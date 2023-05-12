Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать

Если зайти на сайт AliExpress или в одноименное приложение, то можно просто потеряться в рекомендациях. Или наоборот, застрять в рамках одной подборки. Ведь алгоритмы не всегда работают корректно. Но мы исправляем ситуацию и берем все в свои руки. Для этого мы еженедельно готовим подборки, которые бережно отбираем вручную. Вот еще одна, чтобы вы знали, что выбрать на этой площадке.
Содержание
- 1 Самая удобная зубная нить
- 2 Форма для гигантского льда
- 3 Удобный скребок для стекол
- 4 Раздвижной очиститель зеркал
- 5 Самый удобный держатель для телефона в машину
- 6 Как узнать температуру в духовке
- 7 Как узнать температуру мяса при приготовлении
- 8 Машинка для удаления катышек
- 9 Аппарат для приготовления горячих сэндвичей
- 10 Карман для пульта
Самая удобная зубная нить
Сама по себе зубная нить не так уж и удобна, но очень полезна. Только механически можно удалить загрязнения между зубов. Эти щеточки позволят делать это намного удобнее. Они одноразовые и их всегда можно взять с собой, чтобы были под рукой. В комплекте 100 штук, что при такой цене почти приравнивает их к обычным зубочисткам.
Цена: 135 рублей
Форма для гигантского льда
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Теоретически, это обычная форма для льда. Просто лед в ней получается огромным. Есть два размера для кубиков с гранью 2,5 см и 5 см. Они подойдут для коктейлей или для других целей. Гостей вы такими точно удивите. А еще есть разные цвета на выбор.
Цена: от 320 рублей
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Удобный скребок для стекол
Этот кусочек пластика с торчащей сбоку резинкой позволит содержать в чистоте фары и стекла вашего автомобиля. Это такая мобильная версия скребка для окон, которая подойдет для небольших поверхностей. При желании, ему и дома можно найти применение.
Цена: 75 рублей
Раздвижной очиститель зеркал
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А вот еще один интересный аксессуар. Это маленький скребочек для стекол на раздвижной ручке. С ним вы сможете приоткрыть окно в дождь, просунуть его в щель и почистить зеркала. Особенно важно это зимой или в грязь. Так можно даже руки не мочить, просовывая их в окно. А заодно сможете дотянуться до обоих зеркал, а не только до водительского.
Цена: 130 рублей
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Самый удобный держатель для телефона в машину
С таким аксессуаром ваш телефон не будет валяться абы где, а на его экране вы сможете запускать навигатор, чтобы не заблудиться в дороге. Да, держателей много, но из-за небольшого размера именно он не будет бросаться в глаза и закрывать вентиляционные отверстия системы.
Цена: 375 рублей
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Как узнать температуру в духовке
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С таким прибором вы точно будете знать, с какой температурой запекается пирог или готовится пицца. Разместите его внутри духовки, и он покажет точную температуру. Особенно актуально это, если ваша модель не может регулировать температуру точно по градусам. А если может, то вы всегда сможете контролировать, насколько сильно она прогрелась и можно ли начинать готовить или лучше еще подождать.
Цена: 290 рублей
Как узнать температуру мяса при приготовлении
С этим прибором вы сможете измерить не только температуру внутри духовки, но и внутри самого блюда, будь то курица, стейк или даже суп. Просто вводите его внутрь и готово. Температура будет показана на циферблате, а вы будете знать, как ее надо скорректировать.
Цена: 270 рублей
Машинка для удаления катышек
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Тут все просто. Если на одежде есть катышки, просто поводите по ним машинкой, как бритвой, и все. Она аккуратно срежет их, и ваша одежда будет чистой и опрятной. Работает от батареек, и вы всегда сможете даже взять ее с собой. Есть обычная версия и со сменными ножами, чтобы их можно было заменить, когда они затупятся.
Цена: 970 рублей
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Аппарат для приготовления горячих сэндвичей
Если вы любите горячие сэндвичи, то эта штука вам пригодится. Она небольшая и вмещает в себя только один стандартный сэндвич, но стоит не очень дорого и занимает мало места на кухне. Просто кладете сэндвич внутрь, и он обжаривается с двух сторон. Внутри можно даже жарить яйца или обжаривать мясо. Приятного аппетита!
Цена: 3000 рублей
Карман для пульта
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Вечная проблема найти, где валяется пульт от телевизора, кондиционера и других вещей. Просто прикрепите этот карман на стену или к тумбочке и кладите пульт в него. Так вы всегда будете знать, где он находится.
Цена: 150 рублей