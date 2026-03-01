Чем умные очки опасны для вас, даже если их носит кто-то другой

Умные очки становятся всё более распространённым явлением. Запрещенная в Российской Федерации Meta, Google, Samsung и Apple уже выпустили или вот-вот выпустят свои продукты. И это только крупные компании, а ведь есть еще масса мелких производителей, которые уже выпустили что-то подобное, но не такое распространенное, или тоже готовятся сделать это в ближайшее время. Вместе с ростом популярности этого устройства растут и опасения: ведь такие очки способны незаметно записывать всё вокруг. Люди это понимают, а один разработчик даже сделал приложение, которое позволяет бороться с такими средствами подглядывания.

Приложение для обнаружения умных очков рядом

Некоторое время назад один из разработчиков-любителей, а по совместительству социолог Ив Жанрено создал Android-приложение Nearby Glasses. Оно доступно в Google Play Store и на GitHub, но это не само главное. Куда интереснее принцип его работы, который отражает опасения людей от засилия умных очков.

Принцип работы работы приложения прост: оно сканирует Bluetooth-сигналы в окружающем пространстве и уведомляет пользователя, если поблизости обнаружены умные очки. Для этого приложение анализирует небольшие пакеты данных, которые Bluetooth-устройства постоянно транслируют в эфир.

Жанрено использовал справочник производителей Bluetooth Low Energy (BLE), чтобы настроить приложение на поиск сигналов конкретных компаний. Если приложение понимает, что какое-то устройство рядом раздает такие пакеты данных, оно уведомляет своего владельца. Собственно, это все возможности, которые разработчик заложил в свой продукт.

Умные очки и угрозы конфиденциальности

Поводов для беспокойства накопилось немало. Ещё в 2024 году двое американских студентов продемонстрировали, как, добавив функцию распознавания лиц в умные очки, можно в реальном времени получать имена, номера телефонов, адреса и даже информацию о родственниках незнакомых людей на улице.

Теперь некоторые производители решили внедрить распознавание лиц в свои устройства на базовом уровне. Помимо этого, умные очки могут использоваться для слежки и преследования — и это уже не гипотетическая угроза. При том довольно серьезная.

Именно поэтому Жанрено и взялся за разработку. Как он сам заявляет, он считает это маленькой частью сопротивления технологиям слежки. Вместе с тем сам автор предупреждает: не стоит чувствовать себя в полной безопасности, используя приложение. Оно несовершенно — например, может давать ложные срабатывания при обнаружении других устройств с похожими Bluetooth-сигналами, например, VR-гарнитур Quest 2.

Nearby Glasses — не идеальное решение, но это очень показательный симптом времени. Мы входим в эпоху, когда записать человека можно незаметно, просто посмотрев на него. Инструменты вроде этого приложения напоминают, что технологический прогресс всегда порождает как новые возможности, так и новые риски. И пока крупные компании решают, как встроить распознавание лиц в очки масс-маркета, отдельные разработчики пытаются хоть как-то уравнять силы.