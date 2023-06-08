В России стартовали продажи роботов-пылесосов HONOR CHOICE с крутыми функциями

Робот-пылесос сейчас есть чуть ли не у каждого, кто думал о его покупке. За годы существования этого типа устройств они стали настолько надежными и доступными, что пользователи перестали относиться к ним настороженно и просто начали покупать их себе домой. Но мы пока не прошли тот этап, когда выход новой модели уже не вызывает интереса. Особенно любопытно изучить новые модели с передовыми функциями. Сейчас я говорю о моделях HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus. Один из них у меня уже есть, и скоро я поделюсь мнением о нем в большом обзоре, а пока давайте коротко рассмотрим, что это за пылесосы, а также чем они отличаются друг от друга и остальных моделей на рынке

Новые роботы-пылесосы HONOR CHOICE

Обе новые модели — HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 и R2 Plus — являются роботами-пылесосами, относящимися к платформе HONOR CHOICE. Они предлагают отличные характеристики, передовые функции и новые технологии для еще более качественной и эффективной уборки помещений.

Ранее выходило первое поколение серии, которое сразу получило массу положительных отзывов и было распродано хорошим тиражом. Теперь же мы получили второе поколение, которое оснащено лидаром для создания настраиваемых карт помещений и двигателем с повышенной мощностью всасывания 2700 Па. А старшая версия R2 Plus поставляется с удобной станцией самоочистки. Пылесос сам подъезжает к ней и ”вытряхивает” мусор. Так вы сможете по несколько недель не чистить контейнер.

Робот-пылесос с лидаром

В обе новые модели установлен лидар. Это такой прибор, который может сканировать пространство вокруг себя и строить карту помещения. Производитель использовал лидар нового поколения, который при сканировании вращается со скорость 1800 оборотов в секунду. Это позволяет ему не только быстро фиксировать все изменения и строить детальную карту местности, но и охватывать более 85% площади.

Сенсор очень чувствительный и может определять препятствия на расстоянии до 8 метров, чтобы сразу ”планировать” маршрут уборки, а вам выдавать всю информацию на экране смартфона.

Внутри новинок установлен мощный процессор, который обрабатывает данные настолько быстро и точно, что карта помещения получается с точностью до сантиметра. Это позволяет более эффективно строить маршрут уборки. А значит, не только экономить время и более эффективно использовать пространство, но и не расходовать лишнюю энергию.

Карта квартиры для пылесоса

Когда виртуальная карта помещения создана, ее можно редактировать. Также на ней можно выбирать область для уборки, отслеживать перемещения устройства в реальном времени, изменять настройки для каждой комнаты и многое другое. Можно даже устанавливать запретные зоны, которые робот-пылесос будет обходить во время движения. При этом никуда не дели привычные многим функции удаленного управления устройством и настройку уборки по расписанию.

Robot Cleaner R2 и R2 Plus могут работать около 100 минут от одной зарядки благодаря аккумулятору емкостью 3200 мАч. На полную зарядку требуется около 5 часов. Этого более чем достаточно, чтобы убираться хоть каждый день даже в самой большой квартире. Если в процессе уборки заряд аккумулятора заканчивается, робот-пылесос автоматически вернется на док-станцию и возобновит работу, как только аккумулятор зарядится до 80%.

Пылесосы предлагают четыре ступени уборки: боковая щетка, основная щетка, турбина с максимальной мощностью всасывания 2700 Па и пылесборник с HEPA-фильтром. Последний задерживает внутри пылесоса даже самые мелкие частицы, к которым могут относиться даже опасные аллергены.

Тонкий робот-пылесос для дома

Если у вас дома есть пороги высотой до 2 сантиметров, то для новых роботов-пылесосов они точно не будут проблемой. При этом высота корпуса составляет 9,5 см. Благодаря этому он сможет пылесосить даже под диванами и другой мебелью. А если под роботом окажется ковер, то он определит это и автоматически увеличит мощность всасывания. Так он сможет собрать даже пыль из ворсинок и шерсть домашних животных.

Станция самоочистки в старшей версии HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus оснащается мешками для сбора пыли объемом 4 литра. Благодаря мощности всасывания более 26 000 Па она способна собирать из контейнера пылесоса более 99,5% мусора и мелких частиц и обеспечивать более гигиеничную уборку.

Сколько стоит HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus

Обе новинки уже доступны для покупки. Выпускаются они в белом цвете, который впишется в любой интерьер. Купить их можно в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, МегаФон и других.

Базовая версия без станции самоочистки стоит 20 999 рублей, а до 17 июля ее можно будет купить на 3000 рублей дешевле. Старшая модель — HONOR CHOICE Robot Cleaner R2 Plus — со станцией самоочистки стоит 26 999 рублей, а в рамках спецпредложения достанется первым покупателям за 24 499 рублей.