болтается даже на спринте. Внутри есть отсек под питьевую систему-гидратор, снаружи — карманы для телефона и прочей мелочи. Актуален для трейлраннинга, велопрогулок, хайкинга и любых долгих активностей, где нужно пить на ходу. Доступен в пяти расцветках.

Цена: 1 600 рублей

Купить жилет для бега

Портативный фумигатор

Это миниатюрное устройство размером 98×48×28 мм вешается на карабин и отпугивает комаров без электричества и батареек — работает на сменных таблетках-репеллентах, как для домашних систем, вставляющихся в розетку. Габариты чуть больше зажигалки, весит всего ничего, можно крепить на рюкзак, пояс или петлю палатки. Защита IPX4 означает, что небольшой дождь ему не страшен. Идеальный спутник в походе или на пикнике, если не хочется, чтобы тебя съели комары.

Цена: 1 550 рублей

Купить портативный фумигатор