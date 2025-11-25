Товары с AliExpress по минимальной цене за все время: что купить на распродаже Черная Пятница

Несмотря на свое название, распродажа Черная Пятница на AliExpress сейчас находится в самом разгаре. Ведь она длится аж две недели, и все это время на китайском маркетплейсе продаются тысячи товаров по невероятно низким ценам, что помимо различных акций объясняется внезапно окрепшим курсом рубля. Мы сделали подборку товаров с AliExpress от полезных аксессуаров до невероятных устройств, которые вы увидите впервые, но точно захотите купить.

Складная подставка для смартфона

Рейтинг: 4.9

Цена: от 269 ₽

Надежная подставка из металла, которая идеально держит смартфон на столе и меняет положение одним ловким движением. Кроме того, ее можно сложить, чтобы носить с собой и всегда иметь возможность посмотреть видео за чашечкой кофе.

Купить подставку

Фирменный рюкзак Xiaomi

Рейтинг: 4.8

Цена: от 789 ₽

Увеличенная версия культового рюкзака Xiaomi. Эта модель рассчитана сразу на 15 литров, что делает ее в полтора раза больше стандартной версии. Дизайн с водоотталкивающим покрытием на месте, как и большая палитра расцветок на любой вкус.

Купить рюкзак Xiaomi

Дорожный удлинитель 5 в 1

Рейтинг: 4.9

Цена: от 813 ₽

Удлинитель на 1.1 метра, имеющий помимо стандартной розетки несколько дополнительных разъемов, включая USB-A и USB-C. При этом его главная фишка заключается в том, что провод скручивается в пазы, благодаря чему гаджет легко носить с собой.

Купить дорожный удлинитель

Солнцезащитные очки Xiaomi

Рейтинг: 4.8

Цена: от 829 ₽

Аксессуар Xiaomi, о котором мало кто знает. Это стильные поляризационные очки, умело справляющиеся с излишками солнечного света. Что еще интереснее, поставляются они в фирменной коробке Mija, предлагая тряпочку из микрофибры и футляр в комплекте.

Купить очки Xiaomi

Беспроводная мышь Baseus

Рейтинг: 4.8

Цена: от 953 ₽

Пожалуй, лучшая беспроводная мышь на сегодняшний день. При цене менее 1 тысячи рублей она имеет встроенный аккумулятор и заряжается через порт USB-C. Одного заряда хватает на 40 часов непрерывной работы, а при необходимости ею можно пользоваться и по кабелю.

Купить беспроводную мышку

Зарядка со встроенным кабелем

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 128 ₽

Еще один гаджет от Baseus — зарядка со встроенным кабелем. С ней вы получаете все и сразу, а еще — возможность одновременно заряжать до трех устройств током общей мощностью до 145 Вт. Ведь помимо кабеля адаптер имеет два порта USB-C.

Купить зарядку Baseus

Беспроводное караоке на двоих

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 539 ₽

Караоке-система, которую можно подключить к смартфону, и петь свои любимые песни. Сопряжение происходит исключительно через Bluetooth, что позволяет полностью отказаться от проводов. А в комплекте есть сразу два микрофона для пения в тандеме.

Купить беспроводное караоке

Внешний SSD-накопитель Netac

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 899 ₽

Компактный и очень быстрый накопитель Netac, обеспечивающий скорость передачи данных до 550 МБ/с. Легко помещается в карман, а главное — подключается к ПК, смартфонам и планшетам через универсальный порт USB-C. Кабель, кстати, уже идет в комплекте. Как и переходник на USB-A.

Купить SSD-накопитель

Стильные наушники HAYLOU

Рейтинг: 4.8

Цена: от 3 256 ₽

Прикольное сочетание оранжевого и фиолетового цвета в наушниках HAYLOU S35 ANC. Как следует из названия, эта модель поддерживает активное шумоподавление, отсекающее все внешние звуки. Также наушники готовы порадовать сертификацией Hi-Res Audio, гарантирующей чистое звучание.

Купить стильные наушники

Смартфон в стиле Игры престолов

Рейтинг: 5.0

Цена: от 35 900 ₽

Лимитированная версия смартфона realme 15 Pro для фанатов Игры престолов. В отличие от стандартного варианта, модель выполнена в кастомном дизайне, а в комплекте поставки поклонник сериала найдет кучу интересных аксессуаров. В остальном — полный фарш, включающий в себя процессор Snapdragon 7 Gen 4, три камеры по 50 МП и аккумулятор на 7000 мАч.

Купить realme 15 Pro Game of Thrones