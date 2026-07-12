Все мы знаем, для чего смартфону нужен Bluetooth. С помощью этой беспроводной технологии мы подключаем к Android как наушники, так и беспроводные колонки. И сегодня появился конкретный повод вспомнить об этой технологии: компания Tronsmart официально появилась в российском офлайне — DNS, Билайн и restore:. Для тех, кто выбирает портативную акустику, это меняет сценарий покупки. Объясняю как именно.

Tronsmart — что это за бренд

Tronsmart в России пока имя не самое известное, но это не повод проходить мимо. Компания работает с 2013 года, продает в десятках стран и специализируется на портативной акустике. Не ноунейм без истории, а производитель с собственным фирменным приложением, линейкой продуктов под разные сценарии и реальной поддержкой.

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Вся линейка колонок Tronsmart построена на одних принципах: свежая версия Bluetooth, зарядка через USB-C, настройка эквалайзера через приложение. Это не случайный набор фишек, а полноценная платформа. Bluetooth 5.3 дает более стабильное соединение и меньше задержки, USB-C означает что один кабель заряжает и смартфон и колонку, приложение позволяет подстроить звук под себя. Следить за актуальными предложениями на технику удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Tronsmart продается в России — почему это важно

Покупать портативную колонку не слушая — это лотерея. Характеристики и обзоры не передают звук. Можно прочитать «глубокий бас» в описании десяти разных колонок и ни одна не будет звучать одинаково. Единственный способ понять подходит ли вам конкретная модель — включить ее и послушать.

Именно поэтому появление портативной колонки Tronsmart в DNS принципиально меняет ситуацию. DNS — это более 2500 магазинов по всей России. Можно прийти, попросить включить, сравнить несколько моделей вживую и уйти с уверенной покупкой. Это убирает главный барьер при выборе незнакомого бренда.

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Второй аргумент — гарантия. При проблемах с Bluetooth-подключением или любой другой неисправности возврат и обмен идут по российскому закону о защите прав потребителей — в тот же магазин, без переписки с зарубежным продавцом и ожидания решения месяцами.

Какие колонки Tronsmart можно купить в России

В российской рознице представлено шесть моделей и каждая под свой сценарий. Выбирать стоит не по мощности, а по задаче: куда берете и для чего.

Tronsmart Trip 2 — 20 Вт, до 20 часов, IPX7, 328 граммов. Для рюкзака, поездок и прогулок. Самая компактная модель в линейке: помещается в боковой карман рюкзака и не топит в реке;

— 20 Вт, до 20 часов, IPX7, 328 граммов. Для рюкзака, поездок и прогулок. Самая компактная модель в линейке: помещается в боковой карман рюкзака и не топит в реке; Tronsmart T8 Mini — 16 Вт, до 20 часов, IPX7. Для дома и офиса. Тихий, аккуратный, долгоиграющий: фоновая музыка весь рабочий день без подзарядки;

— 16 Вт, до 20 часов, IPX7. Для дома и офиса. Тихий, аккуратный, долгоиграющий: фоновая музыка весь рабочий день без подзарядки; Tronsmart T7 — 30 Вт, до 12 часов, IPX7. Для дачи и отдыха на природе. Мощнее T8 Mini, громче, убедительнее на открытом воздухе;

— 30 Вт, до 12 часов, IPX7. Для дачи и отдыха на природе. Мощнее T8 Mini, громче, убедительнее на открытом воздухе; Tronsmart T8 — 40 Вт, до 18 часов, IPX7. Для активного отдыха и небольших компаний. Хороший баланс мощности и автономности;

— 40 Вт, до 18 часов, IPX7. Для активного отдыха и небольших компаний. Хороший баланс мощности и автономности; Tronsmart Bang Max — 130 Вт, до 24 часов, IPX6, вход для микрофона и гитары. Для вечеринок и мероприятий. Это уже не «колонка», а мини-звуковая система;

— 130 Вт, до 24 часов, IPX6, вход для микрофона и гитары. Для вечеринок и мероприятий. Это уже не «колонка», а мини-звуковая система; Tronsmart Halo 200 — 120 Вт, до 18 часов, IPX4, вход для микрофона. Для домашних мероприятий и тех, кто любит петь.

Универсальный совет: если берете для одного человека в поездку — Trip 2. Для компании на природе — T7 или T8. Если планируете настоящую вечеринку — Bang Max или Halo 200, там уже другой масштаб. Кстати, если после подключения колонки возникнут проблемы со связью, обязательно обновите Bluetooth на Android по нашей инструкции.

Где купить Tronsmart в России

Купить Tronsmart в России теперь можно в нескольких каналах — выбирайте под свой сценарий.

Офлайн — если хотите услышать перед покупкой:

DNS — более 2500 магазинов по всей России, самый широкий охват;

Билайн — удобно если рядом есть салон оператора;

restore: — для тех, кто привык к этому ритейлеру.

Онлайн — если уже знаете что берете:

OZON;

Wildberries;

Яндекс Маркет.

Мой совет: если берете Bang Max или Halo 200 — сходите в DNS послушать. Это большие деньги за колонку, которую вы ни разу не слышали. Если берете Trip 2 или T8 Mini — можно смело заказывать онлайн, компактные модели предсказуемы по звуку и размеру. Подробнее о всей линейке — на официальном сайте. Купить колонку Tronsmart в официальных каналах — значит, получить гарантию и нормальный сервис без лишних вопросов. Обсудить выбор мощной Bluetooth-колонки можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.