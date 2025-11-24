В 2026 году смартфоны сильно подорожают. Что случилось?

Юрий Кудлович

Недавно глава Xiaomi подтвердил, что в следующем году компания будет вынуждена поднять цены на новые смартфоны, особенно на флагманские модели. Похожая ситуация ожидает и других производителей: некоторые бренды даже рассматривают возможность переноса релизов. Причина проста: цены на новейшую мобильную память резко выросли. Ниже простыми словами рассказываем, почему это происходит и что это значит для обычных покупателей.

В 2026 году смартфоны сильно подорожают. Что случилось? Купить новые смартфоны станет сложнее. Изображение: leak.pt. Фото.

Купить новые смартфоны станет сложнее. Изображение: leak.pt

Когда вы выбираете смартфон, вы чаще всего смотрите на камеру, экран или бренд. Но есть компонент, который уже давно остается «за кадром»: это память. И оперативная, и постоянная память смартфона основана на микросхемах, которые сейчас находятся в жестком дефиците. Чем они современнее и быстрее, тем сложнее и дороже их закупать. Это напрямую влияет на стоимость и доступность готовых устройств.

Почему смартфоны дорожают

За последний год мир увидел огромный всплеск популярности нейросетей: они рисуют, пишут музыку, генерируют видео и выполняют задачи, которые еще недавно казались неподъемными даже для мощных компьютеров. На первый взгляд, это развитие должно было сделать электронику умнее и доступнее. Но за кулисами стремительного роста ИИ происходит неприятный процесс.

Для работы нейросетям требуется огромный объем быстрой памяти. Из-за этого дата-центры буквально выкупают все современные серверные решения с памятью нового поколения, создавая дефицит для всех отраслей. Производители памяти же не спешат расширять производство, а вместо этого поднимают цены на свои чипы.

В результате производители электроники сталкиваются с ростом стоимости памяти следующего поколения. В частности, речь идет о модулях LPDDR6: это новая, еще более быстрая память, которую планируют ставить во флагманские смартфоны 2026 года. Из-за бума искусственного интеллекта она становится редкой и очень дорогой. При этом фоном дорожает и более старая память, которую используют игровые ПК и ноутбуки.

Сколько будут стоить смартфоны в 2026

Рост цен на память напрямую влияет на стоимость готовых устройств. Производители уже закладывают повышенную себестоимость в будущие модели, и по предварительным оценкам удорожание может составить от 10 до 25% для большинства флагманов. Самые продвинутые версии с максимальными объемами памяти могут подорожать и сильнее, вплоть до 30–35%, если дефицит сохранится. Для покупателя это означает, что устройства, которые раньше стоили условные 80–100 тысяч, могут легко перейти в диапазон 100–130 тысяч рублей, а ультрапремиальные модели улетят еще выше.

Сколько будут стоить смартфоны в 2026. Подорожать могут не только смартфоны, но и компьютеры. Комплектующие для них уже взлетели. Изображение: appuals.com. Фото.

Подорожать могут не только смартфоны, но и компьютеры. Комплектующие для них уже взлетели. Изображение: appuals.com

А еще из-за ограниченного объема производства компоненты нового поколения будут доступны лишь небольшому числу устройств. Например, самая быстрая память достанется только моделям на базе процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600. Остальные смартфоны либо получат более старую память, либо тоже значительно вырастут в цене.

Когда лучше покупать смартфон

Если вы планируете покупку флагмана и хотите максимум характеристик, стоит учесть: уже в следующем году такие модели могут выйти в ограниченном количестве и по заметно более высокой цене. Поэтому лучше либо покупать сейчас, либо копить до начала 2026 года, когда выйдут новинки.

Но если вам не нужны самые топовые характеристики, можно смело брать модели текущего поколения. Они еще долго будут актуальными, а цены на них пока остаются нормальными. Однако в следующем году, когда появятся новые, более дорогие устройства, стоимость старых моделей тоже может слегка вырасти, хотя и не так сильно. Кстати, у нас есть подборка отличных смартфонов, которые еще можно купить по старым ценам.

