Топовые товары с AliExpress, о которых не расскажут другие

Заходя на AliExpress, хочется купить буквально всё. Вы добавляете в корзину что-то одно, получаете рекомендации, и всё начинается по кругу. Чтобы не попадаться на уловки площадки, мы регулярно готовим подборки интересных товаров, которые достойны вашего внимания. Сегодня рассмотрим товары для дома, для путешествия и даже для вакуумной упаковки еды на обычной кухне. Каждый найдет для себя то, что ему понравится. Будет интересно! Давайте начинать!

Кодовый замок для чемодана

Не раз у меня была ситуация, когда надо было что-то закрепить кодовым замком. Запереть защищенный от воров рюкзак, запереть чемодан, сдаваемый в багаж, пристегнуть шлем к мотоциклу и многое другое. Вот пример хорошего недорогого замка, который можно купить прямо сейчас, чтобы был под рукой, когда пригодится. Глубина дужки 19 мм, есть несколько цветов, а четыре цифры кода — это почти 10 000 комбинаций, которые надо подбирать несколько дней, если кто-то попробует его открыть.

Цена: 150 рублей (+ 110 рублей доставка)

Купить кодовый замок для чемодана

Бесконечный сжатый воздух для продувки

Как понять, что продавец с AliExpress хочет обмануть вас при покупке смартфона.

Я много лет использую сжатый воздух буквально для всего. Продувка товаров для съемок, чистка разъемов, удаление пыли из компьютера, обработка от пыли труднодоступных мест и многое другое. Но баллоны надо покупать каждый раз, а тут только заряжать аккумулятор. Внутри установлен компрессор, который нагнетает мощное давление через узкое отверстие. Работает гаджет шумно, но вряд ли вы будете чистить пыль в библиотеке.

Цена: 5 230 рублей

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Как почистить наушники

Внутри наушников всегда копится пыль, грязь и разные выделения человеческого тела. Такой набор позволит почистить всё. Есть несколько приборов для разных частей наушников и зарядного кейса, которые аккуратно упакованы в один карандаш. Лучше купить его, если у вас есть наушники и время от времени чистить их. Уши скажут спасибо, а сами наушники будут выглядеть хорошо. Особенно важно почистить их перед продажей или передачей кому-то. Я никогда не рекомендовал покупать наушники с рук, но если делаете это, тогда точно купите такой набор.

Цена: 90 рублей

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Помпа для бутылок с водой

Отличные недорогие товары с Алиэкспресс, которые сложно найти.

Покупая бутылки с водой, не обязательно тратиться на кулер, который еще и занимает много места. Просто сорвите пробку, накиньте на нее эту помпу, нажмите кнопку, и вода потечет. Работает довольно быстро, а встроенного аккумулятора хватит на 4–5 больших 19-литровых бутылок. Дальше можно будет зарядить помпу хоть от Power Bank, чтобы не прекращать работу, а если рядом есть розетка, то проблем не будет вовсе.

Цена: 850 рублей

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Сушилка для обуви Xiaomi

Сушить обувь надо не только после дождя, но и после занятий спортом или просто жаркого дня. Если внутри есть пот, вода или другая влага, это приводит к развитию бактерий и грибков. Для борьбы с ними обувь надо просушить. Эта стильная сушилка работает от USB и, несильно нагреваясь, просушивает ботинки. Гаджет сделан специально под одну пару обуви. Лучше иметь несколько, чтобы хватило на всю семью. Я такими сушил мотоботы — очень удобно, особенно после дождя.

Цена: 1 850 рублей

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Вакуумная упаковка для дома

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Упаковать продукты дома в вакуум можно! Раньше такое делали только на промышленных предприятиях, но сейчас всё поменялось. Просто положите продукты в специальный пакет, которые входят в комплект, но и продаются отдельно, и нажмите кнопку. Воздух откачается, пакет запечатается. Так продукты будут храниться дольше.

Цена: 1 080 рублей

Купить вакуумный упаковщик для дома

Конденсаторный микрофон для компьютера

Когда надо записать озвучку, провести стрим или просто поговорить по видеосвязи с хорошим качеством звука, пригодится такой микрофон. Это «коробочное решение», которое надо просто подключить к компьютеру через USB. После этого выбираете его как источник звука и пользуетесь. Конечно, ему далеко до профессиональных решений, но звук будет в разы лучше не только встроенного микрофона, но даже недорогих петличек и гарнитур.

Цена: 2 050 рублей

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Ремешок для смарт-браслета Xiaomi

Крутые товары с Алиэкспресс для тех, кто не знает, что купить для умного дома.

Xiaomi Band — самый популярный трекер, который стоит недорого, но предлагает широкие возможности. А еще у него можно менять браслеты, чем и нужно пользоваться. Тут на выбор предлагается несколько ярких цветов, которые можно купить к лету. При такой цене можно взять сразу несколько.

Цена: 100 рублей

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Недорогой лазерный дальномер

Рулетка — прошлый век! Особенно, когда пытаешься измерить что-то длинное. Дальномер позволяет работать с расстояниями до 150 метров в топовой версии. Младшая имеет максимальное расстояние измерения 40 метров, что тоже немало. Просто приложите прибор к одной стене и направьте лазерную точку на вторую. Результат будет показан на экране с погрешностью несколько миллиметров. У рулетки на большом расстоянии погрешность будет больше. Хотя для измерений по несколько десятков сантиметров рулетка еще послужит.

Цена: 2 130 рублей

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Переходник с американской вилки

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С началом эпохи параллельного импорта появилась проблема переходников. Особенно, когда товары везутся из стран с другими типами розеток. Этот не самый функциональный, зато очень маленький. Он позволит подключить американскую вилку с плоскими коннекторами к европейской розетке, которая есть в каждом доме.

Цена: 90 рублей

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