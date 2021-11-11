Товары по скидке, о которых вы не пожалеете

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Иван Герасимов 0

11.11 — это не просто очередной день, когда жадные торговцы желают на вас заработать, но и вправду отличный шанс купить то, что необходимо. Например, для дома или смартфона. Не стоит недооценивать силу дня распродаж: мы выбрали для вас крутые товары, которые сделают ваш смартфон красивее и удобнее. В нашей подборке будет отличная вещица, которая нужна вам или вашим родственникам — уверен, они скажут вам спасибо. Выбирайте то, что вам необходимо и срочно добавляйте в корзину: скоро все цены вернутся на прежний уровень. Не откладывайте на завтра то, чего не будет!

11.11 — время тратить честно заработанные. Смотрите, что мы для вас нашли

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Кожаный чехол для Xiaomi Mi 11

Очень хороший чехол по приятной цене для вашего Xiaomi

Смартфон хочется защитить чехлом, но выбрать какой-то сложно. Присмотритесь к такому варианту: он не только красиво выглядит, но и защищает смартфон от падений, а камеру от царапин.

Цена: 142 рубля

Чехол для Xiaomi

Кожаный чехол для Samsung S21

Специальная шторка защитит камеру вашего смартфона от падений и ударов

Аналогичный вариант для Samsung. Вспомните, сколько стоит ваше устройство? То-то же. Будет жалко испортить корпус смартфона, если он упадет. Кстати, у продавца есть чехлы для разных версий S21.

Цена: 144 рубля

Красивый чехол для Samsung

Чехол с кардхолдером для Samsung

Карточки из такого кархолдера точно не вылетят случайным образом

Пластиковые карты по-прежнему нужны. Нужда в кошельке совершенно пропала, а чехол с кардхолдером — то, что нужно. Кстати, обратите внимание на дизайн: выглядит очень футуристично. Есть чехлы на большое количество Samsung Galaxy.

Цена: 240 рублей

Классный чехол для Samsung

Что почитать: Xiaomi представила клон MacBook Pro для бедных

Мощный пауэрбэнк Baseus

30 тысяч мА*ч — вам хватит этого 5-10 циклов полной зарядки!

Без портативной зарядки ни в коем случае нельзя выходить из дома: возьмите ее с собой, даже если ваш смартфон полностью заряжен. Кто его знает, где вы окажетесь завтра? Например, на отдыхе в Турции. Связь с внешним миром будет обеспечена с крутым паэурбэнком на 30 000 мА*ч.

Цена: 1363 рубля (с промокодом 1111BRPB)

Пауэрбэнк Baseus

Быстрая зарядка Baseus для нескольких устройств

Адаптер удобен путешественникам: экономит место в багаже

Мы постоянно напоминаем вам о том, что необходимо использовать только качественные аксессуары. Baseus — та фирма, продукции которой можно доверять. С помощью этого адаптера вы не только сможете подзарядить смартфон, но и другие устройства одновременно.

Цена: 999 рублей

Адаптер Baseus

Качественный чехол для Samsung

Nillkin любят все: это один из лучших производителей аксессуаров

Чехлы Nillkin — настоящее произведение искусства. Они и стоят соотвествующе. Если не жалеете денег на свой дорогой смартфон, то и на аксессуары тоже скупиться не стоит. Кстати, сегодня они продаются со скидкой и для различных моделей Samsung.

Цена: 462 рубля

Чехол Nillkin

Красивый чехол для Google Pixel 6

Необычному смартфону нужен классный чехол. Согласны?

Смартфон от Google только что появился, а умельцы уже состряпали для него классные аксессуары. Google Pixel не похож на остальные устройства. Соответственно, и чехол ему нужен крутой. Например, такой. У продавца есть разные цвета, а также варианты для Pixel 6 Pro.

Цена: 148 рублей

Чехол для Pixel 6

Недорогие Bluetooth-наушники

Наушники выдают хороший звук и долго не разряжаются

Беспроводные наушники — это наше все. Без них уже сложно представить свою жизнь. Кроме того, не всегда качество завязано на цене: например, этот доступный вариант. Стоит копейки, звучит превосходно да и автономность неплохая. Берем?

Цена: 200 рублей

Купить блютуз-наушники

Почему метавселенная — дно, и Google не надо этим заниматься

Недорогие наушники в подарок

С помощью LED-дисплея можно увидеть оставшийся заряд

И снова о наушниках. Эти — пример хорошего товара по приятной цене. А еще у них есть LED-дисплей, отображающий уровень заряда. Кроме того, у них огромный выбор цветов корпуса, а также защита по стандарту IPX4. В общем, топ за свои деньги.

Цена: 203 рубля

Дешевые TWS-наушники

Магнит для смартфона

Магнит можно расположить даже под чехлом: главное, чтобы толщина была не более 5 мм

Мы уже рассказывали о том, как влияют магнитные автомобильные держатели на смартфон. Но отказывать себе в удовольствии, чтобы удобно расположить телефон за рулем, на мой взгляд, точно не стоит. Расположите магнит на смартфоне или на чехле, а потом присоедините к держателю. Просто и удобно! Кстати, доставка товара будет из России — ждать долго не придется.

Цена: 187 рублей

Магнит для смартфона

Недорогой штатив для смартфона

Штатив подойдет и для начинающих блогеров

Время от времени смартфон приходится удобно располагать, подпирая другими предметами. Например, чтобы снять видео или сделать фото. Штатив-осьминог — мастхэв не только для начинающего блогера, но и для человека, занимающегося фотографией.

Цена: 128 рублей

Штатив для смартфона

Как научиться спать на боку

Этот рюкзак поможет вам лишний раз не поворачиваться на спину, чтобы снова не начать храпеть

Инженеры Xiaomi горазды создавать не только умные колонки и смартфоны, но и такие необычные приспособления. Не можете спать на боку? В этом вам поможет специальный рюкзак. Так вы не только начнете высыпаться, но и перестанете храпеть по ночам на весь дом. Не забудьте выбрать размер и цвет.

Цена: 1080 рублей

Рюкзак для сна

Ссора с голосовым ассистентом и еще 4 неловких ситуации, связанных со смартфонами

Защитная маска Xiaomi

Вирус никуда не ушел, а маска, наверное, нужна будет всегда

Вирус никуда не делся и лучшее, что можно сделать — носить маску. Она должна быть не только эффективной, но и удобной. У меня таких три штуки — носить приятно. Честно, даже не хочется снимать. Возьмите и себе, пока есть скидочка, выбрав цвет.

Цена: 337 рублей

Маска Xiaomi

Удобная Bluetooth-колонка

Удобнейшая колонка с хорошей автономностью, звуком и водонепроницаемостью. Точно надо брать

Bluetooth-колонки — наверное, самый востребованный гаджет последних лет. Их выбор огромен, а компактных вариантов, к сожалению, не так много. Возьмите такую, чтобы не остаться без музыки в поездках или на даче. Она водонепроницаемая, а с помощью карабина можно присоединить ее куда угодно.

Цена: 259 рублей

Компактная колонка

Набор отверток для ремонта

С такими инструментами вам никакие поломки не страшны

Если вы предпочитаете не ждать мастера, а ремонтировать все сами, то вам нужны инструменты: нашли классные наборы, которые помогут вам починить что-либо в пределах дома. Можно выбрать набор для ремонта мелкой электроники, а также для чего-то покрупнее.

Цена: от 502 рублей

Набор отверток

Многофункциональный нож с плоскогубцами

Не забудьте убрать его в багаж перед полетом: у меня забрали такой же на досмотре

Классное приспособление, которому нет равных. В этом инструменте одновременно плоскогобуцы, нож, пилка и даже отвертка. Благодаря кольцу его можно прицепить даже на ключи.

Цена: 260 рублей

Купить крутой нож

Стильные постеры для дома

Постеры — лучшее украшение для дома. Дома холостяка!

11.11 — не только день распродаж, но и праздник всех холосятков. Для человека, ведущего свободный образ жизни, плакат для дома — это крутые украшения интерьера, которых не бывает много. Выберите на странице тот, что вам ближе по духу, размеру и заказывайте со скидкой!

Цена: 176 рублей

Купить постеры

Красивая новогодняя гирлянда

Больше никаких ёлок и игрушек: гирлянда мигом создаст вам новогоднее настроение!

До Нового года полтора месяца, а это значит, что нужно приводить в порядок свой дом. Не хотите мучаться с украшениями, но нужно новогоднее настроение? Эта гирлянда — то, что вам нужно. Я и сам прикупил себе такую, чтобы поймать дух праздника. Не забудьте выбрать размер гирлянды и цвет на странице продавца.

Цена: 227 рублей

Купить яркую гирлянду

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