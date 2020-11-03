TWS-наушники и носимые устройства станут основой бизнеса производителей смартфонов

Глобальный рынок смартфонов постепенно насыщается все больше и больше. Новых покупателей искать все сложнее, если речь не идет о развивающихся рынках, а обновление устройств на старых не дает такого роста продаж. Тут еще и пандемия, вызвавшая падение спроса, снижение скорости развития технологий и некоторые другие факторы. Но людям всегда надо что-то покупать, и новое время развернет их интерес в сторону новых гаджетов, которые пока не не получили такой большой популярности, но стремительно ее набирают, а главное, стоят относительно недорого. Почти с полной уверенностью можно сказать о том, что в следующем году именно они будут основной стратегии крупных компаний и именно их люди будут покупать все чаще и чаще.

Стоит ли покупать TWS-наушники

Последний прогноз аналитического агентства Canalys показывает, что к 2021 году поставки носимых устройств для смартфонов и TWS-наушников (полностью беспроводных) превысят 200 миллионов единиц и 350 миллионов единиц соответственно. Эпидемия нового коронавируса усилилась во всем мире. Поэтому потребители и обратили внимание на новые, более актуальные категории устройств.

Canalys считает, что именно эти две ниши будут наиболее устойчивыми в условиях бушующей в мире пандемии. Смартфоны в таких условиях отойдут на второй план, если не еще дальше.

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Кроме того, ожидается, что поставки подобных гаджетов вырастут уже в 2020 году сразу на 32%. Они станут лидерами рынка в Китае и Северной Америке. Естественно, эти устройства должны хорошо продаваться в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. По итогам прошедших кварталов 2020 года они уже показали рост продаж на десятки процентов. При том, что продажи смартфонов в начале года, наоборот, очень сильно упали.

Аналитики дают прогноз и на то, что другие устройства тоже будут показывать рост продаж, но больше всех ”выстрелят” именно носимые гаджеты и TWS-наушники.

Внимание потребителей к здоровью и благополучию значительно возросло во время пандемии, что является отличной возможностью для носимых устройств, таких брендов, как Xiaomi, Garmin, Fitbit и многих других. — говорит Синтия Чен, аналитик Canalys — Дистанционное обучение, работа из дома и домашние развлечения, а так же спорт и отдых на открытом воздухе тоже продолжали расти. Это сулит более значительный, чем ожидалось, рост, особенно наушников TWS таких брендов, как Apple, Samsung и других».

Наушники и умные часы

Аналитики ожидают, что в 2021 году рост рынка TWS-наушников составит 39% — более 350 миллионов единиц. Увеличение продаж носимых устройств будет более скромным, но все равно в количественном выражении сможет достигнуть 12%.

Во многом росту продаж поспособствуют китайские производители, которые уже сейчас предлагают множество устройств в этих категориях и только продолжают наращивать свое присутствие. Примерами могут служить Huawei с ее новыми FreeBuds Pro, Oppo, выпустившая новые часы, и OnePlus, которая только готовится это сделать, но уже активно тизерит их.

Несмотря на вероятность того, что потребуется больше времени для восстановления после пандемии, страны Юго-Восточной Азии привлекательны из-за большой численности населения и близости к Китаю. — продолжает Синтия Чен — Местные игроки рынка используют трансграничные платформы электронной коммерции для доступа к пользователям и доставки устройств напрямую из Китая или Гонконга. Китайские игроки готовы предложить больший выбор товаров по невысокой цене. Ожидается, что они сыграют более существенную роль в увеличении продаж.

Новые технологии

Мы с вами понимаем, что залогом успеха производителей в деле носимых устройств будет дальнейшее развитие технологий. В том числе их ”спуск” в бюджетные сегмент. Те функции, которые сначала были только в Pro-решениях, должны постепенно перейти в базовый сегмент. В отношении носимых устройств это может быть NFC, GPS и датчики кислорода. Что касается TWS-гарнитур, тут справедливо говорить о том, чтобы более дешевые модели постепенно получали функции шумоподавления и более высокое качество звука.

Думаю, проблем с переходом технологий в бюджетный сегмент не будет, и продажи этих двух типов гаджетов действительно продолжат расти очень и очень быстро. Особенно учитывая, что развитие в этой сфере идет полным ходом и потенциал роста не будет исчерпан еще много лет. Поэтому нас ждут все новые и новые крутые устройства. Да, сначала цена на них может вырасти, но постепенно будет появляться больше доступных аналогов. А какими вы видите умные часы будущего?