Viwoods AiPaper Mini SE05: электронная книга с интеллектуальным помощником

Новый E-Ink-ридер Viwoods AiPaper Mini SE05 относится к следующему поколению устройств для чтения. Это уже не та простая читалка, к которой многие привыкли еще 10-15 лет назад. Тут мы получаем уже почти планшет на Android со всеми важными функциями, включая ИИ, Android и возможность установки приложений. Классические достоинства электронных книг тут дополнены передовыми технологиями машинного обучения. Давайте разберемся, кто целевая аудитория этого устройства, что оно умеет, и решим, стоит ли его покупать.

Внешний вид и удобство использования

Прежде всего в глаза бросается то, что Viwoods AiPaper Mini SE05 отличается миниатюрными размерами — 191×138×5,2 мм и массой примерно 230 г. Благодаря компактности устройство помещается даже в небольшой карман рюкзака или маленькую дамскую сумочку, оставаясь всегда под рукой. Корпус толщиной 5,2 мм выделяется среди конкурентов как один из наиболее тонких в категории.

Для разблокировки предусмотрен датчик биометрии, а гироскоп автоматически адаптирует ориентацию контента при повороте. На правом торце размещена фирменная клавиша быстрого вызова ИИ-ассистента — отличительная черта серии AiPaper. Дизайн с серебристой тыльной стороной и белой передней панелью выглядит стильно и современно.

В комплект входит стилус, о котором мы поговорим отдельно ниже, несколько сменных наконечников для него, чехол-книжка, инструмент для извлечения лотка сим-карты и кабель для зарядки. Адаптера питания в комплекте нет, но это не удивительно, ведь сейчас такая комплектация стала скорее нормой, чем исключением.

Ридер с качественным экраном

8.2-дюймовый дисплей базируется на технологии E-Ink Carta 1000 с плотностью пикселей 292 на дюйм. Говорить возвышенные слова вроде «великолепный» или «фантастический» не хочется, но он действительно хороший. Все символы читаются хорошо, а продвинутая технология борьбы с фантомными следами старого изображения, убирает тот эффект, который иногда встречался раньше. Новое изображение будет максимально чистым.

Экран матовый и не бликует при ярком боковом свете. Это позволяет с комфортом пользоваться ридером даже на улице. Правда, во время тестирования была преимущественно облачная погода, и я не смог проверить его при ярком солнце, но впечатления всё равно остались в целом положительными. Для работы в темноте есть довольно яркая подсветка.

Чтобы настроить ридер под те или иные сценарии использования, предусмотрено три варианта обновления изображения: максимальное качество, ускоренный и сверхбыстрый. Они настраиваются из выпадающего центра управления, как в любом другом Android. Первый вариант незаменим при работе с PDF-файлами, обеспечивая предельную детализацию, тогда как скоростные режимы оптимальны для навигации и редактирования записей или работы с приложениями, которые этого требуют.

Производительность ридера с E-Ink экраном

Техническая база ридера представлена 6-нм восьмиядерным чипсетом с частотой 2,0 ГГц. Для такого устройства производительности более чем достаточно. Чтобы всё работало хорошо и не было никаких фризов, гаджет оснастили 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. Я всегда говорил, что для обычного планшета этого очень мало, но так как видео и фотографии сюда заливать не получится, этого более чем достаточно. Скажем так, закачать тысячи книг и установить десятки приложений вы точно сможете.

Как я уже сказал в начале, работает ридер под управлением Android. Благодаря этому вы получите доступ к обширному каталогу программ через встроенный Google Play. Российская локализация включает полностью русифицированный интерфейс, предустановленный RuStore и совместимость с отечественными платформами электронных книг, такими как Яндекс Книги.

Работает всё это от батареи ёмкостью 2450 мАч, которая обеспечивает достойную автономность при чтении с деактивированной подсветкой и беспроводными модулями. Тут даже сложно сказать, сколько именно он работает, ведь когда изображение экрана не обновляется, энергия не расходуется. Даже в заблокированном состоянии на нём отображается заставка, и так планшет может лежать неделями.

Ридер с искусственным интеллектом

Естественно, есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi (2,4/5 ГГц) для скачивания книг, загрузки приложений, синхронизации данных, работы ИИ и обновления приложений. Для сопряжения с периферией предусмотрен Bluetooth 5.0 и разъём USB Type-C, который поддерживает режим OTG для подключения флешек и других устройств.

Встроенный ИИ-помощник — главное отличие AiPaper Mini SE05 от обычных читалок. Специализированная сенсорная кнопка в правой нижней части передней панели мгновенно активирует умные возможности. Запросы принимаются текстом или голосом — для голосового режима нужно удерживать клавишу, записывая сообщение продолжительностью до 15 секунд. Алгоритм распознавания речи после записи может конвертировать аудио в текст для последующей обработки и отобразить диалог в привычном формате чата с помощником.

Также ИИ может работать со скриншотами. При чтении или работе с файлами можно снять фрагмент страницы, выделить нужный участок и получить детальное объяснение, перевод или толкование от ассистента. Так чтение превращается в интерактивный образовательный процесс с мгновенным разъяснением сложных моментов.

Без дополнительных платежей доступны продвинутые языковые модели, включая GPT-5, GPT-4o, GPT-4o mini, Gemini-2.5-flash, Gemini-2.5-pro, DeepSeek-R1 и DeepSeek-V3. При этом ИИ будет не просто отвечать на вопросы и обрабатывать скриншоты, но и давать рекомендации, а также создавать индивидуальную базу знаний.

Значимый контент и беседы с ассистентом архивируются, создавая персональный справочник. Архивные записи систематизируются по меткам, дате добавления или в алфавитном порядке, а функция поиска обеспечивает быстрое извлечение данных. Это такой шаг к самообразованию или улучшению качества работы.

Электронная книга со стилусом и рукописным вводом

Как я говорил в начале этой статьи, в Viwoods AiPaper Mini SE05 реализована поддержка письма стилусом и формирования заметок. Редактор предлагает шесть вариантов кистей, выделитель, текстовый режим и послойную работу. Производитель отдельно подчеркивает, что поверхность экрана имитирует текстуру бумаги, а реакция на касание пера происходит мгновенно и точно. Что-то в этом есть, но полного сходства я не заметил.

Сам стилус откалиброван хорошо и имеет шаг регистрации письма всего 0,05 мм с высокой скоростью, благодаря чему штрих почти не отстаёт от его кончика во время письма от руки или рисования. Если понадобится, есть преобразование рукописного текста в печатный и помощь в рисовании геометрических фигур. Можно нарисовать что-то похожее на круг и сделать его правильным. Так можно создавать презентации и схематические изображения. Так же есть различные подложки листа от простого белого, то вариантов «в клеточку» и «в линейку».

Стоит ли покупать ридер AiPaper Mini с сенсорным экраном

Остаётся ответить на вопрос, кому подойдёт такое устройство, и понять, стоит ли его купить. Начнём с цены. Цена Viwoods AiPaper Mini SE05 находится на уровне чуть выше 40 000 рублей. Есть более крупная и более компактные версии. Самое главное, что все продукты официально реализуются в России через авторизованную дистрибьюторскую сеть.

Подойдёт такой ридер-планшет тем, кому не нужно смотреть видео или делать фотографии, но нужно полноценное устройство, которое позволяет работать с ИИ, делать заметки, вести календарь, рисовать и писать от руки. Такое применение может понадобиться в образовании, работе или просто если вам нужна читалка, но вы хотите купить что-то более функциональное, чем просто E-Ink экран с буквами.

Viwoods AiPaper Mini SE05 представляет собой гармоничное решение для ценителей портативных читалок с продвинутыми возможностями. Комбинация качественного электронного дисплея, производительной аппаратной конфигурации, полноценной Android-системы и эксклюзивных интеллектуальных инструментов позиционирует устройство как интересный вариант для насыщенного использования.

