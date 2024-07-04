Топовые товары с AliExpress, которые иногда сложно заметить

Даже когда я готовил эту статью и зашёл на AliExpress, чтобы собрать подборку товаров, я столкнулся с проблемой: все рекомендации у меня были забиты аксессуарами для мотоцикла, которые я искал для себя на днях. Но я пробился сквозь дебри и выбрал для вас лучшие товары, которые не стыдно посоветовать. Возможно, вы их уже видели, но от этого они не становятся менее интересными. Ограничиваться тематикой в этой подборке мы не будем, просто выберем товары на каждый день. Хотя из-за изначальных рекомендаций с товарами для мотоцикла я тоже кое-что взял.

Умное реле для дома

С таким умным реле вы сможете управлять электроприборами через приложение, голосом, через Алису в Яндекс-станции или по заранее запрограммированному таймеру. Отличие от умной розетки в том, что через реле можно подключить любые электроприборы. У меня через него, например, подключён потолочный светильник, разделённый на две зоны. Я настроил его на управление голосом и на автоматическое выключение в ночное время, когда я ухожу из комнаты. Главное при установке — не замуровывать его под чистовую отделку. Лучше разместить его в щитке или коробке. Любой электронный прибор может сломаться, и в этом случае вы сможете заменить его примерно за 30 секунд.

Цена: 400 рублей

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Монета для принятия решений

Отличные товары с AliExpress, которые просто нельзя не купить.

Если вы любите принимать решения рандомным образом, эта монета для вас. Не надо будет загадывать и выбирать орёл или решка — монета сразу скажет вам «да» или «нет». Собственно, эти слова и есть на разных её сторонах, и действуйте в соответствии с тем, что вам подскажет удача. Главное — не привыкать к этому. Не стоит слепо доверять какой-то там монете, а лучше думать самому.

Цена: 260 рублей

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Удобный чемодан для путешествий

Одно из ключевых преимуществ этого чемодана — широкая ручка. Наверняка вы помните, как в обычном чемодане ручка занимает много места. Внутри всегда есть два канала, в которые она убирается, и одна из половинок дорожного аксессуара не позволяет раскладывать вещи плоско. Благодаря этой широкой ручке каналы смещены в углы чемодана, и дно остается плоским. Так очень удобно раскладывать гаджеты, бумаги, документы или ноутбук. Кстати, для ноутбука есть отдельный внешний карман, чтобы его легко было доставать; он жёсткий и защитит ваш гаджет. Но багаж так лучше не сдавать. Зато карман можно запереть, чтобы не переживать, что ноутбук будет украден. Всё остальное, включая стильный внешний вид и качественные колёса, здесь тоже есть.

Цена: 11 580 рублей

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Мультитулы на любой вкус

Шикарные товары с распродажи АлиЭкспресс, которые ты давно хотел. Налетай, пока не разобрали!

Хороший мультитул может пригодиться в машине, в дороге или просто дома. Тут на выбор предлагается большое количество разных моделей, которые отличаются инструментами, включёнными в комплект. Можно подбирать комбинации, в которых будут пила, нож, стропорез, штопор, отвёртка, шило, ножницы, плоскогубцы и другие инструменты. Большинство мультитулов продаётся с чехлом на защёлках, который можно или повесить на пояс, или просто убрать в сумку с инструментами, чтобы мультитул не царапался и не потерялся.

Цена: от 1 100 рублей

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Нашейный вентилятор для жары

Избавить от такой жары, которая сейчас есть в центральной полосе России, этот аксессуар не сможет, но лёгкий ветерок, который он создаёт, точно позволит переносить её гораздо проще. А особенно полезен он будет в душном транспорте или при прогулке под палящим солнцем. Вешайте его на шею, как полноразмерные наушники, включаете, и лёгкий ветерок дует вам в сторону головы. Воздух забирается по бокам, а работает аксессуар от встроенного аккумулятора, которого хватает на много часов работы. Даже при ежедневном использовании заряжать его каждый день не придётся. На выбор есть несколько цветов.

Цена: 690 рублей

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Видеорегистратор для мотоцикла

Топовые товары с AliExpress, которые не стыдно посоветовать.

А вот и тот самый аксессуар для мотоцикла, про который я говорил в начале. Это видеорегистратор, который в корне отличается от тех, которые устанавливаются в автомобиль. У вас будут две камеры, которые можно установить в передней и задней частях вашего двухколёсного друга. Информация выводится на основной блок, где записывается на карту памяти, там же есть небольшой экран для быстрого просмотра видео. Кроме этого, есть пульт, который можно закрепить на руле, он позволит быстро создавать видео и управлять записью. Регистратор совместим с любым мотоциклом, главное — найти немного места для установки миниатюрной камеры на саморез. Таким образом, его использование возможно как с огромными турерами, так и со спортивными мотоциклами и даже с мопедами. Питается регистратор от аккумулятора мотоцикла.

Цена: 3 290 рублей

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Сумка для фотоаппарата

Изначально эта сумка создавалась для того, чтобы носить фотоаппарат и пару объективов. Вместо объективов можно положить другие аксессуары или личные вещи. Но если вам нравится сам дизайн сумки или вы купили её для камеры, но хотите использовать и на каждый день, можно вытащить вставку, и в ней будет один большой объём. Носить её можно на плече, через плечо или на поясе. Что немаловажно, сумка защищена от воды. Как минимум сильный дождь ей будет не страшен.

Цена: 2 990 рублей

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Складной вентилятор на аккумуляторах

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И снова вентилятор. На этот раз его не надо никуда вешать: он имеет складную конструкцию и работает от встроенного аккумулятора. Время работы составит несколько часов, а уровень шума минимальный — даже в тихом помещении его почти не будет слышно. Использовать его можно либо на рабочем месте, либо в транспорте, либо просто чтобы охладиться на улице. Достали, включили, направили на себя — и получайте удовольствие от лёгкого ветерка в жаркий день.

Цена: 720 рублей

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Кейсы для всего с защитой от воды

Если надо убрать какие-то инструменты или гаджеты, можно воспользоваться таким кейсом. Он с плотным тканевым верхом и хорошей молнией. А самое главное — у него есть защита от воды. Окунать его, конечно, не стоит, но что-то пролить или попасть с ним под дождь не страшно. Есть несколько вариантов размера в зависимости от ваших потребностей.

Цена: от 650 рублей

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Обувь для купания

Что купить на AliExpress. Топовые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда.

Если вы купаетесь в открытых водоёмах, особенно в море с каменистым дном, вы знаете, насколько больно наступить на камень или ветку. В этих кроссовках вы можете ходить по берегу и купаться — они созданы специально для этого. При этом дойти до пляжа в них тоже можно, так как выглядят они как обычные кроссовки. Материал быстро сохнет, а сама обувь не будет сваливаться с ног даже во время гребков. Это идеальный вариант для сочинских пляжей с камнями.

Цена: 1 000 рублей

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