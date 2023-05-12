Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать

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Артем Сутягин

Если зайти на сайт AliExpress или в одноименное приложение, то можно просто потеряться в рекомендациях. Или наоборот, застрять в рамках одной подборки. Ведь алгоритмы не всегда работают корректно. Но мы исправляем ситуацию и берем все в свои руки. Для этого мы еженедельно готовим подборки, которые бережно отбираем вручную. Вот еще одна, чтобы вы знали, что выбрать на этой площадке.

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Поможем вам купить много и только самое лучше на AliExpress. Фото.

Поможем вам купить много и только самое лучше на AliExpress

Самая удобная зубная нить

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Самая удобная зубная нить. Фото.

Сама по себе зубная нить не так уж и удобна, но очень полезна. Только механически можно удалить загрязнения между зубов. Эти щеточки позволят делать это намного удобнее. Они одноразовые и их всегда можно взять с собой, чтобы были под рукой. В комплекте 100 штук, что при такой цене почти приравнивает их к обычным зубочисткам.

Цена: 135 рублей

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Форма для гигантского льда

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Форма для гигантского льда. Фото.

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Теоретически, это обычная форма для льда. Просто лед в ней получается огромным. Есть два размера для кубиков с гранью 2,5 см и 5 см. Они подойдут для коктейлей или для других целей. Гостей вы такими точно удивите. А еще есть разные цвета на выбор.

Цена: от 320 рублей

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Удобный скребок для стекол

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Удобный скребок для стекол. Фото.

Этот кусочек пластика с торчащей сбоку резинкой позволит содержать в чистоте фары и стекла вашего автомобиля. Это такая мобильная версия скребка для окон, которая подойдет для небольших поверхностей. При желании, ему и дома можно найти применение.

Цена: 75 рублей

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Раздвижной очиститель зеркал

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Раздвижной очиститель зеркал. Фото.

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А вот еще один интересный аксессуар. Это маленький скребочек для стекол на раздвижной ручке. С ним вы сможете приоткрыть окно в дождь, просунуть его в щель и почистить зеркала. Особенно важно это зимой или в грязь. Так можно даже руки не мочить, просовывая их в окно. А заодно сможете дотянуться до обоих зеркал, а не только до водительского.

Цена: 130 рублей

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Самый удобный держатель для телефона в машину

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Самый удобный держатель для телефона в машину. Фото.

С таким аксессуаром ваш телефон не будет валяться абы где, а на его экране вы сможете запускать навигатор, чтобы не заблудиться в дороге. Да, держателей много, но из-за небольшого размера именно он не будет бросаться в глаза и закрывать вентиляционные отверстия системы.

Цена: 375 рублей

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Как узнать температуру в духовке

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Как узнать температуру в духовке. Фото.

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С таким прибором вы точно будете знать, с какой температурой запекается пирог или готовится пицца. Разместите его внутри духовки, и он покажет точную температуру. Особенно актуально это, если ваша модель не может регулировать температуру точно по градусам. А если может, то вы всегда сможете контролировать, насколько сильно она прогрелась и можно ли начинать готовить или лучше еще подождать.

Цена: 290 рублей

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Как узнать температуру мяса при приготовлении

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Как узнать температуру мяса при приготовлении. Фото.

С этим прибором вы сможете измерить не только температуру внутри духовки, но и внутри самого блюда, будь то курица, стейк или даже суп. Просто вводите его внутрь и готово. Температура будет показана на циферблате, а вы будете знать, как ее надо скорректировать.

Цена: 270 рублей

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Машинка для удаления катышек

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Машинка для удаления катышек. Фото.

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Тут все просто. Если на одежде есть катышки, просто поводите по ним машинкой, как бритвой, и все. Она аккуратно срежет их, и ваша одежда будет чистой и опрятной. Работает от батареек, и вы всегда сможете даже взять ее с собой. Есть обычная версия и со сменными ножами, чтобы их можно было заменить, когда они затупятся.

Цена: 970 рублей

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Аппарат для приготовления горячих сэндвичей

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Аппарат для приготовления горячих сэндвичей. Фото.

Если вы любите горячие сэндвичи, то эта штука вам пригодится. Она небольшая и вмещает в себя только один стандартный сэндвич, но стоит не очень дорого и занимает мало места на кухне. Просто кладете сэндвич внутрь, и он обжаривается с двух сторон. Внутри можно даже жарить яйца или обжаривать мясо. Приятного аппетита!

Цена: 3000 рублей

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Карман для пульта

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать. Карман для пульта. Фото.

Тут все, что я советую купить на AliExpress на этой неделе.

Вечная проблема найти, где валяется пульт от телевизора, кондиционера и других вещей. Просто прикрепите этот карман на стену или к тумбочке и кладите пульт в него. Так вы всегда будете знать, где он находится.

Цена: 150 рублей

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