Умный дом Sber теперь поддерживает управление устройствами Xiaomi

Юрий Кудлович

Платформа умного дома Sber расширила возможности интеграции устройств разных производителей. Теперь пользователи могут подключать устройства Xiaomi и управлять ими напрямую через экосистему Умный дом Sber. Какие устройства теперь поддерживаются и как их подключить к умному дому?

Умный дом Sber теперь поддерживает управление устройствами Xiaomi.

Sber интергировал в свой умный дом устройства Xiaomi

Недавно разработчики Sber выпустили обновление, в котором появилась возможность синхронизировать работу более чем 30 устройств Xiaomi в приложении умного дома и на умных колонках Sber. Это роботы-пылесосы, увлажнители, а также крупная и мелкая бытовая техника, различные световые приборы и умные датчики. Вот список основных:

  • Лампы
  • Обогреватели
  • Очистители воздуха
  • Пылесосы
  • Розетки
  • Светодиодные ленты
  • Увлажнители
  • Чайники

Вообще, устройств в этой экосистеме поддерживается очень много, из них 37 от Xiaomi. По этой ссылке можете найти буквально все, что сейчас можно подключить к умному дому Sber.

Как добавить устройство Xiaomi в умный дом

Подключение умных гаджетов Xiaomi осуществляется через приложение “Салют” на смартфоне или через веб-интерфейс. А управление потом доступно не только через мобильный клиент, но и голосовыми командами при помощи виртуального ассистента Салют на умных колонках, а еще телевизорах и медиацентрах.

Как добавить устройство Xiaomi в умный дом.

Теперь все работает в одном месте, прыгать от приложения к приложению не нужно. Изображение: Google Play

Как связать Xiaomi и Sber:

  • Установите приложение Xiaomi Home, войдите или создайте аккаунт Xiaomi, затем добавьте в него свои устройства и настройте их.
  • Откройте приложение “Салют” на Android или веб-версию умного дома Sber на iOS.
  • Нажмите в меню значок плюса, затем нажмите “Привязать аккаунт” и введите логин и пароль от аккаунта Xiaomi.
  • Совместимые устройства автоматически импортируются в умный дом Sber, после чего их можно будет распределить по виртуальным пространствам и переименовать в удобный вид.

Кстати, с привязкой аккаунта подключается только техника, которая работает по Wi-Fi. А если у вас Zigbee-устройство, то оно будет напрямую работать с хабом Sber или с колонкой SberBoom Home. Разработчики обещают, что список совместимых устройств будет расширяться по мере развития платформы и появления новых моделей.

