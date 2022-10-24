Умеет ли фитнес-браслет измерять давление

Фитнес-браслет — настолько популярный аксессуар для смартфона, что им пользуются не только молодые люди и спортсмены, но и пенсионеры. Востребованность подобного рода гаджета среди людей старшего возраста обусловлена отнюдь не стильным дизайном или спортивными режимами, а наличием функций контроля здоровья. Одной из самых желанных фишек браслета и смарт-часов является измерение артериального давления. Современные носимые аксессуары отлично контролируют пульс и даже сатурацию. Но существует ли фитнес-браслет с давлением, которому можно доверять?

Как измеряется артериального давления

Артериальное давление — это сила, с которой сердце «качает» кровь в нашем организме. При циркуляции крови на стенки сосудов оказывается давление, его и определяют специальные измерительные приборы. И о чем же нам могут рассказать полученные цифры? Для ответа на этот вопрос нужно понять, как измеряется артериальное давление.

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И в качестве примера мы возьмем самый распространенный прибор — тонометр. Электронные модели состоят из:

манжеты;

механизма, загоняющего воздух в манжету (в механических моделях — груша);

манометра (измеряет давление жидкости в замкнутом пространстве);

пульсометра.

На руку человека надевается манжета, которая в ходе измерения сначала сдавливает артерию, определяя верхнюю границу давления, а затем, когда артерия постепенно принимает свой начальный вид, фиксируется нижняя граница. Как итог — на экране появляются цифры вроде 120/80 (120 мм р.с. — давление на стенки сосудов при сердечном сокращении, 80 мм р.с. — давление в момент расслабления сердечной мышцы). 120/80 — показатель здорового человека. Если тонометр показывает цифры выше 140/90 или ниже 100/60, то человеку необходимо обратиться к врачу.

Часы с измерением давления

Тонометр — громоздкое устройство, которое не положишь в карман и не возьмешь на прогулку. Как же тогда измерить артериальное давление, если вы находитесь вне дома? Логично предположить, что в такой ситуации помогут смарт-часы с давлением. Подобные устройства действительно существуют, и пример тому — Omron HeartGuide, показанные в рамках выставки CES 2019.

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Это своего рода гибрид тонометра и умных часов. В отличие от обычных носимых аксессуаров, ремешок Omron HeartGuide дополняется подкладкой-манжетой, стягивающей стенки сосудов, что позволяет определить верхнее значение давления, а затем — ослабляет хват для фиксации показателей нижней границы.

Казалось бы, вот оно — устройство, которое мы ищем. Но есть несколько нюансов. Во-первых, Omron HeartGuide — массивные часы, размеру которых позавидуют даже Apple Watch Ultra. Во-вторых, показания подобного прибора не самые точные. В-третьих, цена Omron HeartGuide на старте составляла 499$ (~ 30 500 рублей), а сейчас остатки этих часов продаются за 89 990 рублей. Премиальный тонометр, не то слово.

Купить Omron HeartGuide

Omron HeartGuide — специфическое и крайне редкое устройство, по сути, являющееся наручным тонометром со встроенной манжетой. Конечно, у него есть аналоги. Например, вы можете купить смарт-часы с давлением HerzBand BP1, чей ремешок тоже представляет собой небольшую манжету. Но цена подобного гаджета — примерно 30 тысяч рублей, а продается он в паре-тройке интернет-магазинов.

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Среди известных производителей попыталась сделать свои часы с измерением давления компания Samsung. Функция появилась в Galaxy Watch3 и Watch Active2, но работает она совершенно не так, как на упомянутых ранее гаджетах Omron и HeartGuide. Фактически смарт-часы Samsung не измеряют давление, а лишь пытаются его угадать, опираясь на данные пульсометра и собственные алгоритмы. Поэтому их необходимо калибровать с помощью обычного тонометра, не рассчитывая на точность показаний, сопоставимую с медицинскими приборами.

Купить Samsung Galaxy Watch3

Купить Samsung Galaxy Watch Active2

Фитнес-браслет с измерением давления

В то же время вы можете наткнуться на кучи рейтингов, где обозреваются лучшие фитнес-браслеты с измерением давления за 1-2 тысячи рублей. Неужели есть и такое? Если вы верите каждому слову производителя — да, есть. Вот, к примеру, браслет «Здоровье» от известного телемагазина, который продает локализованный китайский ширпотреб. Он умеет измерять артериальное давление фруктов.

Стоит ли говорить о хоть какой-нибудь правдивости измерений таких приборов? Думаю, вы и сами понимаете, что ничего общего с реальными цифрами показатели подобных фитнес-браслетов с давлением не имеют. Они не оснащены манжетой, которая сжимала бы запястье, и даже не предлагают калибровку с помощью тонометра, как это делается на Samsung Galaxy Watch3. Поэтому их измерения — блеф, направленный на доверчивых пенсионеров.

Купить фитнес-браслет, якобы измеряющий давление

Фитнес-браслетов с измерением давления нет и в ближайшем будущем не предвидится из-за отсутствия возможности установки манжеты, в достаточной степени сжимающей запястье, а также алгоритмов, гарантирующих высокую точность измерения на основе данных пульсометра. Ну а устройства вроде Omron HeartGuide и HerzBand BP1 — это редкие и дорогие тонометры, выполненные в форме смарт-часов.

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Конечно, фитнес-браслет потенциально мог бы измерять давление при помощи ультразвукового датчика. Однако получение хоть сколько-нибудь точных сведений невозможно по причине наличия среды (например, воздуха между ремешком и запястьем), оказывающих сопротивление звуку. Поэтому ни один уважающий себя производитель фитнес-браслетов от Xiaomi до HUAWEI не заявляет функцию измерения давления и не оснащает свой гаджет ультразвуковым датчиком.

Фитнес-браслет и его реальные функции

Единственное, что фитнес-браслеты умеют измерять с более-менее высокой точностью — пульс. На основе постоянных измерений носимые аксессуары также могут предоставить:

анализ качества сна;

показатели уровня стресса;

цифры PAI (индекса физической активности);

степень насыщенности крови кислородом.

Причем все эти показатели не могут похвастать точностью, поэтому ни один фитнес-браслет (даже если он продается в аптеке) нельзя рассматривать в качестве медицинского прибора. Носимые гаджеты предназначены для наблюдения за здоровьем, но никак не для постановки диагноза. Поэтому не стоит слепо верить обещаниям производителя или продавца.