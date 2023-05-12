Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать

Если зайти на сайт AliExpress или в одноименное приложение, то можно просто потеряться в рекомендациях. Или наоборот, застрять в рамках одной подборки. Ведь алгоритмы не всегда работают корректно. Но мы исправляем ситуацию и берем все в свои руки. Для этого мы еженедельно готовим подборки, которые бережно отбираем вручную. Вот еще одна, чтобы вы знали, что выбрать на этой площадке.

Самая удобная зубная нить

Сама по себе зубная нить не так уж и удобна, но очень полезна. Только механически можно удалить загрязнения между зубов. Эти щеточки позволят делать это намного удобнее. Они одноразовые и их всегда можно взять с собой, чтобы были под рукой. В комплекте 100 штук, что при такой цене почти приравнивает их к обычным зубочисткам.

Цена: 135 рублей

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Форма для гигантского льда

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Теоретически, это обычная форма для льда. Просто лед в ней получается огромным. Есть два размера для кубиков с гранью 2,5 см и 5 см. Они подойдут для коктейлей или для других целей. Гостей вы такими точно удивите. А еще есть разные цвета на выбор.

Цена: от 320 рублей

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Удобный скребок для стекол

Этот кусочек пластика с торчащей сбоку резинкой позволит содержать в чистоте фары и стекла вашего автомобиля. Это такая мобильная версия скребка для окон, которая подойдет для небольших поверхностей. При желании, ему и дома можно найти применение.

Цена: 75 рублей

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Раздвижной очиститель зеркал

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А вот еще один интересный аксессуар. Это маленький скребочек для стекол на раздвижной ручке. С ним вы сможете приоткрыть окно в дождь, просунуть его в щель и почистить зеркала. Особенно важно это зимой или в грязь. Так можно даже руки не мочить, просовывая их в окно. А заодно сможете дотянуться до обоих зеркал, а не только до водительского.

Цена: 130 рублей

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Самый удобный держатель для телефона в машину

С таким аксессуаром ваш телефон не будет валяться абы где, а на его экране вы сможете запускать навигатор, чтобы не заблудиться в дороге. Да, держателей много, но из-за небольшого размера именно он не будет бросаться в глаза и закрывать вентиляционные отверстия системы.

Цена: 375 рублей

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Как узнать температуру в духовке

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С таким прибором вы точно будете знать, с какой температурой запекается пирог или готовится пицца. Разместите его внутри духовки, и он покажет точную температуру. Особенно актуально это, если ваша модель не может регулировать температуру точно по градусам. А если может, то вы всегда сможете контролировать, насколько сильно она прогрелась и можно ли начинать готовить или лучше еще подождать.

Цена: 290 рублей

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Как узнать температуру мяса при приготовлении

С этим прибором вы сможете измерить не только температуру внутри духовки, но и внутри самого блюда, будь то курица, стейк или даже суп. Просто вводите его внутрь и готово. Температура будет показана на циферблате, а вы будете знать, как ее надо скорректировать.

Цена: 270 рублей

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Машинка для удаления катышек

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Тут все просто. Если на одежде есть катышки, просто поводите по ним машинкой, как бритвой, и все. Она аккуратно срежет их, и ваша одежда будет чистой и опрятной. Работает от батареек, и вы всегда сможете даже взять ее с собой. Есть обычная версия и со сменными ножами, чтобы их можно было заменить, когда они затупятся.

Цена: 970 рублей

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Аппарат для приготовления горячих сэндвичей

Если вы любите горячие сэндвичи, то эта штука вам пригодится. Она небольшая и вмещает в себя только один стандартный сэндвич, но стоит не очень дорого и занимает мало места на кухне. Просто кладете сэндвич внутрь, и он обжаривается с двух сторон. Внутри можно даже жарить яйца или обжаривать мясо. Приятного аппетита!

Цена: 3000 рублей

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Карман для пульта

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Вечная проблема найти, где валяется пульт от телевизора, кондиционера и других вещей. Просто прикрепите этот карман на стену или к тумбочке и кладите пульт в него. Так вы всегда будете знать, где он находится.

Цена: 150 рублей

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