Товары с AliExpress для тех, кому не везет с рекомендациями

Если вам кажется, что на AliExpress для вас ничего нет, то вы ошибаетесь. Даже если у вас редко получается найти что-то интересное и полезное, значит или вы плохо ищете, или рекомендательная система еще не научилась на вас и работает криво. Чтобы облегчить вам поиски, мы регулярно собираем самые интересные товары с этой площадки и предлагаем их вам в виде интересной подборки. На этой неделе снова приведем несколько примеров товаров, которые достойны внимания и могут подойти многим.

Светодиодный светильник для съемок и дискотеки

Ручной светодиодный светильник Ulanzi VL119 — это не просто фонарик, а настоящий световой меч для творческих личностей. С диапазоном цветовой температуры от 2500K до 8500K и RGB-подсветкой этот малыш способен создать атмосферу от уютного вечера у камина до космической дискотеки. Идеален для блогеров, фотографов и просто любителей эффектного освещения. А компактный размер позволяет всегда найти для него место или взять с собой — мало ли где понадобится устроить световое шоу?

Цена: 1700 рублей

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Батарейки-трансформеры

Разные товары с AliExpress, которые сразу хочется купить.

Переходник для аккумуляторных батарей размером AAA — это как швейцарский нож в мире батареек. Превращает мелкие батарейки в крупные, экономя ваши деньги и нервы при поиске нужного размера. У меня часто есть дома не те батарейки. Большие вместо маленьких не исползьуешь, а маленькие вместо больших вполне можно. Главное иметь такой переходник. Будь то пульт от телевизора или игрушка ребенка — они могут пригодиться везде и лучше купить их заранее.

Цена: 150 рублей

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Стильный браслет для часов HUAWEI

Нейлоновый ремешок для часов Huawei — это как новый костюм для ваших часов. Стильный, дышащий и прочный, он не только освежит внешний вид ваших аксессуара, но и сделает их ношение максимально комфортным. Идеален для активных пользователей, которые не сидят на месте. С этим ремешком ваши часы будут готовы к любым приключениям, будь то марафон или сплав по реке. Да и в офисе будет не стыдно показаться!

Цена: 300 рублей

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Полноценный сверлильный станок для дома

10 товаров с AliExpress по фиксированной цене 299 рублей.

Универсальная стойка для электродрели — это мечта любого домашнего мастера еще несколько лет назад. Теперь они стали по-настоящему доступными. Он превращает вашу обычную дрель в станок, позволяя работать с очень высокой точностью. Аксессуар идеален для тех, кто любит делать все своими руками, но не хочет тратиться на дорогущие станки. С этой стойкой вы сможете сверлить, шлифовать и полировать как настоящий профи, не выходя из гаража. Соседи будут завидовать, а жена наконец-то перестанет ворчать по поводу кривых полок!

Цена: 3150 рублей

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Беспроводной датчик протечки воды

Умный датчик утечки воды Zigbee — это как личный сантехник, который никогда не спит. Этот маленький гаджет бдительно следит за вашими трубами 24/7, готовый поднять тревогу при малейшем намеке на потоп. Подключается к приложению Tuya, так что вы сможете получать уведомления о протечках, даже если вы на другом конце света. Идеальная штука для тех, кто хочет спать спокойно и не бояться вернуться домой и увидеть там бассейн. С этим датчиком ваша квартира будет суше, рассказы на уроках истории.!

Цена: 600 рублей

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Мощные защищенные перчатки для настоящих работяг

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Рабочие перчатки FOUR-AM — это как вторая кожа для ваших рук, только круче. Сделаны из полиуретана, что звучит как что-то из фантастического фильма, но на деле просто означает, что они прочные и гибкие одновременно. Идеальны для тех, кто не боится испачкать руки в работе, будь то стройка, ремонт или борьба с внезапно выросшими сорняками на даче. В этих перчатках вы будете выглядеть как профессионал, даже если вся ваша работа заключается в том, чтобы открывать банки с огурцами. Руки будут под надежной защитой. БОльше сказать нечего, но что еще нужно от перчаток.

Цена: 250 рублей

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Внешний аккумулятор для всех

А в конце давайте расмотрим для по-своему хороших внешних аккумулятора. Этот Baseus на 10000 мАч — это как энергетический напиток для ваших девайсов. С функцией автоматического пробуждения он сразу начнет работать, стоит только подключить к нему провод. В своем Power Bank я пару раз забывал это сделать, что становилось неприятным сюрпризом. Аксессуар достаточно компактный, чтобы поместиться в карман, так что теперь у вас нет оправдания, почему вы не отвечаете на сообщения. Села батарея — больше не прокатывает! Тем более, есть поддержка MagSafe. С ней можно будет просто примагнитить аккум к телефону и зарядка будет идти сама.

Цена: 2900 рублей

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Лучший мощный пауэрбанк

Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись

UGREEN 100 Вт 20000 мАч имеет вдвое большую емкость. С ней вы сможете зарядить не только свой iPhone, но и ноутбук, планшет, и, возможно, даже маленький космический корабль. Идеально для тех, кто живет в постоянном страхе перед красной полоской батареи. С этим пауэрбанком вы сможете не переживать, что останетесь без связи, а высокая мощность вытянет одновременно несколько требовательных устройств.

Цена: 5000 рублей

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