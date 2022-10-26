Товары с AliExpress, которые понравятся почти всем

И снова пришло время очередной подборки товаров с AliExpress. Согласитесь, часто просто не знаешь, что там есть, и кажется, что видел уже все, но это не так. На самом деле это бездонный источник необычных, интересных и недорогих вещиц. Кроме гаджетов, на этой площадке есть и просто полезные товары для дома. Их-то мы и пытаемся найти для нашей еженедельной подборки. На этот раз снова не будем ограничиваться определенной темой. Так получится найти товары для каждого.

Беспроводная портативная мышь Xiaomi

Вспомните те времена, когда мышки были с шариком. А теперь сразу забудьте! Эти времена окончательно ушли, а мы получили действительно компактные мышки, которые можно взять с собой в любой сумке. Конкретно эта отлично подойдет для работы, как в дороге, так и дома. Она компактная, но не миниатюрная, работает через Bluetooth, выпускается в двух цветах, а ее производителем является Xiaomi, которой можно доверять по умолчанию.

Цена: 860 рублей

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Автоматическая мельница для специй

Еще больше крутых подборок с AliExpress можно найти в Telegram-канале "Сундук Али-Бабы".

Специи лучше всего раскрывают свой вкус, когда они только что помолоты. Вот только вручную делать это не всегда удобно, да и как-то несовременно. Такая мельница может работать автоматически — достаточно только нажать кнопку. Для большей частоты снизу есть крышка, а величину помола можно менять. Мельницу даже можно взять с собой, а чтобы она случайно не включилась, если переключатель блокировки.

Цена: 1 050 рублей

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Увлажнитель воздуха Xiaomi

Увлажнение воздуха особенно актуально в зимнее время, когда он сильно пересушен. С таким прибором весь дом увлажнить не получится, но для одной комнаты его вполне хватит. Так как это гаджет Xiaomi, он отлично выглядит и хорошо работает. Компания давно зарекомендовала себя на рынке домашних гаджетов. Так что, если искали недорогой, но качественный увлажнитель, это отличный вариант, на который стоит обратить внимание. Есть быстрая доставка за несколько дней со склада в России.

Цена: 2 400 рублей

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Как почистить смартфон и наушники

Подборка достойных товаров для дома и ремонта с AliExpress.

Разъемы смартфона, планшета, ноутбука, беспроводных наушников и других гаджетов имеют свойство забиваться грязью. Чистить их можно подручными средствами (но не металлическими), а можно специальным инструментом. В комплекте вы получите 10 таких палочек, которые можно использовать и за пределами сферы гаджетов. За такие деньги точно не будет лишним.

Цена: 48 рублей

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Липучка для стяжки проводов

Когда провода навалены горой, это не только неудобно, но и некрасиво. Чтобы этого избежать, надо или аккуратно их скручивать, или использовать такую липучку. Просто отматываете от мотка столько, сколько нужно, обматываете сложенный провод и готово.

Цена: 60 рублей

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Сумка для хранения всего

Подборка гаджетов с AliExpress, которые не оставят вас равнодушными.

Это просто сумка на молнии с жесткой конструкцией. В нее можно складывать предметы домашнего обихода, косметику, которую надо взять в дорогу, гаджеты и многое другое. Просто выбирайте размер, который вам больше подходит, и заказывайте. Такая вещь точно пригодится в хозяйстве.

Цена: 200 рублей

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Как проложить провода на рабочем столе

Это просто пластиковые самоклеящиеся защелки, которые можно разместить на столе или в других местах. Продеваете через них провода, и все они будут красиво уложены и не будут свисать жгутами со всех сторон. Есть комплекты от 10 до 50 штук и разного цвета, включая прозрачные.

Цена: 60 рублей

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Токарный станок для дома

Много зарядок, гирлянд и приятных мелочей с AliExpress.

С таким станком можно почувствовать себя настоящим мастером деревообработки. Есть дисковая пила для отпиливания заготовок и вращающийся механизм. Он позволяет придавать заготовкам различные формы. В основном такой гаджет нужен для развлечения, но можно с его помощью сделать и что-то полезное.

Цена: 1 920 рублей

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Ручной отпариватель для одежды

Одежду можно гладить, а можно отпаривать. Во-первых, такой вариант просто удобнее, а во-вторых, для некоторых вещей подходит только он. С этой моделью отпаривать одежду будет намного проще. Просто берите его в руку и можно начинать. У него не будет мощности, как у стационарной установки. Но для большинства вещей это тоже подойдет.

Цена: 1 730 рублей

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