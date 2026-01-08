В Россию пригнали долгожданные новинки OnePlus: смартфон, планшет и умные часы по цене, как на распродаже

Иван Герасимов

OnePlus — один из самых популярных брендов на мобильном рынке, за которым пристально следят даже в России. И вот компания радует пользователей очередными новинками — доступным флагманом OnePlus 15R для тех, кому основной флагман не пришелся по душе. А вместе с ним — еще и новейший планшет OnePlus Pad Go 2 с огромным экраном, а также, наверное, лучшие смарт-часы на данный момент — OnePlus Watch Lite. Рассказываем, где купить новинки и не переплатить.

В Россию пригнали долгожданные новинки OnePlus: смартфон, планшет и умные часы по цене, как на распродаже. Горячие новинки от OnePlus — теперь и в России! Где выгоднее брать? Фото.

Горячие новинки от OnePlus — теперь и в России! Где выгоднее брать?

OnePlus 15R — смартфон с мощным процессором

OnePlus 15R — смартфон с мощным процессором. Отличный смартфон для тех, кто не хочет переплачивать. Фото.

Отличный смартфон для тех, кто не хочет переплачивать

В середине декабря 2025 компания представила OnePlus 15R — упрощенную версию флагмана OnePlus 15. Те, кто следит за новинками бренда, знают, насколько хороша эта линейка. Характеристики OnePlus 15R сопоставимы с флагманскими, а цена — значительно ниже. Вдобавок и дизайн смартфона несколько лаконичнее. В общем, лакомый кусочек для тех, кто ищет хороший смартфон на 2026 год по вменяемой цене.

ХарактеристикиOnePlus 15R
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 165 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 5
Память12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор7400 мАч
Зарядка80 Вт

Как и во флагманской версии, в глобальной версии OnePlus 15R удалось сохранить батарею с повышенной емкостью 7400 мАч, снабдив смартфон зарядкой SUPERVOOC на 80 Вт. Но самое главное — чипсет Snapdragon 8 Gen 5, который лишь слегка уступает по цифрам бенчмарков 8 Elite Gen 5. Между прочим, первый смартфон в мире на этом процессоре!

К тому же, владельцам OnePlus 15R чертовски повезло с гибкой операционкой OxygenOS: в ней и масса гибких настроек, и реально рабочие ИИ-фишки на каждый день, которыми может похвастаться далеко не каждый смартфон из Китая. Гарантия на OnePlus 15R действует и в России, а на Ozon и AliExpress можно купить смартфон дешевле, чем в магазинах.

12ГБ+256ГБ — 36 521 ₽
12ГБ+512ГБ — 41 815 ₽

OnePlus 15R на AliExpress

OnePlus 15R на Ozon

OnePlus Pad Go 2 — мощный планшет с большим экраном

Планшет OnePlus Pad Go 2 — еще одна важнейшая новинка не только бренда, но и мобильного рынка. Причина очевидна — оптимальное сочетание характеристик и адекватная цена. Так, его оснастили экраном с диагональю 12,1 дюйма, разрешением 2,8K и частотой обновления до 120 Гц.

OnePlus Pad Go 2 — мощный планшет с большим экраном. Планшет определенно порадует вас ярким и четким экраном с необычным соотношением сторон. Фото.

Планшет определенно порадует вас ярким и четким экраном с необычным соотношением сторон

Яркость составляет 900 нит, а соотношение сторон — 7:5, что довольно редко встретишь на рынке. Взгляните на остальные спеки и попробуйте найти еще одну важную фишку новинки от OnePlus. Спойлер: кроме шустрой оперативки LPDDR5X!

ХарактеристикиOnePlus Pad Go 2
Экран12,1 дюйма, 2800*1980, 120 Гц
Основная камера8 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорMediaTek Dimensity 7300-Ultra
ОЗУ8 ГБ LPDDR5X
Накопитель128 ГБ/256 ГБ UFS 3.1
Аккумулятор10 050 мАч
Звук4 динамика

Да, вы правильно заметили шустрый процессор MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Ему под силу и повседневные приложения, и игры, поэтому смело можете использовать гаджет для разных задач. И даже заменить им ПК! OnePlus Pad Go 2 поставляется в версии 5G со слотом для сим-карт, чтобы не зависеть от Wi-Fi. Есть сразу 3 модификации с разным объёмом встроенной памяти и цветами корпуса: словом, есть из чего выбрать и не переплатить!

8ГБ + 128ГБ Wi-Fi — 22 103 ₽
8ГБ + 256ГБ 5G — 25 799 ₽

OnePlus Pad Go 2 на AliExpress

OnePlus Pad Go 2 на Ozon

OnePlus Watch Lite — смарт-часы для любого телефона

OnePlus Watch Lite — смарт-часы для любого телефона. Смарт-часы от OnePlus оценят и простые пользователи, и фанаты активного образа жизни. Фото.

Смарт-часы от OnePlus оценят и простые пользователи, и фанаты активного образа жизни

Еще одна горячая новинка сезона от легендарного бренда — умные часы OnePlus Watch Lite. Они оснащены экраном 1,46 дюйма, который выдает яркость до 3000 нит, сравнимую со смартфонами! В свою очередь, верхняя часть защищена сапфировым стеклом, а корпус сделан из нержавеющей стали. Это компактные и легкие умные часы для iOS и Android: толщина 8,9 мм, вес — смешные 35 г. Носишь на руке и не замечаешь!

ХарактеристикиOnePlus Watch Lite
Экран1,46 дюйма, 464*464, 3000 нит
Защита экранаСапфировое стекло
КорпусНержавеющая сталь 316L
Батарея339 мАч, до 10 дней
НавигацияGPS L1 + L5
ЗащитаIP68
ДатчикиДавление воздуха, пульсоксиметр, измерение температуры
Операционная системаOxygenOS Watch 7.1
СовместимостьAndroid, iOS

Отдельно стоит отметить, что OnePlus Watch Lite — не только отличные спортивные смарт-часы для любителей активного образа жизни (100+ тренировочных режимов), но и для владельцев iPhone и Android-смартфонов. Дело в том, что в них реализовали уникальную функцию сопряжения с двумя устройствами сразу! Так что, если пользуетесь разными устройствами с разной ОС, ваша жизнь станет чуточку легче. Забираем новейшие смарт-часы OnePlus по лучшей цене в один клик — просто нажав на кнопку ниже!

Цена: 11 016 ₽

OnePlus Watch Lite на AliExpress

OnePlus Watch Lite на Ozon

