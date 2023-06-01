Товары с AliExpress, которые так и просятся в корзину или список желаний

Открывая AliExpress, чтобы что-то купить, можно уйти очень далеко и глубоко в пучину рекомендаций. Иногда это даже хорошо, но часто получается так, что ничего действительно интересного и полезного там нет. Для того, чтобы исправить это, мы еженедельно готовим подборки, в которые включаем все самое крутое и достойное вашего внимания. Собираем лучшие товары — как для себя. А часто приводим примеры того, что заказывали сами и уже успели оценить. Пришло время поделиться очередным десятком лучших товаров недели.

Подсветка для загородного дома

Подсветка на даче или загородном участке позволяет сделать его более привлекательным и уютным в ночное время. Вот только тянуть провода никто не хочет. Эти светильники работают от встроенного аккумулятора, который заряжается от солнца. Днем они заряжаются — ночью светят. Их можно крепить на дорожки, ступеньки и другие места, где они будут светить вниз. Есть два цвета и разные комплекты по количеству.

Цена: от 270 рублей (при покупке по одной штуке)

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Складное кресло для пикника и дачи

Это лучшие товары с AliExpress до 500 рублей на все случаи жизни

Когда надо на чем-то посидеть, а большой стул принести возможности нет, это складное кресло будет оптимальным вариантом. В сложенном виде в чехле оно занимает места не многим больше ладони. А в разложенном — это полноценный стул, который будет незаменим на природе.

Цена 1 400 рублей

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Столовые приборы для пикника

Также на природе, а иногда и в поездке, не лишним будет иметь с собой складные столовые приборы. Они сделаны в виде швейцарского ножа и включают в себя нож, вилку, ложку, штопор, консервный нож и открывалку для бутылок. При этом вилка вытаскивается из корпуса, чтобы можно было полноценно что-то ей есть, разрезая ножом в другой руке.

Цена: 810 рублей

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Часы с проекцией времени на стену или потолок

10 шикарных товаров с АлиЭкспресс на любой вкус, которых не найти в обычных магазинах.

Это очень универсальные часы. Они позволяют проецировать время на потолок или стену, кроме этого, в них встроены будильник и радио. Обычное время на экране тоже показывается. Поэтому часы являются удобными и функциональными. Есть несколько вариантов внешнего вида.

Цена: 1 495 рублей

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Сумка для обуви

Эта сумка сделана для хранения и переноски обуви. Можно взять ее с собой на тренировку или использовать для ношения сменной обуви в школу. Есть несколько цветов, а материал обеспечит надежную защиту обуви от внешних воздействий и остальные вещи от грязной обуви. На выбор есть много цветов.

Цена: 170 рублей

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Складной крючок для сумок

Десять товаров с AliExpress, которые лучше купить, чем пройти мимо.

С этим крючком можно удобно вешать сумки в дороге или найти ему другое применение. Суть проста! Он раскрывается, вешается верхней частью на плоскую поверхность, а снизу находится крючок. Но имейте в виду, что находится он с внешней стороны. То есть вешать сумки так можно, например, на стол. На выступ повесить ее не получится.

Цена: 160 рублей

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Миниатюрный USB-светильник

Этот микро-светильник подойдет в качестве фонарика, подсветки или ночника. Достаточно вставить его в USB, и он будет светиться с мощностью 1 Вт. Это совсем немного, но для него и не нужно быть ярким. Это тот гаджет, который должен быть незаметным и чтобы его удобно было брать с собой. Есть несколько вариантов свечения на выбор.

Цена: 150 рублей

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Держатель для телефона на стену

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Это карман для телефона, который можно закрепить на стене и положить в него телефон. Отличный вариант для размещения в прихожей или в спальне. Как бонус, у него есть два крючка, чтобы повесить на них ключи или другие вещи. Подойдет также для использования в офисе.

Цена: 145 рублей

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Держатель для наушников и джойстика PS5

Этот держатель вешается на одно из ”крыльев” PS5, а на него можно вешать наушники или класть джойстик. Так они всегда будут на своем месте. Когда наушников нет, смотрится это не так эстетично. Но во время игры вам вряд ли важен внешний вид консоли. Держатели продаются парой.

Цена: 150 рублей

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Складная подставка для телефона и планшета

Товары с AliExpress для тех, кому не все равно, что покупать.

Это подставка складывается и раскладывается, чтобы ее можно было взять с собой. В разложенном состоянии она может выдержать смартфон или не самый большой планшет. Удобно, когда хочется посмотреть кино в дороге или просто взять с собой в отпуск/командировку.

Цена: 255 рублей

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