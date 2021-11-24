Вот, что я нашел на AliExpress за эту неделю

Когда попадаешь на AliExpress, тебя иногда просто засасывает, и ты больше ничего не можешь с собой сделать. Смотришь, выбираешь, заказываешь и дальше по всем шагам, вплоть до похода на почту. Обычно мы публикуем тематические подборки, но сейчас хочется поделиться тем, на что я обратил внимание за прошедшую неделю. Многое из этого я даже заказал себе, чтобы проверить, как это работает и стоит ли оно своих денег. Пока все это преодолевает границы и расстояния, я хочу показать вам, что привлекло на этом сайте лично мое внимание. А в комментариях напишите, что вы заказали в последнее время. Будет интересно.

2DIN магнитола для машины

Сейчас уже сложно найти новый автомобиль, в котором нет акустической системы. Но даже когда они есть, по сути, они часто устанавливаются ”чтобы было”. Звучит система так себе, у нее нет сенсорного экрана и нельзя подключать телефон через Bluetooth.

Можно купить вместо нее такую магнитолу формата 2DIN. Даже если у вас на панели установлена узкая магнитола, это не значит, что под накладкой нет места для двойного размера. Но вам придется искать новую переднюю панель, цена которой может варьироваться от одной до двух тысяч рублей.

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Не стоит ждать, что за эти деньги вы получите то же самое, что от премиальной Alpine за десятки тысяч рублей, но сможете бюджетно добавить в машину Bluetooth, навигацию, большой экран и некоторые другие вещи. Чудес не будет, но у нас такие вещи перепродают в два, а иногда и в три раза дороже. При том даже не стесняются использовать фотографии с AliExpress.

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Измеритель кислорода в крови

Одними из самых простых показателей здоровья являются пульс и насыщение крови кислородом. Они не покажут полной картины вашего здоровья, но если что-то не так, то дадут повод задуматься. Особенно в наше ковидное время.

Этот прибор стоит недорого, но имеет высокую точность. Оценка 4,8 при 16 000 заказов говорит о многом. Он цепляется на палец и за несколько секунд покажет вам пульс и насыщенность крови кислородом. Выпускается в двух вариантах и в нескольких цветах. В комплекте есть небольшой кейс, если захотите взять его с собой.

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Чтение книг в темноте

Если вы, как и я, любите почитать перед сном, но не хотите лишний раз включать свет, такой фонарик придется вам очень кстати.

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Он крепится на книгу и выдает мягкий свет, которого хватает, чтобы осветить разворот книги. Удобно, если ваш супруг(а) уже спит, а вам не хочется включать основную лампу. А еще аксессуар может пригодиться в некоторых нестандартных ситуациях. Например, если отключили свет, а смартфон сажать не хочется.

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Светильник в виде книги

И снова вернемся к теме книг и подсветки. Эта штука едва ли позволит с ней читать, но может стать приятным дополнением для интерьера и мягким источником света (или просто подсветкой полки).

В сложенном состоянии это просто обычная книга, но если ее раскрыть, то она предстает во всей красе, и ее ”страницы” светятся. Можно раскрывать на любой угол вплоть до полного разворота на 360 градусов, работает светильник от аккумулятора, заряжается через microUSB и имеет защиту от воды.

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Универсальный пульт для смартфона

Часто теряете пульт от телевизора, а их количество от другой техники выходит из-под контроля? Тогда вам подойдет этот гаджет.

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Он подключается к разъему телефона и выдает ИК-сигнал, как обычный пульт. Есть версии для iPhone с Lightning, а так же для microUSB и USB Type-C. Благодаря небольшому размеру, его можно повесить на ключи или убрать в карман. Пригодится он как для использования дома, так и на даче. Можно даже управлять камерой, если снимаете в поезде — для хобби или по работе.

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Светящаяся маска

Такая маска хорошо подойдет для тематической вечеринки или какого-то костюмированного мероприятия. Отдельного внимания заслуживает использование среди уличных артистов или в каких-либо постановках.

Маска работает через приложение. Можно выбрать нужное вам изображение и запрограммировать его отображение. Такие маски появились не только что, но все еще производят ВАУ-эффект. С ней вас точно заметят.

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Новогодняя гирлянда

Еще не поздно заказать гирлянду к новому году. Например, такую — в виде светящихся сосулек.

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Есть три вида цвета — синий, желтый и белый. Кроме этого, есть вариант из нескольких цветов. Длина ”сосулек” составляет от 30 до 50 сантиметров, гирлянда работает от обычной розетки, а благодаря коннектору их можно наращивать в длину. Но если хотите заказать — поторопитесь. На момент подготовки статьи доставка до Москвы была ориентировочно на 25 декабря.

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Универсальная подставка для ноутбука

Часто ноутбук на столе просто некуда деть. Даже если просто положить его, он занимает слишком много места. А если пользоваться им в течение целого дня, то будет довольно сложно так долго смотреть вниз.

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Такая подставка позволит просто ставить ноутбук на нее для работы. Но можно будет перевернуть ее и поставить ноутбук в нее стоя для хранения, чтобы он не занимал много места. В прорезь снизу можно убрать клавиатуру, чтобы та не мешалась на столе.

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Деревянная подставка для телефона

И снова подставка, но на этот раз для телефона. В первую очередь она станет хорошим подарком для владельцев iPhone, но может пригодиться и пользователям других устройств.

Правда, в этом случае вы не сможете использовать зарядку для часов, но получите площадку для их хранения. А еще будет место для хранения одного-двух телефонов и планшета (или трех телефонов). Есть даже подставка для ручек, карандашей или стилуса. Все будет на своих местах.

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