Три пылесоса Dreame, с которыми уборка превратится в удовольствие

Представить себе современную квартиру или дом без хорошего пылесоса практически невозможно. Это самый простой и быстрый способ добиться чистоты и навести порядок. Кто-то хочет полностью освободить себя от подобной рутины и отдает предпочтение роботам-пылесосам. Кто-то, наоборот, любит все контролировать и выбирает вертикальные беспроводные пылесосы. Однако на рынке такое количество разных моделей, что в них можно очень легко потеряться. В таком случае вам и поможет наша подборка.

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Здесь вы найдете два робота-пылесоса от компании Dreame с разными функциями и возможностями, а если вы не доверяете автоматике, то можете остановиться на вертикальном ручном пылесосе и наводить порядок в доме самостоятельно. Распродажа устройств Dreame продлится с 17 по 28 марта. Успевайте заказать желанные гаджеты по лучшим ценам.

Робот-пылесос с влажной уборкой

Роботы-пылесосы с каждым годом набирают все большую популярность. Они позволяют уделять уборке минимальное количество времени и при этом не переживать о том, что в доме или квартире у вас беспорядок. Достаточно просто приобрести вот такого универсального помощника Dreame Bot D10s и свесить всю рутину на него. Эта модель оснащена движком с мощностью всасывания 5000 Па, который легко справляется с любым мусором.

Но не думайте, что такой движок будет его быстро разряжать. Производитель позаботился об этом и оснастил робота аккумулятором емкостью 5200 мАч. Этого хватит на 280 минут непрерывной уборки. На одном заряде сможете убрать действительно большую квартиру. Dreame Bot D10s поддерживает не только сухую, но и влажную уборку. Достаточно прикрепить к нему специальную салфетку, наполнить резервуар водой и активировать эту функцию в приложении. Мало того, что пылесос легко соберет весь мусор, так еще и протрет полы. Очень удобно.

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Отдельно отмечу и качество построения карт помещений. Благодаря лидару Dreame Bot D10s справляется с этим на отлично и легко ориентируется в пространстве. Он без всяких проблем распознает препятствия на своем пути и объезжает их по мере необходимости. Разбросанные детские игрушки точно не станут для него чем-то экстраординарным. С 17 марта Dreame Bot D10s будет продаваться по специальной цене 20 990 рублей. Поэтому, если вы искали робот-пылесос с идеальным соотношением цены, качества и возможностей, то он перед вами. Успевайте сделать заказ.

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Робот-пылесос со станцией самоочистки

Dreame Bot D10s позволяет автоматизировать уборку дома, однако чистить пылесос вам придется самостоятельно. Если же вы вообще не хотите участвовать в этом процессе, то для вас есть модель Dreame L20 Ultra. Весь смак этого робота-пылесоса заключается в специальной станции самоочистки. Но если вы думаете, что такое уже сто раз видели в других моделях, то вы ошибаетесь. Она не только умеет извлекать мусор из робота-пылесоса и стирает салфетки. Станция подключается напрямую к водопроводу и канализации и за счет этого самостоятельно сливает грязную воду и набирает чистую. К тому же она не только стирает, но и сушит тряпку для мытья полов, чтобы избежать неприятного запаха.

В итоге вам остается только периодически менять наполнившийся мешок для мусора на новый, и Dreame L20 Ultra продолжит поддерживать чистоту в вашем доме. Так как это флагманская модель, то она получила и крутой движок с мощностью всасывания 7000 Па. С такой производительностью никакого мусора на полу просто не останется. Кстати, робот-пылесос Dreame L20 Ultra умеет распознавать ковры и приподнимает чистящие салфетки, чтобы их не намочить.

Благодаря аккумулятору емкостью 6400 мАч проработать он может действительно долго, так что уборка даже больших помещений не станет для него проблемой. Если вы хотели освободить себя от этого скучного занятия, то Dreame L20 Ultra идеально вам в этом поможет. На распродаже Dreame L20 Ultra обойдется вам в 89 990 рублей. За практически полную автономность вполне оправданная цена.

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Мощный вертикальный беспроводной пылесос

Если же вы никому не доверяете уборку в своем доме, то вам однозначно стоит присмотреться к вертикальному беспроводному пылесосу Dreame T30. С таким помощником этот рутинный процесс превратится в удовольствие. Он оснащен производительным движком с мощностью всасывания 190 аэроватт, что гарантирует качественную уборку на любых поверхностях. Кстати, Dreame T30 может похвастаться и отличной автономностью.

Пылесос легко проработает до 90 минут на одном заряде, чего хватит для уборки даже большой квартиры. Отдельно стоит отметить и интеллектуальное определение загрязнений. Благодаря этой технологии пылесос автоматически переключает мощность всасывания, подходящую для конкретной ситуации. В комплекте с Dreame T30 идет большое количество разных насадок и удобный настенный держатель. Так что переживать о том, где разместить новенький пылесос вам не придется. Зафиксировали на держателе вместе со всеми насадками и все.

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Там же он может и заряжаться. Задумались над покупкой такого универсального помощника по дому? Успевайте оформить заказ на Dreame T30 до 28 марта, и тогда он обойдется вам всего в 23 800 рублей. Отличное предложение на мощный беспроводной пылесос с длительным временем автономной работы.

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