Товары с AliExpress, которые пригодятся весной

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Артем Сутягин 0

Весна — самое время купить что-то новое и интересное. Тратить деньги на что-то дорогое не хочется, да и в магазинах многие вещи уже сильно подорожали из-за колебаний курса. Но есть же AliExpress, где китайские продавцы предлагают не только необычные и интересные товары, но и продают их относительно недорого. Более того, они даже могут снизить цену, чем часто пользуются продавцы. Мы собрали несколько интересных товаров, которые могут вас заинтересовать. Как обычно, приоритет в выборе мы отдаем товарам с высокой оценкой и, желательно, быстрой доставкой. На этот раз у нас для вас есть следующие товары.

Готовы к весне?

Универсальная подставка для ноутбука

По себе, своему окружению и официальной статистике я вижу, что многие люди перестали пользоваться стационарными компьютерами и перешли на ноутбуки. Возможности те же, размер меньше и их можно брать с собой. А особенно удобно это стало с переходом на удаленную работу. Но вспомните, как можно было приподнять клавиатуру. Ноутбук этого не позволяет, хотя иногда это так нужно.

Подставка крепится на двустороннем скотче.

Такая подставка выпускается Baseus в нескольких размерах и подходит большому количеству ноутбуков. Кроме возможности приподнять корпус, она улучшает охлаждение, так как увеличивает поток воздуха под нижней частью. Особенно актуально это для металлических моделей.

Чтобы она не мешалась, ее можно сложить. Так она не будет занимать много места, и ноутбук можно будет положить в сумку или рюкзак. Толщина подставки всего 3 мм. Такой аксессуар тянет на незаменимый. Особенно сейчас, когда можно будет работать в парках. Что думаете?

Цена 1500, рейтинг 4.8, 3 100 заказов, есть быстрая доставка (примерно 6-7 дней)

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Забавная игрушка

Немного расслабимся, прежде чем идти дальше, и рассмотрим в целом глупую, но забавную игрушку-антистресс, которая может отвлечь вас с коллегами в офисе или дома.

Это набор резиновых уточек (от 5 до 20 штук на выбор). Они надеваются на палец, оттягиваются за хвост и улетают вперед, если их отпустить. Можно стрелять во что-нибудь или нарисовать специальную мишень, например, на двери или на доске для заметок.

Просто забавная игрушка. Не надо ее переоценивать.

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Уточки липнут к стене, но не оставляют следов, и могут занять вас на некоторое время, если хочется немного отвлечься от работы или расслабиться перед совещанием. А теперь вернемся к более серьезным аксессуарам.

Цена от 470 рублей, рейтинг 4.7, 6 000 заказов

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Плетеный нейлоновый браслет для Mi Band

Наверное, многие заметили, как Apple умеет задавать тренды для носимых аксессуаров. Так, например, когда вышел браслет линейки Nike+ с отверстиями, его быстро скопировали для браслетов Mi Band.

Такой ремешок удобнее обычного

Теперь пришло время плетеного нейлонового браслета, который был представлен Apple полтора года назад. Он удобен тем, что не надо его каждый раз расстегивать и достаточно просто натянуть на руку, как резинку. Но в отличии от варианта для Apple Watch, который надо подбирать под каждую руку отдельно, этот сделан универсальным. Можно просто отрезать лишний кусок и зафиксировать в том размере, который подходит именно вам.

Такой браслет намного удобнее, чем обычный с кнопкой. Он растягивается и надевается в одно движение. Есть разные размеры, много цветов, а Mi Band поддерживаются, начиная с 3-го поколения.

Цена 240 рублей, рейтинг 4.8, 7 700 заказов

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Сменный ремешок для Xiaomi Mi Band

Если плетеный ремешок вам на по душе и вы любите классику, вот отличный вариант с хорошими отзывами. Эти отличные ремешки, выпускаемые для разных поколений Mi Band, начиная с третьего. Есть даже версия для Amazfit.

На выбор доступно около 20 цветов.

Рассказать про этот ремешок особенно нечего. Это обычный ремешок для Mi Band взамен оригинального. Ждать от него чудес не стоит, но если хотите купить дополнительные цвета, смело берите и не прогадаете. Доставка долгая, но цена низкая. Если не к спеху, просто оплатите, и они приедут.

Цена 140 рублей, рейтинг 4.8, 18 000 закзов

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Кабель-канал для всего

Провода на рабочем месте часто бывают большой проблемой. Несколько проводов от компьютера, монитора, мышки, клавиатуры, зарядки, настольной ламы и прочего, просто висят под столом и мешаются. Чтобы исправить ситуацию, стоит купить гибкий кабель-канал или органайзер для кабелей. Особенно, если вы готовитесь к большой весенней уборке дома.

Так лучше, чем когда каждый кабель тянется по отдельности.

Длина всех версий 2 метра, толщина 10 или 16 мм, цветов два (черный и серый). В комплекте есть специальный инструмент для упаковки. Весь процесс займет 5-10 секунд. Необходимую длину можно отрезать обычными ножницами, а два цвета позволяют собрать отдельно, например, силовые кабели и кабели для передачи данных.

Цена от 430 рублей, рейтинг 4.9, 11 000 заказов

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Набор отверток для гаджетов и для дома

Отвертка нужна в каждом доме. Часто нужна еще и маленькая отвертка. Например, для игрушек, гаджетов или очков. В этом наборе есть все.

Отвертки пригодятся везде.

32 предмета (основной набор) в удобном кейсе всегда будут под рукой. Надо только достать рукоятку, выбрать нужную биту и можно пользоваться. Самые большие подойдут даже для обычных винтов, которых много в доме. Но если хотите купить такой набор в качестве строительного инструмента, то есть отдельная версия с большими битами. Всего на выбор предлагается четыре набора — от восьми до сорока шести предметов в одном.

Цена от 2000 рублей, рейтинг 4.8, 422 заказа

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