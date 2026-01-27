Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле

На AliExpress продают много всякой всячины, что не является секретом. Ведь сам по себе китайский маркетплейс — это огромная витрина, где представлены товары на любой вкус. Тут можно губку за 20 рублей и смартфон за 200 тысяч, и в этом заключается преимущество площадки. Но мы решили не задирать планку так высоко и ограничились товарами до 1000 рублей с AliExpress. Причем многие из них намного дешевле заявленной суммы.

Комплект воздушных шаров

Рейтинг: 5.0

Цена: от 52 ₽

Воздушные шары — незаменимый атрибут любого праздника, а на AliExpress их можно заказать по очень привлекательной цене. Всего 52 рубля за 10 штук почти любого цвета, а при заказе более крупного комплекта стоимость единицы получится еще ниже.

Купить воздушные шары

Аудиоадаптер с USB-C

Рейтинг: 4.8

Цена: от 81 ₽

В эпоху смартфонов без разъема для наушников такой аудиоадаптер становится настоящим спасением. У него есть коннектор USB-C для подключения к смартфону, а на обратной стороне — тот самый AUX, чтобы подсоединить наушники. Идеальная пара для полной совместимости.

Купить аудиоадаптер

Набор маленьких USB-ночников

Рейтинг: 4.8

Цена: от 95 ₽

В этом наборе есть сразу 5 маленьких лампочек, каждая из которых начинает светиться после подключения к USB-разъему. Они выполняют роль ночников, работающих как от розетки, так и от соответствующего порта вашего ноутбука.

Купить USB-ночники

Что продают на AliExpress по цене ниже рынка

Портативная аптечка для путешествий

Рейтинг: 4.8

Цена: от 140 ₽

В путешествиях, да и дома вам определенно пригодится портативная аптечка, куда можно сложить медикаменты. Причем это не просто сумочка, а сумочка с крестиком — характерным знаком, помогающим отличить аптечку от обычного несессера.

Купить аптечку

Дозаторы для жидкого мыла

Рейтинг: 5.0

Цена: от 147 ₽

Красивые баночки для хранения и дозации жидкого мыла почти на любой объем: хоть 200 мл, хоть 500 мл. Выглядят стильно и отлично вписываются в интерьер, а еще отличаются хорошей надежностью.

Купить дозатор для мыла

Подставка для смартфона из бамбука

Рейтинг: 4.9

Цена: от 171 ₽

Удобная, а главное — экологичная, подставка для телефона. Она сделана из бамбука и позволяет держать устройство как вертикально, так и горизонтально. Отлично совмещает в себе легкость и надежность.

Купить подставку

Водонепроницаемый чехол для смартфона

Рейтинг: 4.8

Цена: от 292 ₽

Если захочется поплавать со смартфоном или устроить подводную съемку — возьмите водонепроницаемый чехол. Он спасет мобильное устройство от утопления, даже если оно не имеет полноценной влагозащиты.

Купить чехол

Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

Портативный измельчитель продуктов

Рейтинг: 4.8

Цена: от 409 ₽

Этот измельчитель поможет быстро стереть чеснок или перец без лишних запахов на руках. Работает от встроенного аккумулятора и заряжается через порт USB, а его лезвие из нержавеющей стали эффективно измельчает овощи и корнеплоды.

Купить измельчитель

Повербанк с поддержкой беспроводной зарядки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 884 ₽

Повербанк Baseus можно использовать в разных сценариях: подключая его к смартфону по кабелю USB или по беспроводной зарядке MagSafe на магнитах. Работает как с айфонами, так и с Android-устройствами, поддерживая максимальную мощность до 20 Вт при энергоемкости 10000 мАч.

Купить повербанк

Мощный налобный фонарь

Рейтинг: 4.8

Цена: от 896 ₽

Налобный фонарь, пробивающий светом 120 метров темного пространства. Доступен в разных вариантах, которые отличаются комплектом поставки и емкостью встроенного аккумулятора. Можно выбрать любой.

Купить фонарь