В России стартовали продажи роботов-пылесосов HONOR CHOICE с крутыми функциями

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Артем Сутягин

Робот-пылесос сейчас есть чуть ли не у каждого, кто думал о его покупке. За годы существования этого типа устройств они стали настолько надежными и доступными, что пользователи перестали относиться к ним настороженно и просто начали покупать их себе домой. Но мы пока не прошли тот этап, когда выход новой модели уже не вызывает интереса. Особенно любопытно изучить новые модели с передовыми функциями. Сейчас я говорю о моделях HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus. Один из них у меня уже есть, и скоро я поделюсь мнением о нем в большом обзоре, а пока давайте коротко рассмотрим, что это за пылесосы, а также чем они отличаются друг от друга и остальных моделей на рынке

В России стартовали продажи роботов-пылесосов HONOR CHOICE с крутыми функциями. Этот бренд уже не раз зарекомендовал себя с лучшей стороны. Фото.

Этот бренд уже не раз зарекомендовал себя с лучшей стороны

Новые роботы-пылесосы HONOR CHOICE

Обе новые модели — HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus — являются роботами-пылесосами, относящимися к платформе HONOR CHOICE. Они предлагают отличные характеристики, передовые функции и новые технологии для еще более качественной и эффективной уборки помещений.

Ранее выходило первое поколение серии, которое сразу получило массу положительных отзывов и было распродано хорошим тиражом. Теперь же мы получили второе поколение, которое оснащено лидаром для создания настраиваемых карт помещений и двигателем с повышенной мощностью всасывания 2700 Па. А старшая версия R2 Plus поставляется с удобной станцией самоочистки. Пылесос сам подъезжает к ней и ”вытряхивает” мусор. Так вы сможете по несколько недель не чистить контейнер.

Робот-пылесос с лидаром

В обе новые модели установлен лидар. Это такой прибор, который может сканировать пространство вокруг себя и строить карту помещения. Производитель использовал лидар нового поколения, который при сканировании вращается со скорость 1800 оборотов в секунду. Это позволяет ему не только быстро фиксировать все изменения и строить детальную карту местности, но и охватывать более 85% площади.

Робот-пылесос с лидаром. Лидар позволяет строить подробную карту помещения. Фото.

Лидар позволяет строить подробную карту помещения.

Сенсор очень чувствительный и может определять препятствия на расстоянии до 8 метров, чтобы сразу ”планировать” маршрут уборки, а вам выдавать всю информацию на экране смартфона.

Внутри новинок установлен мощный процессор, который обрабатывает данные настолько быстро и точно, что карта помещения получается с точностью до сантиметра. Это позволяет более эффективно строить маршрут уборки. А значит, не только экономить время и более эффективно использовать пространство, но и не расходовать лишнюю энергию.

Карта квартиры для пылесоса

Когда виртуальная карта помещения создана, ее можно редактировать. Также на ней можно выбирать область для уборки, отслеживать перемещения устройства в реальном времени, изменять настройки для каждой комнаты и многое другое. Можно даже устанавливать запретные зоны, которые робот-пылесос будет обходить во время движения. При этом никуда не дели привычные многим функции удаленного управления устройством и настройку уборки по расписанию.

Карта квартиры для пылесоса. Просто настройте периодичность уборки и этот робот сам все сделает. Или запускайте его удаленно из любой точки мира. Фото.

Просто настройте периодичность уборки и этот робот сам все сделает. Или запускайте его удаленно из любой точки мира.

Robot Cleaner R2 и R2 Plus могут работать около 100 минут от одной зарядки благодаря аккумулятору емкостью 3200 мАч. На полную зарядку требуется около 5 часов. Этого более чем достаточно, чтобы убираться хоть каждый день даже в самой большой квартире. Если в процессе уборки заряд аккумулятора заканчивается, робот-пылесос автоматически вернется на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%.

Пылесосы предлагают четыре ступени уборки: боковая щетка, основная щетка, турбина с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром. Последний задерживает внутри пылесоса даже самые мелкие частицы, к которым могут относиться даже опасные аллергены.

Карта квартиры для пылесоса. HEPA-фильтр позволяет максимально очистить выходящий воздух. Фото.

HEPA-фильтр позволяет максимально очистить выходящий воздух.

Тонкий робот-пылесос для дома

Если у вас дома есть пороги высотой до 2 сантиметров, то для новых роботов-пылесосов они точно не будут проблемой. При этом высота корпуса составляет 9,5 см. Благодаря этому он сможет пылесосить даже под диванами и другой мебелью. А если под роботом окажется ковер, то он определит это и автоматически увеличит мощность всасывания. Так он сможет собрать даже пыль из ворсинок и шерсть домашних животных.

Станция самоочистки в старшей версии HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus оснащается мешками для сбора пыли объемом 4 литра. Благодаря мощности всасывания более 26 000 Па она способна собирать из контейнера пылесоса более 99,5% мусора и мелких частиц и обеспечивать более гигиеничную уборку.

Тонкий робот-пылесос для дома. Станция самоочистки сильно облегчает уход за пылесосом. Фото.

Станция самоочистки сильно облегчает уход за пылесосом.

Сколько стоит HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus

Обе новинки уже доступны для покупки. Выпускаются они в белом цвете, который впишется в любой интерьер. Купить их можно в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, МегаФон и других.

Базовая версия без станции самоочистки стоит 20 999 рублей, а до 17 июля ее можно будет купить на 3000 рублей дешевле. Старшая модель — HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus — со станцией самоочистки стоит 26 999 рублей, а в рамках спецпредложения достанется первым покупателям за 24 499 рублей.

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