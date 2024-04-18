Вот это они придумали: электрическая зубная щетка со стерилизатором! Такой я еще не видел

Хранение зубной щетки — больная тема. Чаще всего после процесса чистки мы оставляем ее открытой или кладем в футляр, и в обоих случаях допускаем серьезную ошибку. Дело в том, что щетинки влажной щетки быстрее изнашиваются, а еще между ними застревают кусочки вычищенной пищи и бактериальный налет. И как быть? Можно после каждой чистки зубов с мылом промывать инструмент для ухода за полостью рта, а затем сушить его под феном с подачей едва теплого воздуха. Но есть более рациональный вариант, который предлагает электрическая щетка Soocas D3 Pro.

Она поставляется в комплекте со стерилизатором для зубной щетки, выполняющим сразу две функции: дезинфекция и сушка. Таким образом, инструмент всегда остается чистым и сухим, что позволяет минимизировать риск распространения бактерий, а также продлить срок службы щетинок. В настоящее время можно купить Soocas D3 Pro на OZON со скидкой 800 рублей по промокоду TPSRS13C1800, и наличие стерилизатора — не единственная причина, заставляющая обратить внимание на эту модель.

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Зубная щетка со стерилизатором

Но начнем мы именно со стерилизатора для щетки, поскольку для многих людей существование подобного аксессуара является открытием. Он представляет собой небольшую камеру шайбовидной формы, где установлен ультрафиолетовый излучатель и небольшой вентилятор. Именно туда после споласкивания под проточной водой нужно поместить щетку Soocas D3 Pro, корпус которой, кстати, защищен от попадания влаги в соответствии со стандартом IPX8.

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Когда зубная щетка помещается внутрь, а дверца аксессуара закрывается, стерилизатор начинает работать. Он одновременно начинает процесс сушки и удаления до 99.9% всех скопившихся бактерий.

Стерилизатор имеет небольшой встроенный аккумулятор, поэтому может работать как от электросети, параллельно выступая в качестве настенного держателя для зубной щетки, или использоваться во время поездки. Аксессуар крепится на вертикальную поверхность при помощи отсоединяемого блока с двухсторонним скотчем. Поэтому стерилизатор можно держать на стене, снимая его только в момент, когда нужно покинуть дом, захватив с собой щетку.

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Зубная щетка для удаления налета

Стерилизатор — это, конечно, круто. Однако в электрической зубной щетке нас интересует не столько процесс ее хранения, хотя и он является важным, сколько эффективность прибора. Soocas D3 Pro оснащена мощным мотором, обеспечивающим в 10 раз более высокую скорость удаления зубного налета по сравнению с обычной щеткой.

При этом зубная щетка Soocas D3 Pro поддерживает 4 режима работы:

Деликатный режим . Для людей с чувствительными зубами.

. Для людей с чувствительными зубами. Стандартный режим . Вариант чистки для ежедневного использования.

. Вариант чистки для ежедневного использования. Отбеливание . Режим, удаляющий желтизну зубов.

. Режим, удаляющий желтизну зубов. Полировка. Режим для интенсивного удаления налета.

За счет интеллектуального чипа Soocas D3 Pro запоминает предыдущий режим работы, снимая необходимость устанавливать нужную мощность перед каждой чисткой, а еще снижает обороты в случае сильного давления щетинок на зубы, чтобы защитить эмаль и десны.

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Насадки для зубной щетки

Важную роль, повышающую эффективность чистки зубов, также играют насадки для электрической щетки. Сменные головки для Soocas D3 Pro разработаны с делением на несколько зон:

силиконовое основание для бережной заботы о деснах;

сверху и снизу — зона глубокой очистки;

по центру — зона отбеливания.

Насадка использует щетинки DuPont Classic шириной 6 мкм с округлостью 85% и умеренной твердостью, а также немецкие щетины Pedex синего цвета, своевременно напоминающие о необходимости замены головки. К слову, в комплекте с зубной щеткой идет пара сменных насадок.

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Сколько работает электрическая щетка

Что еще играет важную роль в разговоре об электрической зубной щетке? Конечно же, ее автономность! Soocas D3 Pro оснащена встроенным аккумулятором на 2000 мАч, и его емкости достаточно, чтобы обеспечить 180 дней работы от одного заряда при условии двух ежедневных процедур чистки зубов в деликатном режиме.

На дне корпуса зубной щетки под надежной защитой располагается универсальный разъем USB Type-C, с помощью которого можно восстановить энергию Soocas D3 Pro, подключив устройство к источнику питания через комплектный или любой другой кабель с нужным штекером. Делать это, как мы уже выяснили, придется нечасто.