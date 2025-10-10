Товары с AliExpress, которые заинтересуют почти всех

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Собрали подборку интересных товаров с AliExpress, которые стоят не дорого, но понравятся почти всем. Здесь есть всё — от забавных эмалевых брошек и авиационных брелоков до полезных гаджетов для работы и автомобиля. Если вы автомобилист, фотограф, любитель компьютеров или просто человек, вы обязательно найдете для себя что-то интересное в нашей традиционной еженедельной подборке товаров, которые мы подыскиваем как для себя.

Товары с AliExpress, которые заинтересуют почти всех. Как всегда выбрали лучшее, чтобы каждому было что выбрать. Фото.

Как всегда выбрали лучшее, чтобы каждому было что выбрать.

Эмалевые броши Доктор, я доктор

Эмалевые броши Доктор, я доктор. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Мини-значки из цинкового сплава с эмалевым покрытием в виде забавных докторов — гуся и пса. Металлические броши отлично держатся на одежде, рюкзаках или сумках благодаря прочной застежке. Стильные аксессуары для тех, кто любит необычные детали в образе. Каждая брошка выполнена аккуратно, цвета яркие и не тускнеют со временем.

Цена: 100 рублей

Купить забавное украшение

Ремувка с логотипом Аэрофлот и других авиакомпаний

Ремувка с логотипом Аэрофлот и других авиакомпаний. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Топовые товары с AliExpress для самых разных целей и задач.

Компактный брелок для ключей размером 3х13 см с логотипами авиакомпаний, включая российские. В ассортименте доступно 24 варианта, так что найдется вариант на любой вкус. Материал прочный, не истирается от постоянного использования. Подойдет любителям авиации или тем, кто хочет добавить яркий акцент к связке ключей. Легкий и удобный, не занимает много места в кармане.

Цена: 100 рублей

Купить ремувку с логотипами авиакомпаний

Защитная накладка для клавиатуры

Защитная накладка для клавиатуры. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Изначально эта накладка позиционируется как решения для MacBook Pro 13/15/16 дюймов, но подойдет и для другие моделей от разных брендов. Ее задача в том, чтобы защитить экран от царапин, которые появляются при контакте с клавишами в результате постоянного ношения с собой. Накладка сделана их качественного материала, который можно использовать и для протирки устройства. Полностью накрывает клавиатуру среднего ноутбука.

Цена: 150 рублей

Купить накладку для клавиатуры

Док-станция для жестких дисков 2.5 и 3.5 дюйма

Хайповые товары с AliExpress, которые обсуждает весь интернет.

Док-станция для жестких дисков 2.5 и 3.5 дюйма. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Внешний бокс с поддержкой двух HDD одновременно и функцией RAID для резервного копирования данных. Подключается через USB 3.0 со скоростью передачи до 5 Гбит/с. Поддерживает диски емкостью до 48 ТБ, что делает его отличным решением для хранения больших объемов информации. В комплекте адаптер питания с европейской вилкой и кабель для подключения. Корпус металлический с хорошим охлаждением, диски не перегреваются даже при длительной работе.

Цена: 3100 рублей

Купить док-станцию для жестких дисков

Автомобильный ящик для хранения

Автомобильный ящик для хранения. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Складная сумка-контейнер с логотипом Мерседес. Размеры 45х25х16 см позволяют упаковать много всего всякого — от инструментов до продуктов. Материал плотный, держит форму, ручки крепкие. В черном цвете смотрится солидно и практично. Когда не нужна, компактно складывается и не занимает место в багажнике.

Цена: 1000 рублей

Купить автомобильный ящик для хранения

Переходник USB 3.0 на Type-C и другие

Переходник USB 3.0 на Type-C и другие. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Переходник с USB-C на USB-A, с USB-A на USB-C и с microUSB на USB-C для подключения флешек, клавиатур и других устройств. Поддерживает максимальный для каждого стандарта скорость и быструю передачу данных. Корпус металлический, компактный, легко помещается в карман или сумку. Сертифицирован по европейским стандартам. Входное и выходное напряжение 5V делает его безопасным для техники.

Цена: 150 рублей

Купить переходник USB 3.0 на Type-C

Универсальная накладка на автомобильный ремень

Универсальная накладка на автомобильный ремень. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Регулируемая накладка на ремень для комфорта в салоне — подходит детям и взрослым. Мягкая стеганая ткань снижает давление на шею и плечо при длительных поездках. Доступна в пяти цветах: черный, белый, розовый, фиолетовый и карбон. Крепится легко, стирается в машинке. Особенно актуально для тех, кто много времени проводит за рулем или часто возит детей.

Цена: 100 рублей

Купить держатель для навигатора

Держатель для навигатора или телефона в машину

Держатель для навигатора или телефона в машину. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Отличные товары с AliExpress для всех от домашнего мастера до любителя отдохнуть.

Автомобильная подставка с противоскользящим покрытием и креплением для телефона или навигатора. Совместима со всеми массовыми устросйтвами, и не требует липучек или присосок. Можно просто положить ее и она будет держаться за счет прорезиненной поверхности. С ней телефон всегда будет под рукой и на уровне глаз, а черный цвет универсально вписывается в любой салон.

Купить накладку на автомобильный ремень

Пауэбанк со сменным аккумулятором

Пауэбанк со сменным аккумулятором. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Зарядная станция мощностью 22,5 Вт с быстрой зарядкой редко получает сменные аккумуляторы. Это как раз тот самый случай. Производитель заявляет емкость 20000 мАч, но это с учетом сменных батарей. В комплекте их 4, каждая по 5000 мАч. Устанавливаете ее в корпус, подключаете смартфон и ждете пока он зарядится. Кабель в комплекте и замаскирован под ремешок для переноски. Если надо, можно использовать любой другой.

Цена: 1800 рублей

Купить пауэбанк со сменным аккумулятором

Алюминиевый штатив для фото, видео и света

Алюминиевый штатив для фото, видео и света. Изображение: AliExpress. Фото.

Изображение: AliExpress

Техника с гаджет-феста AliExpress, которая нужна каждому.

Профессиональная стойка для камер и фотографического освещения с максимальной высотой 213 см. В сложенном виде всего 46 см, так что легко поместится в рюкзак или сумку. Вес 882 грамма делает ее достаточно легкой для переноски, но устойчивой при съемки. Алюминиевый сплав обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Можно установить вспышку, светильник постоянного света и даже камеру. Хотя, на полноценном штативе камера будет стоять более устойчиво. Особенно на ветру на улице.

Цена: 3550 рублей

Купить штатив для фото, видео и света

Теги
Новости по теме
Вышли Nothing Ear (3): наушники получили футляр с двумя микрофонами. Для чего они нужны?
Зачем смартфонам Samsung нужен стилус S Pen
Этот чехол превращает Xiaomi 17 Pro в игровую консоль всего за 40 долларов
Лонгриды для вас
Представлена новая портативная консоль на Android в стиле Nintendo 3DS XL. Кому это надо

Мир портативных игровых устройств продолжает активно развиваться, и теперь поклонников классической Nintendo 3DS ждет настоящая альтернатива. Компания AYN официально представила свою новую двухэкранную консоль Thor, которая во многом повторяет дизайн и возможности легендарной 3DS, но делает акцент на современных технологиях и платформе Android. То есть, на ней можно играть и она станет просто находкой для тех, кто переживал что почти никто кроме Nintendo не делает ничего подобного.

Читать далее
Недорогой ноутбук на каждый день с большим экраном. Обзор нового Ninkear A15 Pro

Ninkear A15 Pro 2025 — ноутбук, который действительно достоин внимания. Он относительно недорогой, стильный и большой. Всё это упаковано в надёжный корпус, раскрывающийся на широкий угол. Вот только ноутбук состоит не из одних лишь преимуществ. Есть у него и недостатки, которые обязательно надо рассмотреть и обсудить, но разбираться во всём мы будем по очереди. Тем более что это тот случай, когда действительно есть что рассказать.

Читать далее
POCO C85 — надежный смартфон для тех, кто не гонится за модой. Всё нужное есть, цена реально радует

Принято считать, что нормальный недорогой смартфон стоит в районе 13-15 тысяч рублей. Тратя эту сумму, вы со стопроцентной вероятностью получаете долговечное устройство, к которому будет минимум претензий. Ну а все то, что дешевле - якобы лучше вообще не рассматривать, иначе есть риск выкинуть деньги впустую. Однако новейший POCO С85 меняет правила игры, доказывая, что хороший смартфон в 2025 может стоить даже меньше 8 тысяч рублей.

Читать далее
Новости партнеров
Самый дорогой бургер в мире стоит 800 000 рублей. Что внутри?
Самый дорогой бургер в мире стоит 800 000 рублей. Что внутри?
Биткоину не хватило совсем немного до нового рекорда. Что говорят эксперты о росте криптовалюты?
Биткоину не хватило совсем немного до нового рекорда. Что говорят эксперты о росте криптовалюты?
Пользуюсь складным Samsung, но друзьям его не советую. Вот, почему не стоит покупать корейские смартфоны
Пользуюсь складным Samsung, но друзьям его не советую. Вот, почему не стоит покупать корейские смартфоны