Товары с AliExpress, которые хочется купить здесь и сейчас

AliExpress — неисчерпаемый источник гаджетов и товаров для повседневной жизни. Там можно найти все, что угодно на каждый день. Вот только часто подборки не показывают эти товары, зацикливаясь на предложениях товаров, идентичных тому, что вы уже покупали. Что бы заполнить этот пробел, мы готовим еженедельные подборки с крутыми гаджетами, которые просто хочется купить. Вот еще одна тематическая подборка, которую мы собрали для вас. Выбирайте и делитесь в комментариях тем, что вы хотели бы посоветовать купить на этом маркетплейсе.

Ультразвуковой отпугиватель собак

Многие любят животных, но не все. А ведь есть еще и дикие собаки, которые не просто пугают многих, но часто являются просто опасными.

Этот отпугиватель издает громкий звук на частоте, которая не нравится животным. Этот звук заставляет животных пугаться и убегать. В теории это должно работать именно так, но надо иметь в виду, что это действует не на всех. Зато в качестве бонуса в отпугиватель встроен фонарик, вариант которого можно выбрать от ультрафиолетового до разноцветного. Так же прибор можно использовать для дрессировки.

Цена: 1 100 рублей

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Карманная газовая горелка

Такая горелка может пригодиться во многих ситуациях. Например, на природе, на кухне или просто в быту — везде, где нужен огонь.

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Например, так можно подрумянивать продукты, приготовленные на гриле, или разжигать костер. Есть регулировка пламени и возможность заправки. Этот гаджет действительно многоразовый и пригодится не один раз.

Цена: 590 рублей

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Bluetooth-метка для поиска вещей

Если часто не можете найти ключи или другие вещи, повесьте на них этот маяк. С ним поиск будет более простым.

Достаточно в приложении нажать кнопку поиска, и маяк издаст звук. При этом он работает и в обратную сторону — можно нажать на кнопку на нем, и ваш телефон откликнется, если он находится в зоне работы Bluetooth. Работает маяк от батареек, которые можно легко заменить.

Цена: 480 рублей

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Складное зарядное устройство 3 в 1

Этот гаджет сделан с прицелом на iPhone, но может использоваться и с другими смартфонами. Особенно это удобно, если у вас в семье есть iPhone или Apple Watch.

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Гаджет раскладывается как книжка и его удобно брать с собой в поездку. В открытом состоянии он предлагает три катушки — две обычные и одну для Apple Watch. Так все гаджеты, включая TWS-наушники, можно заряжать в одном месте.

Цена: 1 350 рублей

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Удобные кроссовки Xiaomi

Xiaomi делает не только смартфоны и другие гаджеты, но и некоторые элементы одежды. Например, кроссовки. Вот один из таких примеров.

Они сделаны из мягкого сетчатого материала и надежно держат ногу в любых ситуациях. Конструкция специально сделана дышащей. Поэтому они хорошо подходят для теплой погоды или для использования в помещении. Имейте это в виду. В остальном кроссовки получили много хороших отзывов. Есть несколько цветов, а размеры — от 39 до 46.

Цена: 1 840 рублей

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Как сделать из телефона камеру

Сейчас все снимают на смартфон, но его не всегда удобно держать в руке, а такой аксессуар позволит сделать это с большим комфортом.

Хват смартфона будет как во времена использования компактных ”мыльниц”. Кнопка спуска позволит сделать фотографию, а синхронизация работает через Bluetooth. Фиксация производится за счет пружинного механизма, а снизу есть крепление под штатив, чтобы смартфон еще проще было превратить в профессиональную камеру.

Цена: 735 рублей

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Планшет для рисования

Рисовать на компьютере намного проще со специальным планшетом. Он стоит не очень дорого, но открывает по-настоящему новые возможности.

Самые странные телефоны с AliExpress. Такие не увидишь в магазине.

Эта модель может работать как с компьютерами, так и с планшетами/смартфонами. На ней есть сенсорная часть для работы со специальным стилусом и несколько кнопок для реализации дополнительных функций.

Цена: 1 850 рублей

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Подсветка для унитаза

Необычный гаджет позволит подсветить внутреннюю часть унитаза. Это не только интересный эффект, но и возможность включения ночного света, чтобы не пользоваться основным. Для этого есть датчик движения.

Работает устройство от батареек, которые служат довольно долго, а светодиод имеет несколько режимов работы и цветов. Удивление гостей вам точно гарантировано.

Цена: 120 рублей

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Рюкзак для ноутбука

Этот тонкий компактный рюкзак отлично подойдет вам, если вы носите с собой только ноутбук, ключи и кошелек.

Незаменимые товары с AliExpress, которые вы почему-то до сих пор не купили.

Рассчитывать на вместительность не стоит, хотя его и можно набить чем угодно. Просто в этом случае рюкзак будет смотреться очень некрасиво. Но если использовать его по назначению, то все будет отлично.

Цена: 1 150 рублей

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