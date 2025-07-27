Вот это поворот. DJI начала делать роботы-пылесосы

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Артем Сутягин

Компания DJI, признанный лидер в производстве дронов, готовится к значительному расширению своего продуктового портфолио. 6 августа производитель представит свой первый робот-пылесос Romo, что станет важным шагом в освоении рынка устройств для умного дома. Это многое говорит о компании, которая начинала несколько лет назад, как производитель коптеров для чужих камер, а сейчас стала лидером не только в этом направлении, но и с производстве устройств для создания контента. Теперь она замахнулась на умный дом. Но есть ли у нее перспективы?

Вот это поворот. DJI начала делать роботы-пылесосы. А представьте, если бы он выглядел так? Фото.

А представьте, если бы он выглядел так?

Опыт разработок DJI

Разработка робота-пылесоса Romo заняла более четырех лет, что свидетельствует о серьезном подходе компании к этому проекту. Это далеко не спонтанное решение, а продуманная стратегия диверсификации бизнеса.

При создании Romo DJI использовала накопленный за годы работы с дронами опыт в области визуальной навигации, интеллектуального обнаружения препятствий и точного определения траектории движения. Эти технологии, успешно применяемые в беспилотных летательных аппаратах, находят новое применение в домашней робототехнике.

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Кому нужен робот-пылесос DJI

Робот-пылесос DJI Romo нацелен на премиальный сегмент рынка устройств для умного дома, где конкурируют такие известные бренды, как Roborock, Dreame и Ecovacs. Это решение логично, учитывая репутацию DJI как производителя высокотехнологичных устройств, в том числе с передовыми возможностями навигации и уклонения от препятствий.

Выбор премиального сегмента позволит компании применить свои передовые технологии и предложить пользователям инновационные решения, выделяющиеся на фоне существующих продуктов. Ведь ее устройства могут хорошо ориентироваться даже в трехмерном пространстве, а уж с плоскими полами точно должны справиться.

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Варианты роботов-пылесосов DJI

DJI представит робот-пылесос Romo в двух стилистически различных версиях, что демонстрирует понимание компанией разнообразных предпочтений потребителей.

Первая версия выполнена в полупрозрачном стиле, напоминающем дизайн смартфонов Nothing. Этот вариант ориентирован на пользователей, которые ценят инженерные решения и хотят видеть внутреннее устройство приобретенного продукта.Прозрачный корпус позволяет наблюдать за работой механизмов в режиме реального времени.

Варианты роботов-пылесосов DJI. Прозрачный интересный, но вопрос как это будет выглядеть, когда забьется пылью, Изображение: DJI. Фото.

Прозрачный интересный, но вопрос как это будет выглядеть, когда забьется пылью, Изображение: DJI

Вторая версия представляет собой более традиционное решение с элегантным белым корпусом, гладкой отделкой и ненавязчивым брендингом. Такой дизайн призван органично вписаться в современный интерьер, не создавая визуального шума.

Робот-пылесос Romo имеет классическую круглую конструкцию с низким профилем и гладкой отделкой. Фронтальные датчики, скорее всего, отвечают за 3D-навигацию и обнаружение объектов, что обеспечивает точное перемещение по помещению.

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Нижняя часть устройства оснащена двумя боковыми щетками, расположенными таким образом, чтобы эффективно направлять пыль и мусор к центральному всасывающему каналу. Такая компоновка является стандартной для современных роботов-пылесосов и обеспечивает качественную уборку.

Док-станция Romo так же получила продуманную конструкцию с четко обозначенными отсеками для различных нужд: сбора пыли, хранения чистой и грязной воды. Это указывает на то, что робот-пылесос будет оснащен функциями автоматической мойки и сушки полов.

Подобные возможности характерны для устройств премиум-класса, таких как Roborock S8 MaxV Ultra или Dreame L20 Ultra. Автоматическая система обслуживания значительно упрощает эксплуатацию устройства и повышает удобство использования.

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Мобильное приложение для робота-пылесоса DJI

DJI разработает специальное мобильное приложение для управления роботом-пылесосом Romo. Это соответствует современным тенденциям развития устройств для умного дома, где смартфон становится центральным элементом управления. Хорошо, что не стали намешивать все в одно приложение MIMO и DJI, которые предназначено для управления коптерами и прочим съемочным оборудованием. Пылесос там выглядел бы странно.

Мобильное приложение для робота-пылесоса DJI. Приложение для робота будет свое. Изображение: 3DNews. Фото.

Приложение для робота будет свое. Изображение: 3DNews

Учитывая опыт DJI в создании интуитивных приложений для управления дронами, можно ожидать, что программное обеспечение для Romo будет отличаться удобством и функциональностью.

На самом деле выход DJI на рынок роботов-пылесосов представляет собой логичное развитие компании, использующей накопленные технологии в новой области. Робот-пылесос Romo может стать серьезным конкурентом для существующих премиальных решений благодаря инновационному подходу и проверенным технологиям навигации.

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