Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас

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Артем Сутягин

Когда встает вопрос, что бы купить себе новенького к весне, ответов может быть много. Но если не хочется тратить много денег, а потребность в новом гаджете есть, вам прямая дорога на AliExpress. Чтобы вам было проще ориентироваться на этой площадке и искать, что купить, мы каждую неделю готовим для вас подборки самых крутых товаров, которые нашли. Иногда это что-то необычное, а иногда бытовые вещи, но это всегда что-то выгодное и исключительно с высоким рейтингом. Выбирайте на здоровье.

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Некоторые товары просто нельзя взять и не купить. Фото.

Некоторые товары просто нельзя взять и не купить.

Переходник для зарядки телефона

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Переходник для зарядки телефона. Фото.

Пока мы не до конца перешли на USB Type-C, будет иметь место проблема совместимости устройств. Когда надо зарядить телефон от обычного адаптера питания или подключить его к компьютеру, вам придется или искать другой провод, или ждать возможности. Этот копеечный переходник решает проблему. С ним можно будет подключить USB Type-C к обычному USB.

Цена: 110 рублей

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Мощный пауэрбанк

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Мощный пауэрбанк. Фото.

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь лучше.

Такой гаджет время от времени нужен всем. На рынке их много, но этот тоже заслуживает порцию внимания. Он выпускается с емкостью 10000 или 20000 мАч. И имеет доставку по России. Мощность на уровне 20 Вт позволит зарядить любой телефон, а большое количество выходов избавит вас от проблем с совместимостью. Так же есть цифровой экран для отображения остатка заряда.

Цена: 2 680 рублей

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Как завести машину с севшим аккумулятором

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Как завести машину с севшим аккумулятором. Фото.

Этот гаджет очень универсален. Он может выступать в роли внешнего аккумулятора для телефона и других устройств, в нем есть фонарик, но самое главное — он может завести машину, если сел аккумулятор. Подсоедините клеммы, подождите чуть-чуть и заводите машину. Устройство обеспечит достаточную силу тока даже для дизельного двигателя. Когда машина заведется, она уже будет обеспечивать себя энергией сама.

Цена: 5 500 рублей

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Дорожная сумка для кабелей

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Дорожная сумка для кабелей. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Этот небольшой кейс с ручкой позволит легко взять с собой все, что нужно. Кабели, внешние аккумуляторы, карты памяти, переходники и другие вещи аккуратно разложатся внутри нее. Есть два кармана на молнии с большим количеством отсеков. Все будет на своих местах. Да еще и цвет можно выбрать.

Цена: 700 рублей

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Фонарь для красивых фотографий

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Фонарь для красивых фотографий. Фото.

Этот гаджет работает от встроенного аккумулятора, может светить теплым или холодным светом, а также можно выбрать свечение цвета. Пригодится он для блогеров, любителей красивых фотографий или для предметной съемки. Он достаточно яркий, чтобы им можно было подсветить лицо или вещи.

Цена: 2 400 рублей

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Карманный фото-принтер

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Карманный фото-принтер. Фото.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Пусть этот принтер и карманный, но стоит он как обычный. Но если вам нужно что-то необычное, то стоит заплатить. Чернила для него не нужны, печать производится иным способом. Но для этого принтера нужна специальная бумага. 20 листов уже входят в комплект, а купить дополнительные можно по цене примерно 1500 рублей за 50 листов.

Цена: 4 950 рублей

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Автомобильная зарядка для телефона

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Автомобильная зарядка для телефона. Фото.

Зарядка для телефона есть не в каждой машине. Установить USB или беспроводную зарядку сложно и дорого. Поэтому проще пользоваться такими аксессуарами. Он стоит недорого и имеет два разъема для подключения — USB и USB Type-C. Максимальная сила тока 5А, а максимальная мощность — 30 Вт. Есть несколько комбинаций разъемов на выбор.

Цена: от 380 рублей

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Самые удобные аккумуляторы

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Самые удобные аккумуляторы. Фото.

10 отличных товаров с Алиэкспресс для любого городского жителя.

Аккумуляторы лучше батареек! Это и дешевле, и не надо их постоянно покупать, выбрасывая потом и вредя природе. Эти аккумулятора самодостаточны настолько, что заряжаются без зарядного устройства. Надо только подключить их к сети через USB Type-С. Есть несколько вариантов комплектов. Чем больше, тем дешевле.

Цена: 270 рублей

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Зарядка для двух телефонов

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас. Зарядка для двух телефонов. Фото.

Такая зарядка пригодится в каждом доме, даже если у вас один телефон. Разных гаджетов-то все равно больше. Да что я рассказываю! Вы и сами знаете. Максимальная мощность зарядки 20 Вт, а в базовой версии есть один обычный USB и один USB Type-C. На выбор предлагается два цвета.

Цена: 1 420 реблей

Купить зарядку для двух телефонов

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