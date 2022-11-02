Товары с AliExpress, которые я уже заказал и вам советую

Часто бывает такое, что заходишь на AliExpress и глаза разбегаются, что купить. Иногда бывает и наоборот – ходишь по сайту, а кроме семян для рассады и бесполезных насадок на кран, ничего нет. Для себя я набираю список понравившихся товаров и по мере его наполнение заказываю все одним разом. Вот и сейчас я выбрал для себя сразу восемь товаров, которые решил купить. Я уже поделился ими в редакции, и коллеги тоже ими заинтересовались. Теперь рассказываю о них вам. Возможно, вам тоже будет интересно. Ведь, как мне кажется, список получился довольно разнообразным.

Виниловый проигрыватель

Виниловый проигрыватель – бессмертная классика для любого меломана. Это не просто эстетически очень круто, но и обеспечивает настолько глубокий звук, который не выдаст никакая Яндекс Музыка. Пусть у него и есть определенные призвуки, но теплота звучания даже через небольшие встроенные динамики просто поражает. Да, пластинки сейчас стоят дорого, но их всегда можно купить на Авито. А еще, купив такой проигрыватель и поняв, что это такое, вы обновитесь до более дорогого, а там уже для вас цена пластинок не будет иметь значения, так как вы станете истинным ценителем. Ах да, этот еще и закрывается в виде старинного чемодана, у него есть три скорости под разные пластинки и выход на наушники/колонки. В общем, я его уже жду.

Цена: 2 400 рублей

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Как заламинировать документы

Еще больше крутых товаров можно найти в подборках Telegram-канала "Сундук Али-Бабы".

Ламинатор – звучит сложно и непонятно, но на самом деле это очень полезная штука. Особенно для офиса, небольшого магазина или образовательного учреждения. Да и просто упаковать в пленку документы, грамоты или какие-то памятки для использования на кухне, эта штука точно пригодится. Она справляется с форматом А4, а в комплекте будет даже специальный резак для обработки углов, чтобы они не были острыми.

Цена: 1 250 рублей

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Номер телефона для автомобиля

Это незаменимая вещь в большом городе, где время от времени приходится кого-то ненадолго «запирать» на парковке. Просто положите его под стекло, предварительно набрав на свой номер телефона, и вам всегда смогут позвонить. Можно, конечно, и бумажку положить, но при такой цене пусть лучше все будет красиво.

Цена: 85 рублей

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Высокотехнологичный конструктор на радиоуправлении

Крутые товары с АлиЭкспресс на все случаи жизни, которые не найти в обычных магазинах.

Обычным Lego сейчас мало кого можно удивить. Да и при всех его плюсах он не дает ребенку представления о столь актуальной в наше время робототехнике. Этот конструктор – совсем другое дело. Он состоит из более чем 400 деталей, а в собранном виде напоминает робота из знаменитого мультфильма Валли. Когда вы его соберете, за счет мотора он будет сам двигаться и выполнять команды. Как показывает практика, для ребенка собрать своего настоящего робота – ни с чем не сравнимые эмоции.

Цена: 1 300 рублей

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Недорогой стабилизатор для телефона

Это не просто селфи-палка, а полноценный стабилизатор для видео. Конечно, он не сравнится с лучшими решениями от DJI, но для своих денег будет очень даже неплохой покупкой. Есть возможность создания панорам, стабилизации и даже дистанционного управления (на рукоятке есть снимаемый пульт).

Цена: 2 130 рублей

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Необычный смартфон в стиле Верту

Этот смартфон стоит как бюджетник. Характеристики он предлагает под стать своей цене, но интереснее всего в нем то, что выглядит он как знаменитый в свое время Vertu. Сходство нельзя назвать стопроцентным, но оно однозначно есть. На выбор предлагается три цвета, которые выглядят очень стильно. В общем, если хотите прикоснуться к роскошной некогда классике, пусть и довольно опосредовано, это ваш выбор. И да, это компактный телефон, что хорошо при повседневном ношении в кармане.

Цена: 7 300 рублей

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Видеокамера для ребенка и для дома

Подборка достойных товаров для дома и ремонта с AliExpress.

Именно эту модель можно порекомендовать родителям маленьких детей. Она отлично справится с ролью видеоняни (есть система ночного видения). За небольшие деньги, да еще и с распродажей, она может реагировать на плач ребенка, передавать видео на телефон и еще фиксировать движения, чтобы быть камерой для безопасности дома. Работает он от сети питания и пишет картинку в 1080p. Можно купить сразу несколько, чтобы было дешевле.

Цена: 1 200 рублей

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Водонепроницаемый чехол для телефона

Пусть сейчас это может показаться вещью не по сезону, но многие осенью или зимой ездят к морю, а если и нет, то это пригодится тем, кто любит принимать ванну с телефоном или готовится к отпуску в следующем году. Да это пригодится даже для телефонов, которые формально защищены от воды. Мы уже много раз рассказывали, почему даже их лучше не мочить. Но в таком герметичном чехле делать это можно. Да и просто под дождем он пригодится.

Цена: 650 рублей

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