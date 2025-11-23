Вертикальный моющий пылесос с роботизированной рукой: обзор Dreame H15S

Влажная уборка всегда была рутиной — швабра, ведро, бесконечные полоскания тряпки и невозможность добраться до плинтусов без акробатических трюков. Даже первые поколения моющих пылесосов не решали эту проблему полностью. Но технологии не стоят на месте. Dreame H15S — это попытка китайского производителя переосмыслить концепцию моющего пылесоса и довести автоматизацию до логического предела. Роботизированные элементы, искусственный интеллект, горячая сушка и автоматическая очистка — звучит как фантастика, но все это действительно есть. Вопрос в другом: действительно ли эти технологии работают в реальных условиях эксплуатации, или это очередной маркетинговый ход? Вот в этом сейчас и разберемся.

Dreame H15S получил несколько технологий, которые серьезно упрощают уборку по сравнению с обычными швабрами и даже конкурентами. Система GapFree с роботизированной рукой позволяет убирать вплотную к стенам. Честно говоря, проблема уборки вдоль плинтусов всегда раздражала в обычных моющих пылесосах, и здесь Dreame действительно предложили элегантное решение.

Конструкция с наклоном ручки дает возможность добраться под диваны и кровати, сохраняя при этом полную мощность всасывания 21000 Па. Технология TangleCut с острыми лезвиями на скребке автоматически срезает волосы и шерсть животных, предотвращая засорение щетки. Для владельцев домашних питомцев это настоящее спасение, которым больше не придется постоянно ковырять намотавшуюся шерсть ножницами.

Но к этому всему мы еще вернемся и обсудим более подробно ниже, а пока давайте рассмотрим комплектацию пылесоса. Она не самая богатая, но многие аксессуары на первое время есть, и вам не придется покупать никаких расходников в течение долгих месяцев.

Комплектация Dreame H15S

В комплект входит основная ручка, моторный блок с роликовой щеткой и полнофункциональная док-станция с возможностями зарядки, автоматической очистки и сушки. Производитель сразу добавил запасную роликовую щетку и запасной фильтр — это приятный бонус, который продлит срок эксплуатации минимум на полгода-год интенсивного использования.

Также в наборе есть специальное чистящее средство от Dreame для более эффективной уборки и небольшая чистящая щетка для периодического обслуживания скребков и труднодоступных участков. Все комплектующие упакованы качественно, с защитными вставками, а к устройству прилагается подробное руководство пользователя на русском языке.

Что может вертикальный пылесос Dreame

Главное преимущество H15S — это универсальность в уборке разных типов загрязнений и поверхностей. Пылесос работает с любыми твердыми покрытиями — ламинат, плитка, керамогранит, линолеум, камень. Также он одинаково эффективно собирает как сухой мусор вроде крошек, кофейных зерен и песка, так и влажные загрязнения, например, пролитые жидкости, кухонный жир или следы от лап животных после прогулки. У меня дома плитка и паркет. Оба типа покрытий обрабатывались отлично.

Датчик RGB в реальном времени распознает тип и степень загрязнения, автоматически регулируя мощность всасывания и интенсивность подачи воды для оптимального расхода энергии. В автоматическом режиме пылесос сам понимает, когда нужно добавить мощности, а когда можно работать в экономном режиме. Щетка вращается со скоростью до 480 оборотов в минуту, имитируя активное мытье пола руками с круговыми движениями.

Резервуар для чистой воды вмещает 780 мл, а бак для грязной воды — 700 мл в вертикальном положении и 450 мл при наклоне на 180 градусов. Эти объемы позволяют убрать среднюю двух-трехкомнатную квартиру за один заход без необходимости сливать грязную воду и доливать чистую.

Включение пылесоса и режима очистки осуществляется кнопками на ручке, а на основном корпусе находится LED-дисплей для отображения режима уборки и заряда аккумулятора. Также есть голосовые подсказки на русском языке, которые информируют о текущем режиме работы, уровне заряда батареи и степени загрязнения пола. Во время уборки не приходится постоянно смотреть на экран, голосовой помощник сам подскажет, если что-то требует внимания.

Как работает Dreame H15S

Система очистки H15S работает в четыре последовательных этапа, обеспечивая качественное мытье пола без разводов. Сначала роликовая щетка промывается чистой водой из встроенного резервуара, затем начинается основной процесс мытья — щетка вращается на скорости 480 об/мин, одновременно подается вода и активируется всасывание. Эластичный силиконовый скребок отжимает грязную воду из щетки, а специальный элемент конструкции разрезает спутанные волосы и шерсть благодаря встроенным лезвиям TangleCut. И все это дополняется высокой силой всасывания 21000 Па. Благодаря этому загрязненная жидкость хорошо откачивается в специальный бак.

Роботизированная рука, как ее называет сам производитель, управляется силами ИИ. Система распознает приближение к стене с помощью датчиков и автоматически опускает дополнительный скребок всего за 0,2 секунды, обеспечивая уборку без зазоров. В обычных моющих пылесосах вдоль стен остается полоска 3-5 см, которую приходится домывать вручную — здесь эта проблема решена технологически. При движении назад оба скребка работают синхронно, собирая остаточную влагу и оставляя пол практически сухим.

После завершения уборки достаточно поставить пылесос на док-станцию и нажать кнопку автоочистки на ручке. Она специально находится в таком месте, чтобы нажимать ее было удобно, когда устройство стоит на зарядке, и чтобы она не мешалась в рабочем положении.

После ее нажатия все происходит автоматически. Устройство самостоятельно промоет роликовую щетку горячей водой температурой до 90°C и высушит ее горячим воздухом. На выбор предлагается два режима сушки: быстрая за 5 минут при температуре 90°C или тихая за 30 минут при 85°C. Лично я предпочитаю быстрый режим после ежедневной уборки и тихий — на ночь, чтобы не мешал шум вентилятора. Хотя пять минут это настолько мало, что вряд ли сразу ляжешь спать и это будет мешать.

Система двойного вращения щетки при автоочистке заслуживает отдельного упоминания — сначала щетка вращается по часовой стрелке для удаления основной грязи, затем в обратную сторону для тщательной очистки щетины и ее расчесывания. То есть щетина на валике всегда будет не только чистой, но и мягкой. Во многих других моделях валик довольно быстро превращается в валенок и начинает хуже работать. В итоге его приходится менять очень рано, а это дополнительные расходы. В Dreame H15S он прослужит долго, а запасной из комплекта еще больше оттянет время первых дополнительных вложений.

Чем пылесос Dreame лучше конкурентов

По сравнению с предыдущими моделями Dreame и многими решениями от конкурентов у Dreame H15S есть ряд преимуществ. Если обычные моющие пылесосы оставляют зазор 3-5 см возле стен, то роботизированная рука DescendReach сокращает это расстояние практически до нуля. Даже у старшей модели H15 Pro Heat зазор составляет около 6 мм, а здесь еще меньше.

Мощность всасывания 21000 Па превосходит показатели не только Dreame H12S с его 16000 Па, но и Dreame H14 Dual с 18000 Па, что заметно при уборке въевшихся пятен и застарелых загрязнений. В реальных условиях это означает, что с первого прохода убирается больше грязи и не нужно по несколько раз проходить по одному месту. Технология двойного вращения щетки при автоочистке обеспечивает более тщательное самообслуживание по сравнению с однонаправленными системами, применяемыми большинством конкурентов.

Благодаря большим колесам движение пылесоса максимально плавное. Он даже может пересекать небольшие неровности в виде невысоких порогов и тому подобного. Это особенно важно для больших помещений, так как руки устают намного меньше. А время автономной работы до 50 минут позволяет убрать даже большую квартиру или дом за один раз без подзарядки. Многие модели конкурентов или даже более ранние модели Dreame предлагали меньшее время автономной работы, и при уборке больших помещений могли быть определенные трудности.

Стоит ли покупать Dreame H15S

Dreame H15S — это действительно топовый, пусть и не самый дешевый, вертикальный моющий пылесос, который существенно упрощает домашнюю уборку и избавляет от рутинных операций. Комбинация мощного всасывания 21000 Па, роботизированной руки для очистки вдоль стен и автоматической системы самоочистки с горячей сушкой делают его одним из самых продвинутых решений на рынке в 2025 году.

Технология TangleCut избавляет от главной проблемы моющих пылесосов — наматывания волос на щетку, а возможность наклона вплоть до земли открывает доступ к труднодоступным местам под мебелью. Время работы до 50 минут и емкие резервуары для воды позволяют убрать большую квартиру или загородный дом за один заход без перерывов на опустошение баков.

Из минусов стоит отметить вес 5,4 кг — это не самое легкое устройство, хотя система GlideWheel частично компенсирует этот недостаток. Также нет подсветки рабочей зоны, которая была бы полезна для уборки под мебелью в темных углах. Цена в 64990 рублей выглядит высокой, но для флагманской модели с таким набором функций вполне оправданной — за аналогичные возможности у других премиальных моделей конкурирующих брендов придется заплатить еще больше.

Мне этот пылесос понравился, как и многим другим пользователям, если изучить реальные отзывы в интернете. Dreame H15S действительно справляется с заявленными задачами и оправдывает ожидания. Качество уборки высокое, автоматика работает корректно, а система самоочистки избавляет от необходимости чистить щетку вручную. Это именно тот случай, когда технологии реально упрощают жизнь, а не создают дополнительные проблемы. Поэтому если вам нужен моющий беспроводной пылесос и вы хотите купить что-то хорошее, то на него точно можно обратить внимание при выборе.

Кому подойдет моющий беспроводной пылесос

Этот пылесос идеально подойдет владельцам домашних животных, от которых всегда много шерсти, забивающей щетки обычных пылесосов. Если у вас крупная собака, которая постоянно приносит грязь с улицы, Dreame H15S станет настоящим спасением для ежедневной уборки.

Если у вас большая квартира или загородный дом площадью до 300 м², время работы до 50 минут позволит убрать все помещения без подзарядки за один подход. Модель отлично впишется в дома с деревянными полами, паркетом или ламинатом благодаря мягкому валику, который будет отлично отмывать полы, но не повреждать покрытие. А роботизированная рука собирает практически всю влагу, оставляя пол сухим и защищая покрытие от разбухания.

Пылесос выручит также тех, кто ищет универсальное устройство для комплексной уборки сухих и влажных загрязнений одновременно — не нужно сначала пылесосить, потом мыть шваброй. Также H15S станет хорошим выбором для людей, ценящих автоматизацию и не желающих тратить время на обслуживание техники — автоочистка и сушка щетки происходят полностью автоматически.

Если у вас есть маленькие дети и, как следствие, частые пролитые соки, каша на полу и тому подобное, то эта модель тоже подойдет вам. Людям с аллергией понравится горячая промывка и сушка щетки при 90°C, которая убивает большинство бактерий и микроорганизмов. Если вы раньше пользовались обычной шваброй и готовы перейти на новый уровень комфорта уборки — H15S оправдает ваши ожидания.

Кому не стоит покупать моющий пылесос

Dreame H15S может оказаться избыточным для маленьких однокомнатных квартир площадью до 40-50 м² — здесь можно обойтись более простой и дешевой моделью типа H12 Core или H12S, которые стоят в два раза дешевле. Переплачивать за увеличенное время работы и дополнительную мощность при маленькой площади нецелесообразно.

Если у вас преимущественно ковровые покрытия или ковролин во всей квартире, моющий пылесос также не раскроет свой потенциал — для таких задач лучше выбрать классический вертикальный пылесос с турбощеткой. Вес устройства 5,4 кг может быть тяжеловат для пожилых людей старше 70 лет или тех, кто испытывает проблемы с переносом тяжелых вещей. Но для обычного здорового человека вес H15S никаких проблем не представляет.

При ограниченном бюджете стоит присмотреться к моделям попроще из той же линейки Dreame или к конкурентам типа Kitfort КТ-5276 — разница в цене с младшими моделями составляет более 20000-30000 рублей, а базовые функции мытья пола у них одинаковые. Если вы редко делаете влажную уборку и предпочитаете только пылесосить раз в неделю, функционал моющего пылесоса останется невостребованным, а деньги потрачены зря.

Тем, кто живет в съемной квартире и часто переезжает, такая дорогая техника может быть нецелесообразна — слишком большие инвестиции для временного жилья. Также модель не подойдет любителям минимализма, которым не нравится массивная док-станция, занимающая место на кухне, в ванной или кладовке.

После своего не самого долгого тестирования, дополненного большим опытом и частым тестированием разных моделей пылесосов, я могу сказать, что Dreame H15S — хороший вариант. Как и другие модели, он подходит не всем, но если вы нашли себя несколькими абзацами выше, то за эти деньги вы вряд ли найдете что-то более интересное. Это и так одна из самых передовых моделей, а что-то чуть лучше будет стоить неадекватно дороже. Поэтому присмотритесь к нему, как минимум, он точно достоин внимания.