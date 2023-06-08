Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Было ли у вас такое, что хочется что-то купить, но не знаешь что именно? У нас такое бывает часто, но обычно не хочется тратить много денег в попытках порадовать себя чем-то интересным. Можно бесконечно листать Авито, OZON и другие интернет-площадки, но лучше обратить внимание на первоисточник товаров — AliExpress. Подборки именно с этого маркетплейса мы готовим для вас на еженедельной основе. Не благодарите, просто выберите себе что-нибудь интересное и получите удовольствие от покупки.

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. За эти товары вы точно захотите заплатить. Фото.

За эти товары вы точно захотите заплатить

Большая поясная сумка

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Большая поясная сумка. Фото.

Это довольно большая сумка и на каждый день она вряд ли кому-то пригодится. Но если ваша работа связана с разъездами, а увлечения с походами или катанием на велосипеде, она может вам пригодиться. Она имеет размер 17х11х5,5 см. А повесить ее можно на пояс через специальную проушину или куда-то еще за карабин.

Цена: 390 рублей

Купить большую поясную сумку

Недорогая зарядка для телефона

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Недорогая зарядка для телефона. Фото.

Десять товаров с AliExpress, которые лучше купить, чем пройти мимо.

Это недорогая зарядка для телефон с двумя разъемами — USB-A и USB-C. Она компактная, но выдает суммарно 20 Вт мощности. Тестирование показало, что она греется больше обычного, но заявленные параметры выдает. То есть, это не лучшая зарядка из всех, но для своей цены это отличный вариант. Если вам нужно что-то недорогое, стоит обратить на нее внимание.

Цена: 380 рублей

Купить зарядку для телефона

Большой коврик для рабочего стола

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Большой коврик для рабочего стола. Фото.

Этот коврик занимает много места, а в некоторых случаях даже весь стол. Если вы часто пишите от руки, он может вам не подойти. Но если вы работает за компьютером это идеальный вариант. Там и рукам приятнее будет, и клавиатура тише щелкать будет, и мышку удобнее возить и телефон можно положить на мягкое. Есть много цветов и размеров. А еще, для некоторых комбинаций доступна быстрая доставка с российского склада.

Цена: от 440 рублей (зависит от размера и цвета)

Купить коврик для рабочего стола

Терка для карандашей

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Терка для карандашей. Фото.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Если вы любите рисовать на мольберте, вам может пригодиться такая терка. Это не полноценная точилка, то с ее помощью вы сможете немного заточить грифель карандаша или наоборот затупить его, если надо. Терка выполнена в виде прищепки, а снизу есть кармашек, куда будет сыпаться стертый графит.

Цена: 100 рублей

Купить терку для карандашей

Портативный фонарик

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Портативный фонарик. Фото.

Фонарик должен быть в каждом доме. На случай отключения света или необходимости что-то поискать в темном шкафу очень удобно, чтобы он был маленьким, но мощным. Эта модель может быть обычным фонарем или светильником, если включить светодиоды на боковой части. Менять батарейки не придется — аккумулятор встроенный.

Цена: 366 рублей

Купить портативный фонарик

Как проверить заряд батарейки

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Как проверить заряд батарейки. Фото.

Это лучшие товары с AliExpress до 500 рублей на все случаи жизни. Без них точно не обойтись.

Этот тестер может работать со всеми самыми популярными типами батареек. Просто вставляет ее правильной стороной и смотрите уровень заряда на экране. Работает с батарейками и перезаряжаемыми аккумуляторами.

Цена: 340 рублей

Купить тестер батареек

Уплотнитель для двери

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Уплотнитель для двери. Фото.

Этот уплотнитель надевается на дверь снизу и перекрывает щель под ней. Там можно избавиться от сквозняков, лишнего света и других проблем. Просто надеваете на дверь внизу, отрезаете по размеру и готово. Есть разные цвета.

Цена: 420 рублей

Купить уплотнитель для двери

Универсальная точилка для карандашей

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Универсальная точилка для карандашей. Фото.

Необычный пылесос, портативный отпариватель и другие крутые товары с AliExpress.

Эта точилка может работать с двумя карандашами, чтобы задавать разную толщину при заточке. Работает она автоматически и вам не придется крутить карандаш — достаточно его просто вставить в точилку. Есть несколько цветов и разные комбинации с запасными ножами.

Цена: 575 рублей

Купить точилку для карандашей

Наклейки с буквами на клавиатуру

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Наклейки с буквами на клавиатуру. Фото.

Если вы купили ноутбук с доставкой из другой страны или у вас стерлись буквы, такие наклейки могут решить проблему. Он просто клеятся на клавиши и являются универсальными. Проще говоря, подойдут почти всем.

Цена: 70 рублей

Купить наклейки с буквами на клавиатуру

Подставка для ноутбука с вентилятором

Видели это товары с AliExpress? Их так и хочется купить. Подставка для ноутбука с вентилятором. Фото.

Товары с AliExpress, которые так и просятся в корзину или список желаний.

Простой подставкой для ноутбука мало кого можно удивить. Но такая пригодиться тем, кто использует ноутбук на пределе его возможностей. Или если у вас плохо работает собственная система охлаждения. Просто ставьте ноут на подставку и на него будет дуть вентилятор.

Цена: 690 рублей

Купить подставку для ноутбука

Теги
Лонгриды для вас
Необычные товары с АлиЭкспресс по низким ценам, которые вас приятно удивят

Многие заходят на АлиЭкспресс в поисках мелочей: чехлов, зарядок и других мелких аксессуаров для смартфонов. Однако если копнуть глубже, то на маркетплейсе можно найти такую технику, какой не встретить в обычных магазинах. Многие покупатели, например, не догадываются о существовании хорошего автопылесоса, кодовой пробки для вина или дешевых гаджетов от известных производителей. Нашли все то, что вам точно может приглянуться: наушники с шумодавом по невысокой цене, необычный светильник для дома и игрушка, которую захочет даже взрослый - все это есть в нашей свежей подборке!

Читать далее
Как подключить и какой геймпад выбрать для Андроид ТВ

Самый просто способ управлять телевизором или приставкой на Андроид ТВ - это воспользоваться пультом. Вот только не всегда эти самый пульты достаточно удобные для комфортного взаимодействия с телеком. Где-то кнопки слишком маленькие, а где-то тугие и нажимаются как-то не так. Но что если я вам скажу, что для управления телеком можно без всяких проблем использовать геймпад. Да, вам не показалось. К Андроид ТВ, как и к любому смартфону, можно подключить огромное количество разных джойстиков и не только играть с их помощью в игры.

Читать далее
Этот вертикальный пылесос чистит всё и стоит дешево. Как купить Redroad 17 MAX со скидкой и быстрой доставкой

Согласитесь, вертикальный пылесос удобнее обычного? Управлять им проще, он занимает меньше места да и прятать его в кладовке вовсе не обязательно - можно поставить в углу комнаты, не боясь, что он испортит интерьер комнаты. Соответственно, для пущего удобства лучше покупать пылесос без провода, чтобы уборка была вдвойне удобнее и не нужно было зависеть от ближайшей розетки. Хороших вариантов действительно много, но среди них выделяется беспроводной пылесос Redroad 17 MAX, который отвечает всем критериям для удобной сухой уборки. Давайте посмотрим, чем он лучше аналогов и как купить беспроводной пылесос со скидкой.

Читать далее