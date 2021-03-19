В Facebook знают, как сделать идеальные смарт-часы. Что же они придумали

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Артем Сутягин 0

Еще в прошлом году пользователи распробовали смарт-часы и фитнес-браслеты. Отчасти влияние на это оказала пандемия, изоляция, забота о здоровье, а также нежелание (и невозможность) покупать новые смартфоны. Какая бы не была причина, эти аксессуары продаются все лучше и лучше. Пусть они и обрастают новыми датчиками, но чего-то прорывного в них не было уже давно. Но Facebook рассказала о том, какими она видит смарт-часы и фитнесс-трекеры. Пусть пока говорить о массовом использовании такого продукта еще рано, но Facebook работает не только над ним, но и над сферой его применения. Вот когда все это заработает, тогда заживем, а пока новые функции можно использовать и в других сферах жизни.

Facebook

Facebook постоянно придумывает что-то новое. Что на этот раз?

Смарт-часы нового поколения

Суть идеи, анонсированной Facebook, заключается в создании смарт-браслета, который сможет управлять очками дополненной реальности (AR). Это последний шаг Facebook, направленный на то, чтобы конкурировать с Apple в области вычислений следующего поколения. Умный браслет может использовать датчики для получения сигналов нервных окончаний на запястье для интерпретации сложных движений рук. Таким образом это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным миром, проецируемым через очки AR, с помощью движений пальцев.

Интеграция такого решения в умные часы или трекер активности даст возможность пользоваться этими технологиями, не задумываясь о том, как вы это делаете. По сути для вас ничего не изменится. На руке остается привычный гаджет, но он сможет управлять всем, а не только очками.

Как управлять объектами в виртуальном мире

Если говорить именно о мире VR и AR, Facebook надеется, что эта технология позволит владельцу не просто тыкать пальцем в виртуальный экран, но и взаимодействовать с несуществующими объектами. Например, брать или передвигать их.

Если браслет заработает, можно будет даже делать так.

Директор по технологиям Facebook Майк Шрепфер сказал: ”Одна из самых сложных проблем в области дополненной реальности — это ввод данных. От перфокарт до клавиатур, мышей и сенсорных экранов… все зависит от того, как люди с ними взаимодействуют”.

На протяжении многих лет Facebook разрабатывает свои первые умные очки. Марк Цукерберг считает, что к концу этого века такой аксессуар будет у всех. По имеющимся данным, в этом году Facebook выпустит готовый вариант своих очков дополненной реальности, пусть пока только в виде прототипа.

Когда Facebook выпустит новый браслет или часы

Шрепфер не сообщил, когда новый браслет появится на рынке. Однако он утверждает, что исследователи воодушевлены возможностью решить все технические проблемы в ближайшие несколько лет.

До этого Apple и Google Fitbit, а также другие технологические компании выпустили свои умные часы и браслеты, для отслеживания состояния здоровья пользователя и получения уведомлений со смартфона. Однако Facebook — первая крупная технологическая компания, предложившая использовать смарт-браслеты в качестве системы ввода AR и VR.

Facebook

Хотели бы так общаться с друзьями или коллегами?

Некоторые другие производители тоже предлагали свои мысли, как можно использовать движения руки для управления видеоиграми, функциями смартфонов и домашней техникой, но именно Facebook первой рассказала о возможности реального управления виртуальным миром.

Таня Джонкер, научный руководитель лаборатории реальности Facebook, сказала: ”Машинное обучение позволит этой технологии адаптироваться к каждому пользователю, отслеживая его поведение. Таким образом она будет лучше предсказывать, что они хотят делать в будущем… Эта система может понять ваше местоположение и некоторую информацию о ключевых объектах, таких, как ваши кроссовки или распознавание активности”.

Как Facebook будет конкурировать с Apple

Развивая носимые устройства, Facebook сможет еще больше конкурировать с Apple. На этот раз ”полем битвы” станут вычислительные платформы следующего поколения. Тем более, что Apple тоже готовит полноценное AR-устройство следующего поколения.

Все более назойливо ходят слухи о том, что Apple может выпустить гарнитуру VR/AR в следующем году. Это будет дорогой нишевый продукт, в основном для того, чтобы проложить путь более массовым гаджетам в будущем.

Facebook

Facebook знает многое и часто делится лишним.

Самой большой проблемой, если такой гаджет от Facebook выйдет, станут проблемы с конфиденциальностью. Утечки на этой платформе давно стали нормой, а она сама при этом стремится собрать как можно больше данных для обработки, и скандал с политикой WhatsApp лишнее тому доказательство. Однако Facebook утверждает, что поощряет исследователей публиковать результаты своих трудов в рецензируемых журналах и проводить семинары по борьбе за ту самую конфиденциальность. Дальше сами думайте, нужен ли вам такой прибор. Пока он еще только готовится.

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