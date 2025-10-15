В Россию привезли мощные Bluetooth-колонки Tronsmart. Их продают на Ozon и в DNS

Многие технологичные бренды ассоциируются у нас исключительно с маркетплейсами, предлагая заказывать свои устройства с долгой доставкой. Ожидание оправдывается, но как же здорово, когда известные компании официально приходят на российский рынок, а их продукцию можно купить в ближайшем магазине электроники с официальной гарантией. Так, в Россию пришел известный бренд Tronsmart, существующий аж с 2013 года, и привез с собой сразу 3 новые беспроводные колонки.

Tronsmart Bang 2 — очень мощная колонка

Бэнг! Tronsmart Bang 2 — это настолько мощная колонка, что выдает 90 Вт звука. Она способна раскачать даже уличную вечеринку, ведь внутри нее помимо среднечастотного динамика с парой твиттеров установлено два пассивных излучателя, усиливающих глубину баса.

Колонка выдает мясистый звук и создает антураж при помощи разноцветной подсветки. Высокая громкость — не помеха автономности, поскольку Tronsmart Bang 2 работает до 26 часов на одном заряде. Плюс ко всему она не боится брызг от бассейна за счет влагозащиты по стандарту IPX6.

Tronsmart T8 — самая популярная колонка

А это продолжение хитовой T-серии, каждая колонка которой становится настоящим бестселлером. Tronsmart T8 — это идеальное соотношение цены, мощности и качества. Колонка выдает 40 Вт объемного звука на 360° с акцентом на бас, играя до 18 часов без подзарядки.

Корпус Tronsmart T8 защищен от воды по стандарту IPX7, благодаря чему с ней можно нырять в бассейн без каких-либо последствий. Вынырнешь — навали музла и не забудь настроить эквалайзер в фирменном приложении, где также можно управлять кольцевой светодиодной подсветкой.

Tronsmart T8 mini — компактная колонка

Самая компактная колонка в линейке, которая, впрочем, не уступает по качеству звука. Пускай он не такой громкий, но зато такой же объемный, как и у старших моделей.

Tronsmart T8 mini идеально подходит для помещений, обеспечивая достаточную громкость звука и выполняя роль небольшого ночника при помощи разноцветной подсветки. От одного заряда она работает целых 20 часов и совсем не боится воды.

Где можно купить колонки Tronsmart

Все новые колонки Tronsmart поддерживают фирменные технологии SoundPulse® и TuneConn™, а приобрести их можно на самых крупных отечественных площадках: Ozon и DNS.

Официальный сайт Tronsmart

Более подробная информация об этих и других колонках представлена на официальном сайте Tronsmart, а новости о новинках бренда можно читать в группе Tronsmart в VK, где как раз стартовал очередной розыгрыш.