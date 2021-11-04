Уютные и теплые товары для осени с AliExpress

Осень всегда приходит сама. И как бы лирично это не звучало, к ней все равно всегда сложно привыкнуть. К хорошему привыкаешь быстро и кажется, что лето никогда не закончится. Но есть вещи, которые могут немного скрасить это довольно противное, холодное, мокрое и ветряное время года. У каждого они свои, но мы подготовили подборку таких вещей, который могут пригодиться и сделать эти промозглые дни не такими противными. Некоторые из них пригодятся так же длинными зимними вечерами, наполнив их уютом и теплом. Как обычно, вы сможете посоветовать свои варианты в комментариях, а пока давайте ознакомимся с тем, что отобрали мы.

Светильник в виде кошки

Этот уютный светильник выполнен в виде кошки или, как минимум, кого-то на нее похожего. Он подойдет не только в детскую, но и впишется почти в любой другой интерьер, став его ярким элементом.

Работает он от трех обычных батареек (или аккумуляторов соответствующего формата) и имеет несколько режимов работы. Можно менять цвет или и вовсе выбрать переливающийся. Для смены режима надо только слегка хлопнуть по светильнику.

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Большая кружка с крышкой

И снова тема кошек. Так уж получилось, что основным сюжетом для оформления этих кружек тоже стали наши пушистые соседи. Но это не просто кружка. Она отлично подойдет тем, что любит горячие напитки и не любит, когда они быстро остывают после приготовления на кухне.

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Кроме того, что она вытянутая, а это уже снижает скорость охлаждения, так еще у нее есть крышка. Благодаря ей она превращается почти в термос, но керамический и приятный для рук. Так же в комплекте идет длинная ложка для перемешивания напитков.

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Грелка для ног в виде лапы

Иногда хочется добавить немного не только душевного, но и физического тепла. Дл этого и придумали такие грелки. Если у вас дома прохладно, есть сквозняки, или вы открыли окно, чтобы проветрить помещение, Такой царь-тапок вам очень пригодится.

Он сделан в виде большое лапы. Снизу есть не скользящее покрытие, чтобы удобнее было сидеть на диване или в кресле, поставив ноги на пол. Внутрь помещается сразу две ноги и получается что-то воде большого пледа, который надевается на себя.

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Формы для печенья

Если вы любите выпечку и сами занимаетесь ее приготовлением, то у вас есть выбор: довольствоваться круглой формой или разнообразить ее. Тут и пригодятся эти формочки.

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Они не предназначены непосредственно для выпекания или готовки, но помогут вырезать продукт правильной формы. Например, печенье, которое потом можно будет украсить глазурью или чем-то подобным — решать вам.

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Вязанные перчатки для смартфона

Осенью еще не так холодно, как зимой, но часто уже хочется надеть перчатки, чтобы было еще теплее. Тут возникает вторая проблемы — как быть со смартфоном, которым мы так привыкли за лето пользоваться голыми руками.

Эти перчатки вязанные и совсем недорогие. Для использования с телефоном у них есть вставки на указательном и большом пальцах обеих рук. Проблем с коммуникацией не будет.

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Термокружка с крышкой

В дороге тоже хочется иметь с собой горячие напитки. Данная термо-кружна позволит это сделать. Правда, имейте ввиду, что наполнить и бросить ее в рюкзак не получится, так как крышка не может закрываться очень плотно, но для того, чтобы поставить ее в подстаканник в автомобиле, ее вполне хватит.

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Аксессуар выпускается в нескольких цветах и имеет двойную колбу для еще лучшего удержания температуры.

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Куртка с подогревом

Теплые вещи это очень хорошо, но какими бы технологичными не были их материалы, они могут только сохранять тепло, но не генерировать его. Впрочем, есть куртки, которые справляются и с тем, и с тем.

Эта модель имеет встроенные нагревательные элементы. Вряд ли будет уместно носить ее в лютый мороз, рассчитывая только на них. Но если вы вышли из дома и вам комфортно, а вечером похолодало, то тут она раскроется во всей красе. Работает куртка от Power Bank, для которого есть карман с проводом.

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Зонт с фонариком и подсветкой

Этот зонт можно назвать одним из самых необычных. Но в его конструкции учтено почти все, что может пригодиться, когда поздно вечером возвращается домой под дождем.

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В него встроены светящиеся элементы, а в ручке есть фонарь. Так вы не только будете более заметными на плохо освещенной улице, но и сможете подсветить себе дорогу в случае необходимости. А еще, он складывается наружу и вы всегда будете держать в руке сухую часть купола.

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Банное полотенце с капюшоном

Купание ребенка промозглыми вечерами всегда не так приятно, как летом. В любой квартире или доме есть свои сквозняки, а значит надо быть действовать максимально осторожно после купания.

Для этого и придумали полотенце с капюшоном. Просто заверните ребенка в него и он будет защищен от холода. Очень удобная штука и выпускается в разных цветах.

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