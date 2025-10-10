Товары с AliExpress, которые заинтересуют почти всех

Собрали подборку интересных товаров с AliExpress, которые стоят не дорого, но понравятся почти всем. Здесь есть всё — от забавных эмалевых брошек и авиационных брелоков до полезных гаджетов для работы и автомобиля. Если вы автомобилист, фотограф, любитель компьютеров или просто человек, вы обязательно найдете для себя что-то интересное в нашей традиционной еженедельной подборке товаров, которые мы подыскиваем как для себя.

Эмалевые броши Доктор, я доктор

Мини-значки из цинкового сплава с эмалевым покрытием в виде забавных докторов — гуся и пса. Металлические броши отлично держатся на одежде, рюкзаках или сумках благодаря прочной застежке. Стильные аксессуары для тех, кто любит необычные детали в образе. Каждая брошка выполнена аккуратно, цвета яркие и не тускнеют со временем.

Цена: 100 рублей

Купить забавное украшение

Ремувка с логотипом Аэрофлот и других авиакомпаний

Топовые товары с AliExpress для самых разных целей и задач.

Компактный брелок для ключей размером 3х13 см с логотипами авиакомпаний, включая российские. В ассортименте доступно 24 варианта, так что найдется вариант на любой вкус. Материал прочный, не истирается от постоянного использования. Подойдет любителям авиации или тем, кто хочет добавить яркий акцент к связке ключей. Легкий и удобный, не занимает много места в кармане.

Цена: 100 рублей

Купить ремувку с логотипами авиакомпаний

Защитная накладка для клавиатуры

Изначально эта накладка позиционируется как решения для MacBook Pro 13/15/16 дюймов, но подойдет и для другие моделей от разных брендов. Ее задача в том, чтобы защитить экран от царапин, которые появляются при контакте с клавишами в результате постоянного ношения с собой. Накладка сделана их качественного материала, который можно использовать и для протирки устройства. Полностью накрывает клавиатуру среднего ноутбука.

Цена: 150 рублей

Купить накладку для клавиатуры

Док-станция для жестких дисков 2.5 и 3.5 дюйма

Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет.

Внешний бокс с поддержкой двух HDD одновременно и функцией RAID для резервного копирования данных. Подключается через USB 3.0 со скоростью передачи до 5 Гбит/с. Поддерживает диски емкостью до 48 ТБ, что делает его отличным решением для хранения больших объемов информации. В комплекте адаптер питания с европейской вилкой и кабель для подключения. Корпус металлический с хорошим охлаждением, диски не перегреваются даже при длительной работе.

Цена: 3100 рублей

Купить док-станцию для жестких дисков

Автомобильный ящик для хранения

Складная сумка-контейнер с логотипом Мерседес. Размеры 45х25х16 см позволяют упаковать много всего всякого — от инструментов до продуктов. Материал плотный, держит форму, ручки крепкие. В черном цвете смотрится солидно и практично. Когда не нужна, компактно складывается и не занимает место в багажнике.

Цена: 1000 рублей

Купить автомобильный ящик для хранения

Переходник USB 3.0 на Type-C и другие

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Переходник с USB-C на USB-A, с USB-A на USB-C и с microUSB на USB-C для подключения флешек, клавиатур и других устройств. Поддерживает максимальный для каждого стандарта скорость и быструю передачу данных. Корпус металлический, компактный, легко помещается в карман или сумку. Сертифицирован по европейским стандартам. Входное и выходное напряжение 5V делает его безопасным для техники.

Цена: 150 рублей

Купить переходник USB 3.0 на Type-C

Универсальная накладка на автомобильный ремень

Регулируемая накладка на ремень для комфорта в салоне — подходит детям и взрослым. Мягкая стеганая ткань снижает давление на шею и плечо при длительных поездках. Доступна в пяти цветах: черный, белый, розовый, фиолетовый и карбон. Крепится легко, стирается в машинке. Особенно актуально для тех, кто много времени проводит за рулем или часто возит детей.

Цена: 100 рублей

Купить держатель для навигатора

Держатель для навигатора или телефона в машину

Отличные товары с AliExpress для всех от домашнего мастера до любителя отдохнуть.

Автомобильная подставка с противоскользящим покрытием и креплением для телефона или навигатора. Совместима со всеми массовыми устросйтвами, и не требует липучек или присосок. Можно просто положить ее и она будет держаться за счет прорезиненной поверхности. С ней телефон всегда будет под рукой и на уровне глаз, а черный цвет универсально вписывается в любой салон.

Купить накладку на автомобильный ремень

Пауэбанк со сменным аккумулятором

Зарядная станция мощностью 22,5 Вт с быстрой зарядкой редко получает сменные аккумуляторы. Это как раз тот самый случай. Производитель заявляет емкость 20000 мАч, но это с учетом сменных батарей. В комплекте их 4, каждая по 5000 мАч. Устанавливаете ее в корпус, подключаете смартфон и ждете пока он зарядится. Кабель в комплекте и замаскирован под ремешок для переноски. Если надо, можно использовать любой другой.

Цена: 1800 рублей

Купить пауэбанк со сменным аккумулятором

Алюминиевый штатив для фото, видео и света

Техника с гаджет-феста AliExpress, которая нужна каждому.

Профессиональная стойка для камер и фотографического освещения с максимальной высотой 213 см. В сложенном виде всего 46 см, так что легко поместится в рюкзак или сумку. Вес 882 грамма делает ее достаточно легкой для переноски, но устойчивой при съемки. Алюминиевый сплав обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Можно установить вспышку, светильник постоянного света и даже камеру. Хотя, на полноценном штативе камера будет стоять более устойчиво. Особенно на ветру на улице.

Цена: 3550 рублей

Купить штатив для фото, видео и света