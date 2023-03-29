Товары с АлиЭкспресс, которые можно купить, когда не знаешь, чем себя порадовать

Весна, солнце, хорошая погода, прогулки, велосипед и многое другое, чего мы так долго ждали. Все это наконец-то пришло или вот-вот придет. В это время хочется купить что-то новое, но не всегда знаешь, чем себя порадовать. Поэтому мы в очередной раз собрали для вас несколько интересных товаров, которые можно купить на AliExpress и при этом не платить за них много. Есть даже несколько интересных вещей для велосипеда. Так что выбирайте на здоровье.

Столовые приборы для пикника и путешествий

Когда идешь на пикник, можно пользоваться неудобными и неэкологичными пластиковыми ножами и вилками или вот такими складными. Они складываются пополам и в сложенном виде занимают совсем немного места. В набор входит вилка, ложка и нож. Кроме пикника, они пригодятся в поезде или в путешествии, когда хочется поесть, но нет возможности зайти в кафе или ресторан.

Цена: 270 рублей

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Зарядная подставка для джойстиков PS5

10 не самых дешевых, но хороших товаров с АлиЭкспресс.

Сейчас, когда дефицит на PS5 закончился, почти все, кто хотели себе ее купить, сделали это. Многие имеют по два джойстика, которые просто валяются на столе и их надо заряжать отдельно. С такой подставкой они всегда будут в полной готовности. Достаточно после игры поставить их на нее. Зарядка идет через нижние контакты, а внешний вид подставки соответствует оригинальной PS5. Но есть и два дополнительных цвета. Для питания используется USB Type-C, а еще на корпусе есть подсветка.

Цена: 1 050 рублей

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Умная интерьерная подсветка за копейки

Эта лента просто клеится на предметы интерьера и работает. Можно клеить на телевизор, задние части шкафов, рабочий стол, кровать и другие места. Цвет можно выбирать через приложение или с пульта. Длина ленты варьируется от 0,5 до 5 метров. Есть некоторые другие функции, но все это стоит совсем недорого и работает очень просто.

Цена: от 155 рублей (зависит от длины)

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Доводчик для любой двери

Эти классные товары с АлиЭкспресс стоят дешево и без распродажи. Отрываю от сердца.

Этот доводчик крепится за счет двустороннего скотча 3М. Одна часть устанавливается на дверной косяк, а вторая — на дверь. При открывании из механизма вытягивается трос, который стремится втянуться внутрь. Механика очень простая, а сам доводчик можно использовать для любых дверей, включая сдвижные. Можно использовать его даже для шкафов.

Цена: 320 рублей

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Сумка в виде толстого кота

Этот кот уместит внутри себя вещи, которые нужно взять с собой, и будет укоризненно смотреть на прохожих. Это просто небольшая сумка-мешок на каждый день, выполненная в виде кота. Затягивается веревками в верхней части, а больше и сказать нечего — просто сумка в виде кота. Имейте ввиду, что она очень небольшая.

Цена: 83 рублей

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Набор ключей для велосипеда

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Когда катаешься на велосипеде, важно иметь при себе несколько ключей, чтобы можно было что-то подтянуть или отрегулировать. В таком наборе они будут аккуратно сложены в единый корпус. Открываете их, как складной нож, и пользуетесь. Все просто. Есть все основные варианты ключей.

Цена: 360 рублей

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Умный выключатель для умного дома

Этот выключатель можно установить в любой квартире и управляться он будет как обычный. Но в качестве опции им можно будет управлять через приложение и голосом через Алису. Есть дополнительный модуль, который просто клеится на стену (без подвода проводов) и дублирует функции основного или выполняет другие функции умного дома. Только помните, что работают выключатели через хаб, который надо купить отдельно. Он покупается один на все подобные устройства. А также нужны квадратные подрозетники. Их можно купить в этом же лоте.

Цена: 1 370 рублей

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Накладки на спицы велосипеда

Товары с АлиЭкспресс, которые хочется купить здесь и сейчас.

Тут тоже все просто. Крепите специальные трубочки на спицы велосипеда и они смотрятся необычно. Длина трубочек небольшая — 17 сантиметров. В наборе 72 штуки. Они подойдут для небольших велосипедов, BMX, детских велосипедов и кроссовых мотоциклов.

Цена: 260 рублей

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Подставка для зарядки Xiaomi Band

Такие аксессуары для Apple Watch давно стали нормой, но теперь они есть и для самого популярного в мире трекера. Сделана подставка в форме шлема. Просто выводите оригинальную зарядку в зоне ”глаза”. Потом Кладете браслет и он заряжается. Удобно и кабель никогда не потеряется.

Цена: 730 рублей

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