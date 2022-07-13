Товары с AliExpress, которые так и хочется купить даже без повода

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Артем Сутягин 0

AliExpress — это огромный мешок с разными крутыми штуками. О существовании многих из них мы даже не догадываемся, но это не значит, что там ничего нет. Ведь этот маркетплейс не ограничивается проводами да чехольчиками. Чтобы вы пропускали как можно меньше всего интересного, мы готовим для вас актуальные подборки гаджетов, которые пригодятся если не каждому, то точно многим. И вот снова пришло время нашей еженедельной подборки, в которой мы собираем лучшее для вас из того, что нашли в последние дни. Выбирайте на здоровье!

Товары, которые хочется купить

Ультразвуковой очиститель для дома

Ультразвук может отчистить буквально все. Он очень хорошо и мощно отбивает грязь и пыль от предметов даже в труднодоступных местах. Им можно чистить очки, монеты, украшения и другие вещи, которые можно погружать в воду.

Бросил вещи внутрь и они чистые. Главное — не перестараться.

Эта небольшая ванна может использоваться дома. Достаточно просто положить в нее то, что нужно очистить, налить воду и ультразвук отобьет все загрязнения. Телефон так не очистить, но, например, для украшений это незаменимая вещь. Правда, главное — не перестараться. Если оставить в ней вещь и уйти, она может разрушиться. Просто следите за процессом.

Цена: 3 000 рублей

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USB-концентратор для двух компьютеров

Иногда надо подключить одни и те же устройства к двум компьютерам с возможностью переключения. Этот гаджет позволяет это сделать.

USB для двух компьютеров

Лучшие товары для ремонта и стройки с AliExpress.

Суть проста. Спереди расположены четыре входа USB 3.0, а сзади — два выхода, по одному для каждого компьютера. Кнопкой на корпусе можно переключать направление работы, а лампочки покажут, на какой именно компьютер передается сигнал.

Цена: 780 рублей

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Удлинитель USB

Иногда длины кабеля USB просто не хватает. Например, чтобы подключить джойстик к игровой приставке, подключить периферию к компьютеру и другие вещи. Даже просто для подключения флешки иногда проще вывести разъем на стол. Со всем этим справится этот провод.

Так можно удлинить любой провод.

С одной стороны у него гнездо USB 3.0, а с другой — штекер. Длина кабеля 3 метра, а тканевая оплетка сделает его максимально прочным, чтобы вы не переживали за его долговечность.

Цена: 140 рублей

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Сумка-чехол для планшета

Если вы часто берете с собой только планшет, то вам нужна хорошая сумка для него. Эта подойдет просто отлично.

Кроме строгих, есть еще несколько ярких цветов.

В этом Telegram-канале собираются только лучшие товары с AliExpress с максимальным рейтингом.

Внутрь можно положить гаджет с диагональю экрана до 12,4 дюймов, а во внешний карман можно положить зарядку или другие аксессуары. На выбор доступно 7 цветов, а размер самой сумки, если вам нужно что-то поменьше, тоже можно выбрать отдельно.

Цена: 640 рублей

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Диспенсер для вспененного мыла

Мыло есть в каждом доме, но классический кусковой вариант не всегда удобен и иногда нужно что-то более продвинутое. Например, чтобы просто быстрее помыть руки.

Так удобнее, чем обычным мылом.

Внутрь заправляется специальное мыло, которые можно купить у этого же продавца, или в России на маркетплейсах. Гаджет работает от встроенного аккумулятора и заряжается примерно за 3 часа. Заряда хватает на месяц. Время срабатывания — четверть секунды. Одной порции хватит, чтобы один раз помыть руки.

Цена: 1 170 рублей

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Робот для мытья окон

Этот гаджет позволит вам меньше заниматься мытьем окон. Он сделает это сам. Надо только прислонить его к стеклу и включить.

Возможно, руками будет чище, но так точно проще.

Крутые штуки с AliExpress. От провода с подсветкой до наушников с ANC.

Один квадратный метр стекла робот чистит примерно за 4 минуты с уровнем шума всего 72 дБ. Чтобы робот не упал, особенно с внешней стороны окна, в комплекте есть специальный страховочный трос с карабином. Возможно, руками вы помоете лучше, но с роботом можно это делать хоть каждый день.

Цена: 5 700 рублей

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Удобный складной фен в стиле Дайсон

Пусть этот фен и не такой крутой, как Dyson, но внешне он немного похож. Тот же минимализм и круглая форма. А еще у него складывается ручка, чтобы удобно было взять его с собой.

Стильный фен на каждый день

На выбор есть два цвета, а производится фен под брендом Mijia, который принадлежит Xiaomi. Мощность 1600 Вт, скорость 18 000 оборотов в минуту, есть две скорости и регулировка температуры, специальная конструкция для снижения уровня шума и двойная защита от перегрева.

Цена: 1 650 рублей

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Машинка для сбора катышек с одежды

Катышки на одежде выглядят очень неаккуратно и с ними надо бороться. Этот прибор поможет с ними справиться.

Катышки не получат ни шанса

Развивающие и просто интересные игрушки с AliExpress для детей.

Машинка работает по принципу бритвы. Надо включить ее и просто водить по одежде. Катышки провалятся через отверстия в сетке, а нож срежет их и поверхность вещи снова станет гладкой. Стопроцентного решения проблемы ждать не стоит, но лучше точно станет.

Цена: 690 рублей

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