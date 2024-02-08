Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите

Новые товары на AliExpress появляются каждый день. Но их не всегда легко найти, чтобы купить что-то по-настоящему полезное. Более того, часто из-за этого сложно найти что-то проверенное временем, что уже собрало большое количество покупателей и сделало это заслуженно. Чтобы вам было проще разобраться в этом непростом мире крутых товаров с AliExpress, мы еженедельно стараемся предложить вам лучшее из того, что находили для себя, а часто даже заказывали. В этой подборке не будем ограничиваться какой-то одной темой, а рассмотрим товары из разных. Выбирайте то, что вам по-настоящему нужно.

Увлажнитель с подсветкой

Есть много разных красивых штук для дома, но некоторые из них еще и полезные. Например, такой аромадиффузор с красивой подсветкой. Суть в том, что вода испаряется с классическим убегающим вверх облачком, но RGB-подсветка снизу дает ему интересный эффект. В оранжевом варианте это похоже на пламя и смотрится очень круто. То есть вы и увлажните воздух, что так важно зимой, и красоты добавите. Цвет корпуса прибора на выбор есть черный и белый.

Цена: 1 070 рублей

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HDMI и USB для любого смартфона или ноутбука

Стильные и полезные товары с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые ты можешь купить дешево прямо сейчас.

Этот переходник подключается к USB Type-C порту гаджета и позволяет выводить картинку сразу на два экрана. Просто подключаете к нему телевизор, монитор или проектор и наслаждаетесь кино и проводите презентацию. А с обратной стороны есть разъемы для подключения USB-флешки или для зарядки. То есть вы получите сразу все преимущества большого USB-хаба в компактном устройстве.

Цена: 880 рублей

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Мощный хаб для подключения всего к компьютеру

Этот аксессуар пригодится тем, кому надо не просто подключить к ноутбуку монитор или телевизор, а несколько USB-устройств. Тут вы получите сразу четыре разъема — по два обычных USB и USB Type-C. Есть отдельный разъем для питания на 100 Вт. То есть заряжать можно даже мощный ноутбук. Учитывая, что в большинстве современных моделей есть USB Type-C с функцией зарядки, такой аксессуар просто незаменим для такого компьютера. Если питания нет, то вы просто получите хороший и надежный хаб.

Цена: 1 490 рублей

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Металлическая модель робота Валли

10 товаров с AliExpress, покупка которых доставит вам удовольствие.

Если вы помните обаятельного робота Валли, которого люди оставили на Земле наводить порядок, когда они улетели в космос, этот конструктор для вас. Он собирается из металлических деталей и выглядит просто отлично. Размер не очень большой, но ностальгия от воспоминаний о мультфильме из «нулевых» вам обеспечена.

Цена: 650 рублей

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Ароматизатор с вертолетом для автомобиля

Это не просто ароматизатор, а полноценный механизм, который украсит переднюю панель вашего автомобиля. Он работает от солнечных панелей и имеет крутящийся винт. То есть он будет не просто стоять, а изображать настоящий вертолет. Кроме этого, обеспечит вам приятный аромат в салоне. Если вы вообще любите такое, это незаменимая для вас штука. Это вам не кивающая собачка.

Цена: 600 рублей

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Конструктор модель Форд Мустанг

Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать.

Эта модель в масштабе 1:42 выполнена из металла и может собираться заново каждый раз, как вы захотите. В комплекте есть сменный набор из бамперов, колес и капота. В обычной версии это дорожная машина, а после «тюнинга» превращается в спорткар. Делается все за пару минут, а машина полностью преображается. На выбор есть три цвета. Длина машинки 11,2 см.

Цена: 1 130 рублей

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Противоскользящие накладки на колеса

Эти небольшие накладки легко монтируются на колеса и заменяют цепи. Крепление производится вокруг колесного диска при любом положении колеса. Каждая накладка монтируется отдельно. С внешней стороны они оснащены шипами и выступающими частями для лучшего зацепа на льду. По трассе на большой скорости с такими ездить не стоит. Да и ждать, что компактный хетчбек превратится во внедорожник, тоже не надо. Но если вы застряли или надо где-то проехать за городом, лучшего варианта найти будет сложно.

Цена: 1 420 рублей

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Гаечный ключ с возможностью угловой работы

Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас.

С одной стороны, это обычный гаечный ключ, а с другой — у него наклонная часть, чтобы можно было откручивать гайки в труднодоступных местах. Общая длина ключа составляет 162 сантиметра, а на выбор есть версии на 10, 12, 13 и 14 мм. Грани смещены, чтобы накинуть их на гайку можно было даже в промежуточных положениях.

Цена: от 420 рублей

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Накладки для ботинок, чтобы не было скользко

Зимой на улице часто довольно сложно ходить и порой не спасает даже мощный протектор подошвы зимних ботинок. Эти накладки цепляются за ботинок спереди и натягиваются на пятку. В итоге под передней и задней частью стопы у вас будет шипованное основание, и вам не будет скользко. На выбор есть 4 универсальных размера.

Цена: от 550 рублей

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Переходник c USB Type-C на HDMI

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Это просто провод, который можно подключить одним концом к телефону, планшету или ноутбуку, а другим — к телевизору, монитору или проектору. Идеальный вариант для того, чтобы быстро показать презентацию на встрече или посмотреть что-то на экране телевизора в гостинице. Длина на выбор 1, 1,5 и 2 метра, а коннектор к телефону может быть прямым или угловым.

Цена: от 1 320 рублей

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