Топовые товары с AliExpress, которые пригодятся в каждом доме

Собрали для вас подборку из десяти полезных товаров с AliExpress по ценам от 50 до 4000 рублей. Здесь найдутся прозрачные чехлы для защиты пультов, магнитные держатели для смартфонов в машину, мощные USB-хабы и павербанки с беспроводной зарядкой от проверенного бренда. Добавили забавные значки и брелоки для тех, кто любит оригинальные аксессуары и еще много других товаров, которые захочется купить как только увидите их. Все товары протестированы реальными покупателями и получили только положительные отзывы.

Прозрачные чехлы для пультов дистанционного управления 5 штук

Термоусадочная пленка разных размеров, которые можно выбрать, защищает пульты от грязи, пыли и жирных пальцев. В наборе 5 штук, они универсальные и подходят под большинство пультов от телевизоров, кондиционеров и другой техники. Материал прозрачный, кнопки нажимаются без проблем, а сам пульт остается чистым даже после использования в течение месяцев. Сигнал проходит через пленку без потерь. За 50 рублей получаешь защиту пяти пультов, что особенно актуально в семьях с детьми или на кухне.

Цена: 50 рублей

Купить прозрачные чехлы для пультов

Металлический значок для программистов

Брошь из металла с надписью Trust Me I’m A Programmer и изображением клавиатур, отличный прикол для айтишников. Покрытие не стирается со временем, а сам аксессуар крепится на одежду, рюкзак или сумку через пин. В карточке есть и другие варианты дизайна. За 70 рублей получаешь забавный аксессуар, который точно зайдет коллегам по цеху, друзьям или просто станет неплохим подарком.

Цена: 70 рублей

Купить металлический значок для программистов

Магнитный автомобильный держатель для телефона

Универсальный крепеж для смартфона на дефлектор с сильным магнитом, который держится надежно даже на ямах. Подходит для iPhone, начиная с 12-ой модели, Pixel 10 и других смартфонов, но с переходником. Вентиляционные отверстия остаются частично открытыми, воздух проходит свободно. Черный цвет сочетается с любым интерьером салона. За тысячу рублей можно решить проблему с навигацией и безопасным использованием телефона за рулем.

Цена: 1000 рублей

Купить магнитный автомобильный держатель для телефона

Переходник USB-C на USB-В 3.0

Компактный адаптер серого цвета для подключения устройств с Micro B к кабелям USB Type-C. Поддерживает стандарт USB 3.0, так что передача данных идет со скоростью до 5 Гбит/с без задержек. Входное и выходное напряжение 5 вольт, подходит для внешних жестких дисков, камер и других гаджетов. Корпус металлический с пластиковыми вставками, сидит плотно в разъеме без люфтов. За 100 рублей можно продлить жизнь старым устройствам с Micro B, не покупая новые провода.

Цена: 100 рублей

Купить переходник USB-C на USB-В 3.0

Набор инструментов 121 предмет в кейсе

Большой чемодан с ремонтным арсеналом — 121 штука разных ключей, головок, отверток и удлинителей. В наборе есть комбинированные ключи, торцевые головки разных размеров, шестигранники, трещотки и даже тестер. Все разложено по ячейкам в компактном кейсе с синими ручками. Инструмент подходит для ремонта автомобиля, велосипедов, бытовой техники и мебели. Качество неплохое для своей цены, хотя это не профессиональный уровень. За четыре тысячи рублей получаешь базовый набор для гаража или дачи, который закроет большинство бытовых задач.

Цена: 3950 рублей

Купить набор инструментов 121 предмет

Аудиоадаптер USB-C на 3.5 мм разъем

Переходник на 90 градусов с разъемом Type-C для подключения проводных наушников к смартфонам без аудиоджека. Есть кабельные, простые и угловые переходники. Компактный корпус серого цвета из алюминия не мешается в кармане а сертификаты Евротест и RoHS подтверждают безопасность. Звук передается без задержек и искажений, качество на уровне встроенного разъема.

Цена: 250 рублей

Аудиоадаптер USB-C на 3.5 мм

Милая капибара с кружкой пива

Металлический значок унисекс с рыжей капибарой, которая держит бокал пива и надписью Capybeera (игра слов). Модель выполнена в приятном романтическом стиле, хотя сюжет вполне себе веселый. Материал прочный, крепление стандартное для брошей, можно цеплять на одежду, рюкзак или сумку. Подходит для всех случаев, когда хочется добавить немного юмора в образ. Хотя, пиво, конечно, вредно и путь оно будет только на значках.

Цена: 50 рублей

Купить капибару с кружкой пива

USB-концентратор Ugreen на 7 портов с USB 3.0

Хаб формата 7 в 1 с поддержкой скорости передачи данных до 5 Гбит/с, четыре порта из которых умеют заряжать гаджеты. Подключается через USB Type-C, работает по стандарту USB 3.0, совместим с компьютерами, ноутбуками и планшетами. Корпус серый с черными кнопками переключения каждого порта отдельно, что экономит энергию и позволяет отключать неиспользуемые устройства. В комплекте идет сетевой адаптер европейского стандарта. Сертификаты Евротест, FCC и RoHS подтверждают качество.

Цена: 2400 рублей

USB-концентратор на 7 портов

Брелок-имитация в виде мяса и другой еды

Металлический подвес с реалистичной копией жареного мяса Или другой еды, покрытый глянцевым лаком и посыпанный декоративной солью. Можно повесить на ключи, рюкзак или сумку для прикола. Модный стиль, доступны разные варианты мясных блюд — от стейков до ребрышек. Материал прочный, краска не облезает, размер компактный.

Цена: 100 рублей

Купить брелок-имитацию еды

Магнитный павербанк Ugreen с беспроводной зарядкой

Портативный аккумулятор на 10000 мАч с магнитным креплением для iPhone начиная с 12-го поолкения Google Pixel 10 и других моделей, но с переходным кольцом. Есть и зарядка по проводу. Поддерживает протокол Power Delivery с мощностью 7,5 Вт на беспроводе, корпус металлический черно-серый с подставкой. Можно заряжать телефон на весу или поставить его под углом для просмотра видео. Сертификаты PSE, RoHS, Евротест, Ростест и FCC гарантируют безопасность. Быстрая зарядка через проводной режим экономит время.

Цена: 2250 рублей

Купить магнитный павербанк с беспроводной зарядкой