Топовые товары с AliExpress для велосипеда, которые нужно купить к началу сезона

Несмотря на широкий ассортимент и привлекательные цены, покупки на AliExpress часто сопряжены с рядом сложностей. Во-первых, качество товаров может сильно отличаться от ожидаемого, ведь проверить его до получения практически невозможно. Во-вторых, сроки доставки зачастую непредсказуемы и могут затянуться на несколько месяцев. Наконец, возврат или обмен бракованного товара — трудоемкий процесс, требующий немало времени. Поэтому, чтобы облегчить вам задачу и сделать процесс покупки чего-либо более приятным, мы еженедельно готовим подборки лучших товаров с AliExpress. Вот еще одна!

Велосипедный фонарь с аккумулятором

Ехал я как-то раз на велосипеде ночью и задумался над тем, что это не просто не комфортно, но и не безопасно. Мало того, что тебя никто не видит, так еще можно не заметить яму и очень неприятно упасть. Для предотвращения этого можно использовать вот такой фонарь. Он крепится на руль, имеет встроенный аккумулятор, но может питаться от внешнего аккумулятора, если вы забудете его зарядить. Если катаетесь на велосипеде по вечерам, надо брать.

Цена: 2 500 рублей

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Электрический гудок для велосипеда

Топовые товары с AliExpress, о которых не расскажут другие.

Еще один полезный гаджет для велосипеда — звонок. Или, как в данном случае, гудок. Он работает от батарейки, имеет защиту от воды и издает звук громкостью 120 дБ. Это довольно громко, поэтому не стоит подъезжать к людям и сигналить. Лучше делайте это заранее или используйте его как аварийный вариант.

Цена: 500 рублей

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Светодиодная подсветка для колес велосипеда

Я такими вещами обычно не пользуюсь, но с удовольствием смотрю на представителей велокультуры, которые превращают свой велосипед в «космический корабль». Если хотите попробовать, то этот вариант для вас. Просто разместите подсветку по внешней части обода колеса и наслаждайтесь. Особенно сильно эффект будет заметен в темное время суток на вращающихся колесах.

Цена: 390 рублей

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Защита велосипеда от царапин

Товары с AliExpress, которые нужно купить здесь и сейчас. Многое со скидкой.

Многие знают, как неприятно, когда цепь бьется о раму или с нее на металл попадает смазка. Это приводит не только к потере внешнего вида велосипеда, но и к его преждевременному износу. Защитить раму поможет такая накладка, которая крепится на раму в районе цепи. Это самая простая вещь, которая может пригодиться каждому владельцу велосипеда.

Цена: 200 рублей

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Крепление для бутылки на велосипед

Не знаю, как вы, а я постоянно вожу воду в рюкзаке во время катания. Иногда даже ловлю себя на мысли, что беру рюкзак только ради бутылки воды и целый день катаюсь с ним, испытывая дискомфорт. Чтобы этого избежать, стоит купить крепление на раму, ведь почти в каждом велосипеде есть отверстия для ее установки. На выбор есть несколько цветов, а сама бутылка в комплект не входит, но подобрать ее не будет проблемой. Даже обычная одноразовая бутылка из магазина встанет сюда без особого труда.

Цена: 180 рублей

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Поворотники для велосипеда

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Эти поворотники состоят из двух частей — левой и правой. Их можно установить на общем кронштейне или по одному. Например, так их можно разместить по бокам от колеса, под седушкой или даже не на велосипед, а на самокат. Для управления предусмотрен беспроводной пульт, который крепится на руль. Есть режим поворотников и аварийки, что тоже может пригодиться для привлечения внимания в темное время суток.

Цена: 1 550 рублей

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Разноцветные велосипедные звезды

Эти звезды подойдут не только тем, кто столкнулся с ремонтом, но и любителям тюнинга — как визуального, так и функционального. То есть вы можете поменять количество зубьев, чтобы поменять передаточное соотношение. А заодно вы получите стильный разноцветный аксессуар. Посадочный диаметр составляет 104 мм, а на выбор предлагаются версии с количеством зубьев от 30 до 38.

Цена: от 780 рублей

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Зажим для велосипедного сиденья

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Эту запчасть редко кто-то меняет в своем велосипеде. Однако иногда это может понадобиться. Если у вас есть такая задача, то вот вам два неплохих металлических фиксатора за вменяемые деньги. Более дешевый просто выполняет свои функции, а более дорогой имеет другой диаметр и сможет украсить раму вашего велосипеда.

Цена: от 185 рублей

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Треугольная сумка на раму велосипеда

Эта вещь пригодится для того, чтобы положить в нее ключи, смартфон, наушники или что-то подобное. Просто крепите ее под раму и пользуетесь, чтобы не брать с собой рюкзак. Размер 20 на 20 сантиметров позволит установить ее на любой велосипед, а полезность такой сумки сложно переоценить.

Цена: 240 рублей

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Защита рымы от вытирания тросиками

10 недешевых, но полезных товаров с АлиЭкспресс, которые точно должны быть у каждого.

Неприятно, когда новый велосипед через пару недель покрывается царапинами. У меня за несколько лет место контакта с тросиками протерлось просто до металла. Жаль, что я тогда не знал, что можно купить такие наклейки, которые, конечно, тоже вытираются и их надо менять, но защиту они дадут. Хорошо, что в комплекте их 16 штук. Просто приклейте их под тросики, и велосипед дольше сохранит свою свежесть.

Цена: 90 рублей

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