Топовые товары с AliExpress, которые уже купили все кроме тебя

Собрали для вас подборку полезных мелочей с AliExpress, которые точно пригодятся в повседневной жизни. Здесь найдётся всё — от гаджетов для машины и кухни до удобных аксессуаров для путешествий и отдыха. Каждый товар проверен сотнями покупателей и получил высокие оценки, так что качеством здесь никто не разочаруется. Цены совсем не кусаются, а функциональность превосходит все ожидания. Неважно, ищешь ли ты что-то для себя или подарок — в этой подборке точно найдётся то, что нужно. Надо брать, пока не подняли цены.

Автомобильный карман с подсветкой и зарядкой

Если вы часто пользуетесь автомобилем и приходится искать мелочь в салоне, этот светильник-ящик точно выручит. Гибридная штука совмещает функцию подсветки и хранилища мусора одновременно, так что беспорядок на пассажирском месте останется в прошлом. Подключается через USB и работает от электросети авто, заряжая сразу несколько девайсов через встроенные разъемы. Пластиковый корпус, вмещает максимум мелких вещей. Подойдет почти для любого автомобиля, а ещё можно выбрать цвет на свой вкус.

Цена: 950 рублей

Купить автомобильный карман с подсветкой и зарядкой

Угловой кабель USB Type-C на 100 Вт

Отличные товары с AliExpress для фотографов и блогеров.

Устали от того, что провод торчит из телефона и мешает играть или смотреть видосы. Вот решение — угловой USB-C кабель от Baseus на 100 ватт. Он подойдёт для айфонов последних моделей, макбуков, а также для всех Android-смартфонов последних лет. Длина метр или два на выбор, а качественная оплетка делает провод гибким и прочным. Для подтверждения безопасности кабель получил сертификаты CE, FCC и RoHS.

Цена: 400 рублей

Купить угловой кабель USB Type-C

Универсальный нож MIJIA

Этот мини-ножик от MIJIA — компактный помощник в любом доме. Конструкция классическая для канцелярского или строительного выдвижного ножа. Когда конец лезвия затупится, его можно отламывать по секциям. Благодаря компактной конструкции он почти не занимает места при хранении. Режет хорошо, складывается одной рукой, прослужит долго.

Цена: 279 рублей

Купить нож MIJIA

Терка для чеснока и имбиря

Моя коллекция товаров с AliExpress, которые нужно заказать.

На кухне каждая мелочь имеет значение, и эта зелёная штука вполне способна облегчить жизнь любому кулинару. Терка предназначена специально для обработки чеснока и имбиря, так чтобы получить мелкий помол без лишних усилий. Материал пластик, что делает его лёгким и удобным в использовании. Описание обещает стандартный и экологичный подход — ничего лишнего, только функциональность. Это не полноценная большая терка и не займет много места в ящике.

Цена: 150 рублей

Купить терку для чеснока и имбиря

Автомобильное пуско-зарядное устройство Baseus

Машина не заводится в мороз или разрядился аккумулятор — это неприятная ситуация для любого водителя. Такой портативный пускач от Baseus спасает положение за считанные секунды, обеспечивая пусковой ток 1000 ампер. Одновременно работает как power bank ёмкостью 10000 миллиампер часов, так что можно подзарядить телефон, если он сядет в дороге или в петеществии. Напряжение 12 вольт, есть USB и функция светового SOS сигнала для экстренных ситуаций.

Цена: 1650 рублей

Купить пуско-зарядное устройство Baseus

Светящиеся наклейки в виде снежинок

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Хочется добавить к новому году волшебства в комнату, но без ремонта и огромных затрат. Эти светящиеся наклейки в форме снежинок как раз для этого созданы. Материал пластик, наклеиваются на любую поверхность, будь то потолок, стена или шкаф. Днём они незаметны, а вечером светят зеленым светом и создают атмосферу как из сказки. Есть разные комбинации цветов для того, чтобы иметь возможность выбрать под свой интерьер.

Цена: 100 рублей

Купить светящиеся наклейки в виде снежинок

Автомобильный атмосферный светильник USB

В машине часто не хватает уюта и нужно что-то, чтобы салон выглядел более свежим. Этот миниатюрный USB светильник от добавит в атмосферу ярких оттенков. Надо только вставить его в через переходник в прикуриватель или в USB порта. Семь цветов на выбор, чтобы можно было подстроить под свой стиль и настроение.

Цена: 50 рублей

Купить атмосферный светильник для автомобиля

Портативный штангенциркуль 0-80 мм

Разные товары с AliExpress, которыми можно пользоваться с кайфом.

Для ремонта или создания чего-то своими руками часто нужно точно измерить размеры деталей, но обычная линейка не подходит. Этот штангенциркуль от Chglmposs — универсальный помощник, который справляется с четырьмя типами измерений одновременно. Можно мерить внешний диаметр, внутренний диаметр, глубину и ступени на предметах. Диапазон измерения от нуля до восьмидесяти миллиметров, материал пластик, что делает инструмент легким и удобным. Компактный размер поместится в карман, а точность измерений выручит в любой ситуации.

Цена: 50 рублей

Купить портативный штангенциркуль

Маска для глаз MIJIA

Если есть проблемы с качеством сна и нужно что-то для полного расслабления, эта маска от MIJIA создана для таких моментов. Трёхмерный дизайн предотвращает давление на веки, так что спать становится удобнее. Воздушный слой позволит коже дышать, а не потеть под маской. Есть регулируемый ремешок под любой размер головы, а сам бренд MIJIA известен качеством.

Цена: 680 рублей

Купить маску для глаз MIJIA

Резиновые яйца

Что можно взять на AliExpress за 100 рублей: подборка недорогих, но очень полезных товаров.

Стресс и скука часто преследуют взрослых и детей. Вот и купите такие резиновые шарики, которые выглядят как куриные яйца и отскакивают от пола при броске. Какую-то практическую пользу искать в этой игрушке не стоит, но она точно является забавно и понравится не только взрослым, но и детям. Отлично подойдет для розыгрыша или снятия стресса в конце рабочего дня.

Цена: 80 рублей

Купить резиновые яйца