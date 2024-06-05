Видели это? Крутые товары с AliExpress для каждого, которые хочется купить

Давно ли вы находили что-то интересное на AliExpress? Наверняка, когда вы заходите туда, вы видите большое количество рекомендаций, основанных на том, что вы искали ранее. Даже если туда попадает что-то стоящее, вы все равно ограничиваетесь определённым кругом товаров, за пределы которого выйти довольно сложно. Сделать это можно, только открыв какой-то конкретный товар не из той категории, которую вы обычно ищете. С нашими подборками вы не только получите список интересных товаров, которые могли пропустить, но и, открыв его, разнообразите свою систему рекомендаций, чтобы видеть больше новых, разных, интересных товаров. Вот что мы приготовили для вас на этой неделе.

Маркер с серебряной краской

Если вы любите заниматься рукоделием или просто хотите как-то украсить бытовые вещи, такой маркер может вам пригодиться. Он рисует серебристой краской. Если правильно её нанести, поверхность становится похожей на хромированную. С её помощью можно даже ремонтировать некоторые повреждённые детали, если они поцарапались. Разница будет видна, но не будет бросаться в глаза при беглом осмотре. Кроме этого, можно делать обычные рисунки или раскрашивать какие-то аксессуары. Кроме серебряного, есть золотой маркер.

Цена: 180 рублей

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Универсальная подставка для телефона

На AliExpress сливают планшеты по бросовым ценам. Что за аттракцион невиданной щедрости?

Такую подставку можно использовать совершенно по-разному. Можно поставить её на рабочий стол, чтобы телефон всегда был перед глазами, или закрепить в автомобиле. Размещение телефона возможно как вертикально, так и горизонтально. В задней части есть держатель для провода, чтобы он не мешался, когда телефон заряжается. Кроме этого, подставку можно крутить, чтобы развернуть телефон к себе.

Цена: 130 рублей

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Удобная щетка для автомобиля

Такая щетка может показаться немного странной, но именно она позволяет навести порядок в труднодоступных местах салона автомобиля. Она имеет три маленькие щетки, которые хорошо проходят в решетку системы вентиляции. А ведь именно там собирается основная пыль, которую всегда сложно вычистить. Я не могу представить, чем ещё туда можно залезть, кроме такой щетки. А ведь если делать это регулярно, то и пыли там будет мало, и аксессуар не будет пачкаться, и пыль в салон попадать не будет во время работы печки или кондиционера.

Цена: 100 рублей

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Ремонт швов в ванной

Крутые аксессуары с AliExpress для автомобиля и не только.

Ещё один маркер нашей подборки, но на этот раз больше практичный, чем что-то для развлечений. Если вы давно не делали ремонт в ванной комнате, вы знаете, что такое пожелтевшая затирка. Можно, конечно, поменять её, но это долго, дорого и сложно. Куда проще подкрасить её таким маркером. Он выпускается в нескольких цветах, а вам надо просто провести им несколько раз по швам между плиткой, после чего к ней вернётся цвет, близкий к изначальному.

Цена: 130 рублей

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Складная подставка для телефона

Выше мы уже рассмотрели подставку для телефона, которая может использоваться в офисе или автомобиле. Эта подставка ещё более интересная. В автомобиле ей пользоваться не получится, а вот в офисе или в дороге — запросто. Главное её преимущество в том, что она складная, и в сложенном виде её толщина не превышает толщины смартфона. В разложенном состоянии у неё может регулироваться угол. А телефон может ставиться как вертикально, так и горизонтально. Все места контакта с телефоном или поверхностью защищены резиновыми накладками для большей устойчивости и защиты от царапин.

Цена: 110 рублей

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Сетомузыкальный светильник

10 хороших товаров с AliExpress, которые помогут в ежедневных делах.

Если хочется быстро украсить рабочее место, салон автомобиля или добавить праздничной атмосферы какому-то небольшому мероприятию, можно воспользоваться таким светильником. Он просто вставляется в USB, направляется на гибкой штанге в нужную сторону и выдает разноцветный свет в такт звучащей музыке.

Цена: 120 рублей

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Способ вставить лампочку в розетку

Я сам пару раз сталкивался с ситуацией, когда нужен был свет, но не было люстры, светильника или фонаря, зато была розетка. С таким переходником можно подключить обычную лампочку к обычной розетке. По сути, это просто патрон с вилкой и кнопкой выключения. Вкрутите в него лампочку, вставляете в розетку, и она светит. Когда надо будет её выключить, нажимаете на кнопку и можете даже не вытаскивать её из розетки. Отличный вариант для дачи или гаража.

Цена: 70 рублей

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Наклейка с мышкой

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Если хочется добавить необычных элементов в интерьер, просто наклейте на стену такую наклейку. Она выглядит как мышиная норка, в которой сидит сама мышка и читает книгу. Просто, забавно, ненавязчиво и очень понравится детям. Есть несколько других вариаций этой наклейки, но суть от этого не меняется.

Цена: 60 рублей

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Электрический гудок для велосипеда

Для безопасности любой велосипед должен оснащаться гудком, звоночком или другим сигналом. Поскольку сейчас все стало современным и электрическим, сигнал для велосипеда тоже должен быть электрическим. Эта модель работает от батареек и издает звук, когда нажимаешь на кнопку. Звук довольно громкий, поэтому лучше сигналить издалека, а не подкрадываться к людям и резко нажимать на него. На выбор есть три цвета: синий, чёрный и красный.

Цена: 390 рублей

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Колпачки с измерение давления в шинах

Хитовые товары с АлиЭкспресс по низкой цене, которые уже давно все купили. А ты — нет.

Если у вас не стоит в машине система определения давления в шинах, такая покупка просто незаменимая. Это колпачки, которые накручиваются на ниппели и показывают, какое давление в колёсах. Вы не увидите точную цифру, но увидите красное, жёлтое и зелёное обозначение. Соответственно, вы поймёте, надо ли подкачать колесо, стоит ли это сделать в ближайшее время или с ним все нормально. Вам даже не придётся наклоняться — цвет будет виден просто с высоты человеческого роста.

Цена: 120 рублей

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