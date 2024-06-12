Топовые товары с AliExpress, которые не стыдно посоветовать

Каждый раз, покупая что-то на AliExpress, мы сталкиваемся с проблемой. Как же купить то, что будет действительно полезным и интересным? Проблема в том, что хороших товаров на AliExpress не так уж и много, зато много всякой ерунды, которая является синонимом словосочетания «потерянные в пустую деньги». Чтобы вы не сталкивались с этой проблемой, мы еженедельно готовим для вас крутые подборки лучших товаров с AliExpress. Вот ещё одна из них. В ней мы не будем ограничиваться определённой тематикой, а просто предложим товары, которые не стыдно посоветовать и многие из которых мы заказали для себя.

Щетка для чистки салона автомобиля

Навести порядок в салоне автомобиля не так-то просто. Можно поехать на мойку, и там почистят салон, но стоит это дорого. Раньше я переплачивал за это, а теперь заказал такую щетку. Она не позволит почистить сиденье и пол, но залезет в любые труднодоступные места, например, в решетку системы вентиляции, углы, дверные ручки и тому подобное. Мягкая щетина не повредит пластик, а пыль можно будет вытряхнуть из любых труднодоступных мест. Кроме машины, её можно использовать дома, например, для того, чтобы почистить компьютер, клавиатуру и другие места.

Цена: 100 рублей (с учетом доставки)

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Опоры под ножки холодильника

Что купить на AliExpress. Топовые товары, которые стоит выбрать с первого взгляда

Любой холодильник имеет свойство вибрировать, а через ножки вибрации передаются в пол. Чтобы не нервировать соседей, если у вас шумный холодильник, стоит купить такие подножки. Просто подкладывайте их под опоры холодильника, и он становится намного тише. Заодно у вас не будет такой сильной вибрации и сильного шума. А ещё с этими мягкими подкладками холодильник не будет царапать пол. Также их можно подкладывать под другую технику, например, под посудомоечную машину. Хотя под стиральную машину лучше купить специализированные толстые резиновые ножки, так как вибрация там намного выше.

Цена: 130 рублей

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Тканевая клейкая лента для смотки проводов

Организация проводов на рабочем месте обычно является большой проблемой. Чаще всего они просто свисают по одному, занимают много места, и мы за них постоянно цепляемся. Эта огнеупорная тканевая лента позволяет собрать провода по назначению, чтобы они были одним толстым жгутом. Это не только смотрится лучше, но и позволяет проложить их более незаметно. А заодно вы не будете цеплять их ногами под столом, и в них не будут запутываться домашние животные или дети. Да и пыли на них будет собираться меньше.

Цена: 160 рублей

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Крепление для бутылки на мотоцикл

Видели это? Крутые товары с AliExpress для каждого, которые хочется купить

Если вы хотите повесить на свой мотоцикл бутылку с водой так, чтобы она была не в кофре, сумке или другом месте, а в свободном доступе, такое крепление для вас незаменимо. Оно вешается на руль или защитную дугу и надёжно держит бутылку. Изначально на нём есть маркировка GS, которая показывает, что она предназначена для BMW R1200 GS, но использовать её можно и на любом другом мотоцикле. Если вы мототурист, это отличный вариант, позволяющий сделать так, чтобы бутылка всегда была в свободном доступе и вы всегда могли попить.

Цена 1200 рублей

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Тестер питания USB

Может показаться, что тестер питания нужен только профессионалам, но это не так. Он пригодится вам, если вы купили новый адаптер питания или провод. Просто подключаете к нему адаптер питания, в него вставляете провод, к проводу подключаете телефон и вы увидите параметры питания, которые выдает система. Так можно понять, насколько надёжный аксессуар вы купили. Вы узнаете максимальную силу тока и напряжение, а также то, с какой силой они колеблются. Если напряжение нестабильно, от такого блока питания лучше отказаться, а если оно ниже заявленного, но в блоке питания вы уверены, то вы купили некачественный кабель и лучше выбрать новый. Так вы сможете защитить свое устройство от проблем с питанием, и его аккумулятор прослужит намного дольше.

Цена: 190 рублей

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Светоотражающие наклейки

Крутые аксессуары с AliExpress для автомобиля и не только.

С помощью таких наклеек можно украсить колёсные диски автомобиля, велосипеда или мотоцикла, или сделать более безопасным выход из автомобиля, если наклеить их на торцевую часть двери. Они светоотражающие, и в первом случае будут красиво светиться ночью при малейшем попадании света на них, а заодно повысят безопасность, делая вас более заметным. Во втором случае они будут повышать безопасность за счёт того, что приближающиеся машины будут видеть, что вы открыли дверь, даже издалека, ещё до того, как ваша машина попадёт в пучок света фар.

Цена: 60 рублей

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Небольшой внешний аккумулятор со встроенным проводом

Внешний аккумулятор нужен каждому! Эта модель подойдёт всем, кто пользуется им не каждый день, но хочет иметь с собой небольшой запас энергии. Ёмкость составляет всего 5200 мАч. Этого достаточно, чтобы один раз зарядить телефон почти полностью или даже полностью. Вам не нужно будет носить дополнительный провод, так как он уже встроен в корпус. Есть две версии: для iPhone и для устройств с разъемом USB Type-C. На выбор есть несколько цветов, а перелив корпуса выглядит очень стильно, и, благодаря его яркости, вы легко найдёте этот аксессуар в сумке или рюкзаке.

Цена: 2 870 рублей

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Проверка напряжения в розетке

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Часто на дачах или в гаражах напряжение сети не соответствует номинальному в 220 В. Чтобы проверить это, достаточно купить такой недорогой тестер. Просто вставляете его в розетку и видите на экране напряжение, которое выдает сеть. Можно воспользоваться специальным мультиметром, если он у вас есть, но если у вас его нет, то стоит он дороже этой розетки и более сложен в использовании. Тут вам не нужно ничего, кроме пары секунд на то, чтобы вставить вилку в розетку. Экран яркий, а цифры большие, поэтому узнать фактическое напряжение можно даже если у вас не очень хорошее зрение.

Цена:180 рублей

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Брелок для проверки давления в шинах

Проверка давления в шинах, которой многие пренебрегают, позволяет существенно повысить безопасность движения. Спущенные колеса у автомобиля можно заметить не сразу, но это очень негативно сказывается на управляемости, особенно в критической ситуации. Если вы не замечаете этого при движении по прямой, это может оказаться критичным при резком торможении. Многие машины имеют встроенные датчики давления, но если у вас таких нет, этот брелок решит многие проблемы. Можно просто повесить его на ключи и раз в некоторое время прикладывать к колёсам, чтобы понять, какое давление внутри. Также можно использовать его и для велосипеда, чтобы, отправляясь в дальнюю поездку, быть уверенным, что колесо не спустит. Если при периодическом измерении давления вы заметили, что оно начало незначительно падать, возможно, у вас есть прокол, и вы сможете вовремя обратиться на шиномонтаж.

Цена: 260 рублей

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Зонт размером со смартфон

Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе.

Непредсказуемость погоды делает зонтик обязательным элементом в каждой сумке или рюкзаке, но не всегда удобно класть туда большой полноценный зонт. Если вы уверены, что вероятность дождя очень низкая, то можно положить такой зонтик, размер которого немногим больше размера смартфона. В разложенном состоянии он тоже не самый большой, но всё равно будет неплохой страховкой на случай внезапного дождя. Он складной и плоский, поэтому носить его можно даже в кармане джинсов.

Цена: 650 рублей

Купить зонт размером со смартфон