Товары с AliExpress, которые заставят вас сожалеть, если вы их не купите

Новые товары на AliExpress появляются каждый день. Но их не всегда легко найти, чтобы купить что-то по-настоящему полезное. Более того, часто из-за этого сложно найти что-то проверенное временем, что уже собрало большое количество покупателей и сделало это заслуженно. Чтобы вам было проще разобраться в этом непростом мире крутых товаров с AliExpress, мы еженедельно стараемся предложить вам лучшее из того, что находили для себя, а часто даже заказывали. В этой подборке не будем ограничиваться какой-то одной темой, а рассмотрим товары из разных. Выбирайте то, что вам по-настоящему нужно.
Содержание
- 1 Увлажнитель с подсветкой
- 2 HDMI и USB для любого смартфона или ноутбука
- 3 Мощный хаб для подключения всего к компьютеру
- 4 Металлическая модель робота Валли
- 5 Ароматизатор с вертолетом для автомобиля
- 6 Конструктор модель Форд Мустанг
- 7 Противоскользящие накладки на колеса
- 8 Гаечный ключ с возможностью угловой работы
- 9 Накладки для ботинок, чтобы не было скользко
- 10 Переходник c USB Type-C на HDMI
Увлажнитель с подсветкой
Есть много разных красивых штук для дома, но некоторые из них еще и полезные. Например, такой аромадиффузор с красивой подсветкой. Суть в том, что вода испаряется с классическим убегающим вверх облачком, но RGB-подсветка снизу дает ему интересный эффект. В оранжевом варианте это похоже на пламя и смотрится очень круто. То есть вы и увлажните воздух, что так важно зимой, и красоты добавите. Цвет корпуса прибора на выбор есть черный и белый.
Цена: 1 070 рублей
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HDMI и USB для любого смартфона или ноутбука
Стильные и полезные товары с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые ты можешь купить дешево прямо сейчас.
Этот переходник подключается к USB Type-C порту гаджета и позволяет выводить картинку сразу на два экрана. Просто подключаете к нему телевизор, монитор или проектор и наслаждаетесь кино и проводите презентацию. А с обратной стороны есть разъемы для подключения USB-флешки или для зарядки. То есть вы получите сразу все преимущества большого USB-хаба в компактном устройстве.
Цена: 880 рублей
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Мощный хаб для подключения всего к компьютеру
Этот аксессуар пригодится тем, кому надо не просто подключить к ноутбуку монитор или телевизор, а несколько USB-устройств. Тут вы получите сразу четыре разъема — по два обычных USB и USB Type-C. Есть отдельный разъем для питания на 100 Вт. То есть заряжать можно даже мощный ноутбук. Учитывая, что в большинстве современных моделей есть USB Type-C с функцией зарядки, такой аксессуар просто незаменим для такого компьютера. Если питания нет, то вы просто получите хороший и надежный хаб.
Цена: 1 490 рублей
Металлическая модель робота Валли
10 товаров с AliExpress, покупка которых доставит вам удовольствие.
Если вы помните обаятельного робота Валли, которого люди оставили на Земле наводить порядок, когда они улетели в космос, этот конструктор для вас. Он собирается из металлических деталей и выглядит просто отлично. Размер не очень большой, но ностальгия от воспоминаний о мультфильме из «нулевых» вам обеспечена.
Цена: 650 рублей
Ароматизатор с вертолетом для автомобиля
Это не просто ароматизатор, а полноценный механизм, который украсит переднюю панель вашего автомобиля. Он работает от солнечных панелей и имеет крутящийся винт. То есть он будет не просто стоять, а изображать настоящий вертолет. Кроме этого, обеспечит вам приятный аромат в салоне. Если вы вообще любите такое, это незаменимая для вас штука. Это вам не кивающая собачка.
Цена: 600 рублей
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Конструктор модель Форд Мустанг
Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать.
Эта модель в масштабе 1:42 выполнена из металла и может собираться заново каждый раз, как вы захотите. В комплекте есть сменный набор из бамперов, колес и капота. В обычной версии это дорожная машина, а после «тюнинга» превращается в спорткар. Делается все за пару минут, а машина полностью преображается. На выбор есть три цвета. Длина машинки 11,2 см.
Цена: 1 130 рублей
Противоскользящие накладки на колеса
Эти небольшие накладки легко монтируются на колеса и заменяют цепи. Крепление производится вокруг колесного диска при любом положении колеса. Каждая накладка монтируется отдельно. С внешней стороны они оснащены шипами и выступающими частями для лучшего зацепа на льду. По трассе на большой скорости с такими ездить не стоит. Да и ждать, что компактный хетчбек превратится во внедорожник, тоже не надо. Но если вы застряли или надо где-то проехать за городом, лучшего варианта найти будет сложно.
Цена: 1 420 рублей
Гаечный ключ с возможностью угловой работы
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С одной стороны, это обычный гаечный ключ, а с другой — у него наклонная часть, чтобы можно было откручивать гайки в труднодоступных местах. Общая длина ключа составляет 162 сантиметра, а на выбор есть версии на 10, 12, 13 и 14 мм. Грани смещены, чтобы накинуть их на гайку можно было даже в промежуточных положениях.
Цена: от 420 рублей
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Накладки для ботинок, чтобы не было скользко
Зимой на улице часто довольно сложно ходить и порой не спасает даже мощный протектор подошвы зимних ботинок. Эти накладки цепляются за ботинок спереди и натягиваются на пятку. В итоге под передней и задней частью стопы у вас будет шипованное основание, и вам не будет скользко. На выбор есть 4 универсальных размера.
Цена: от 550 рублей
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Переходник c USB Type-C на HDMI
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Это просто провод, который можно подключить одним концом к телефону, планшету или ноутбуку, а другим — к телевизору, монитору или проектору. Идеальный вариант для того, чтобы быстро показать презентацию на встрече или посмотреть что-то на экране телевизора в гостинице. Длина на выбор 1, 1,5 и 2 метра, а коннектор к телефону может быть прямым или угловым.
Цена: от 1 320 рублей