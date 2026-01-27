Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле

На AliExpress продают много всякой всячины, что не является секретом. Ведь сам по себе китайский маркетплейс — это огромная витрина, где представлены товары на любой вкус. Тут можно губку за 20 рублей и смартфон за 200 тысяч, и в этом заключается преимущество площадки. Но мы решили не задирать планку так высоко и ограничились товарами до 1000 рублей с AliExpress. Причем многие из них намного дешевле заявленной суммы.
Содержание
- 1 Комплект воздушных шаров
- 2 Аудиоадаптер с USB-C
- 3 Набор маленьких USB-ночников
- 4 Портативная аптечка для путешествий
- 5 Дозаторы для жидкого мыла
- 6 Подставка для смартфона из бамбука
- 7 Водонепроницаемый чехол для смартфона
- 8 Портативный измельчитель продуктов
- 9 Повербанк с поддержкой беспроводной зарядки
- 10 Мощный налобный фонарь
Комплект воздушных шаров
Рейтинг: 5.0
Цена: от 52 ₽
Воздушные шары — незаменимый атрибут любого праздника, а на AliExpress их можно заказать по очень привлекательной цене. Всего 52 рубля за 10 штук почти любого цвета, а при заказе более крупного комплекта стоимость единицы получится еще ниже.
Аудиоадаптер с USB-C
Рейтинг: 4.8
Цена: от 81 ₽
В эпоху смартфонов без разъема для наушников такой аудиоадаптер становится настоящим спасением. У него есть коннектор USB-C для подключения к смартфону, а на обратной стороне — тот самый AUX, чтобы подсоединить наушники. Идеальная пара для полной совместимости.
Набор маленьких USB-ночников
Рейтинг: 4.8
Цена: от 95 ₽
В этом наборе есть сразу 5 маленьких лампочек, каждая из которых начинает светиться после подключения к USB-разъему. Они выполняют роль ночников, работающих как от розетки, так и от соответствующего порта вашего ноутбука.
Портативная аптечка для путешествий
Рейтинг: 4.8
Цена: от 140 ₽
В путешествиях, да и дома вам определенно пригодится портативная аптечка, куда можно сложить медикаменты. Причем это не просто сумочка, а сумочка с крестиком — характерным знаком, помогающим отличить аптечку от обычного несессера.
Дозаторы для жидкого мыла
Рейтинг: 5.0
Цена: от 147 ₽
Красивые баночки для хранения и дозации жидкого мыла почти на любой объем: хоть 200 мл, хоть 500 мл. Выглядят стильно и отлично вписываются в интерьер, а еще отличаются хорошей надежностью.
Подставка для смартфона из бамбука
Рейтинг: 4.9
Цена: от 171 ₽
Удобная, а главное — экологичная, подставка для телефона. Она сделана из бамбука и позволяет держать устройство как вертикально, так и горизонтально. Отлично совмещает в себе легкость и надежность.
Водонепроницаемый чехол для смартфона
Рейтинг: 4.8
Цена: от 292 ₽
Если захочется поплавать со смартфоном или устроить подводную съемку — возьмите водонепроницаемый чехол. Он спасет мобильное устройство от утопления, даже если оно не имеет полноценной влагозащиты.
Портативный измельчитель продуктов
Рейтинг: 4.8
Цена: от 409 ₽
Этот измельчитель поможет быстро стереть чеснок или перец без лишних запахов на руках. Работает от встроенного аккумулятора и заряжается через порт USB, а его лезвие из нержавеющей стали эффективно измельчает овощи и корнеплоды.
Повербанк с поддержкой беспроводной зарядки
Рейтинг: 4.8
Цена: от 884 ₽
Повербанк Baseus можно использовать в разных сценариях: подключая его к смартфону по кабелю USB или по беспроводной зарядке MagSafe на магнитах. Работает как с айфонами, так и с Android-устройствами, поддерживая максимальную мощность до 20 Вт при энергоемкости 10000 мАч.
Мощный налобный фонарь
Рейтинг: 4.8
Цена: от 896 ₽
Налобный фонарь, пробивающий светом 120 метров темного пространства. Доступен в разных вариантах, которые отличаются комплектом поставки и емкостью встроенного аккумулятора. Можно выбрать любой.