Товары по скидке, о которых вы не пожалеете

11.11 — это не просто очередной день, когда жадные торговцы желают на вас заработать, но и вправду отличный шанс купить то, что необходимо. Например, для дома или смартфона. Не стоит недооценивать силу дня распродаж: мы выбрали для вас крутые товары, которые сделают ваш смартфон красивее и удобнее. В нашей подборке будет отличная вещица, которая нужна вам или вашим родственникам — уверен, они скажут вам спасибо. Выбирайте то, что вам необходимо и срочно добавляйте в корзину: скоро все цены вернутся на прежний уровень. Не откладывайте на завтра то, чего не будет!

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Кожаный чехол для Xiaomi Mi 11

Смартфон хочется защитить чехлом, но выбрать какой-то сложно. Присмотритесь к такому варианту: он не только красиво выглядит, но и защищает смартфон от падений, а камеру от царапин.

Цена: 142 рубля

Чехол для Xiaomi

Кожаный чехол для Samsung S21

Аналогичный вариант для Samsung. Вспомните, сколько стоит ваше устройство? То-то же. Будет жалко испортить корпус смартфона, если он упадет. Кстати, у продавца есть чехлы для разных версий S21.

Цена: 144 рубля

Красивый чехол для Samsung

Чехол с кардхолдером для Samsung

Пластиковые карты по-прежнему нужны. Нужда в кошельке совершенно пропала, а чехол с кардхолдером — то, что нужно. Кстати, обратите внимание на дизайн: выглядит очень футуристично. Есть чехлы на большое количество Samsung Galaxy.

Цена: 240 рублей

Классный чехол для Samsung

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Мощный пауэрбэнк Baseus

Без портативной зарядки ни в коем случае нельзя выходить из дома: возьмите ее с собой, даже если ваш смартфон полностью заряжен. Кто его знает, где вы окажетесь завтра? Например, на отдыхе в Турции. Связь с внешним миром будет обеспечена с крутым паэурбэнком на 30 000 мА*ч.

Цена: 1363 рубля (с промокодом 1111BRPB)

Пауэрбэнк Baseus

Быстрая зарядка Baseus для нескольких устройств

Мы постоянно напоминаем вам о том, что необходимо использовать только качественные аксессуары. Baseus — та фирма, продукции которой можно доверять. С помощью этого адаптера вы не только сможете подзарядить смартфон, но и другие устройства одновременно.

Цена: 999 рублей

Адаптер Baseus

Качественный чехол для Samsung

Чехлы Nillkin — настоящее произведение искусства. Они и стоят соотвествующе. Если не жалеете денег на свой дорогой смартфон, то и на аксессуары тоже скупиться не стоит. Кстати, сегодня они продаются со скидкой и для различных моделей Samsung.

Цена: 462 рубля

Чехол Nillkin

Красивый чехол для Google Pixel 6

Смартфон от Google только что появился, а умельцы уже состряпали для него классные аксессуары. Google Pixel не похож на остальные устройства. Соответственно, и чехол ему нужен крутой. Например, такой. У продавца есть разные цвета, а также варианты для Pixel 6 Pro.

Цена: 148 рублей

Чехол для Pixel 6

Недорогие Bluetooth-наушники

Беспроводные наушники — это наше все. Без них уже сложно представить свою жизнь. Кроме того, не всегда качество завязано на цене: например, этот доступный вариант. Стоит копейки, звучит превосходно да и автономность неплохая. Берем?

Цена: 200 рублей

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Недорогие наушники в подарок

И снова о наушниках. Эти — пример хорошего товара по приятной цене. А еще у них есть LED-дисплей, отображающий уровень заряда. Кроме того, у них огромный выбор цветов корпуса, а также защита по стандарту IPX4. В общем, топ за свои деньги.

Цена: 203 рубля

Дешевые TWS-наушники

Магнит для смартфона

Мы уже рассказывали о том, как влияют магнитные автомобильные держатели на смартфон. Но отказывать себе в удовольствии, чтобы удобно расположить телефон за рулем, на мой взгляд, точно не стоит. Расположите магнит на смартфоне или на чехле, а потом присоедините к держателю. Просто и удобно! Кстати, доставка товара будет из России — ждать долго не придется.

Цена: 187 рублей

Магнит для смартфона

Недорогой штатив для смартфона

Время от времени смартфон приходится удобно располагать, подпирая другими предметами. Например, чтобы снять видео или сделать фото. Штатив-осьминог — мастхэв не только для начинающего блогера, но и для человека, занимающегося фотографией.

Цена: 128 рублей

Штатив для смартфона

Как научиться спать на боку

Инженеры Xiaomi горазды создавать не только умные колонки и смартфоны, но и такие необычные приспособления. Не можете спать на боку? В этом вам поможет специальный рюкзак. Так вы не только начнете высыпаться, но и перестанете храпеть по ночам на весь дом. Не забудьте выбрать размер и цвет.

Цена: 1080 рублей

Рюкзак для сна

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Защитная маска Xiaomi

Вирус никуда не делся и лучшее, что можно сделать — носить маску. Она должна быть не только эффективной, но и удобной. У меня таких три штуки — носить приятно. Честно, даже не хочется снимать. Возьмите и себе, пока есть скидочка, выбрав цвет.

Цена: 337 рублей

Маска Xiaomi

Удобная Bluetooth-колонка

Bluetooth-колонки — наверное, самый востребованный гаджет последних лет. Их выбор огромен, а компактных вариантов, к сожалению, не так много. Возьмите такую, чтобы не остаться без музыки в поездках или на даче. Она водонепроницаемая, а с помощью карабина можно присоединить ее куда угодно.

Цена: 259 рублей

Компактная колонка

Набор отверток для ремонта

Если вы предпочитаете не ждать мастера, а ремонтировать все сами, то вам нужны инструменты: нашли классные наборы, которые помогут вам починить что-либо в пределах дома. Можно выбрать набор для ремонта мелкой электроники, а также для чего-то покрупнее.

Цена: от 502 рублей

Набор отверток

Многофункциональный нож с плоскогубцами

Классное приспособление, которому нет равных. В этом инструменте одновременно плоскогобуцы, нож, пилка и даже отвертка. Благодаря кольцу его можно прицепить даже на ключи.

Цена: 260 рублей

Купить крутой нож

Стильные постеры для дома

11.11 — не только день распродаж, но и праздник всех холосятков. Для человека, ведущего свободный образ жизни, плакат для дома — это крутые украшения интерьера, которых не бывает много. Выберите на странице тот, что вам ближе по духу, размеру и заказывайте со скидкой!

Цена: 176 рублей

Купить постеры

Красивая новогодняя гирлянда

До Нового года полтора месяца, а это значит, что нужно приводить в порядок свой дом. Не хотите мучаться с украшениями, но нужно новогоднее настроение? Эта гирлянда — то, что вам нужно. Я и сам прикупил себе такую, чтобы поймать дух праздника. Не забудьте выбрать размер гирлянды и цвет на странице продавца.

Цена: 227 рублей

Купить яркую гирлянду