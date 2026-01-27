Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

На AliExpress продают много всякой всячины, что не является секретом. Ведь сам по себе китайский маркетплейс — это огромная витрина, где представлены товары на любой вкус. Тут можно губку за 20 рублей и смартфон за 200 тысяч, и в этом заключается преимущество площадки. Но мы решили не задирать планку так высоко и ограничились товарами до 1000 рублей с AliExpress. Причем многие из них намного дешевле заявленной суммы.

Всякая всячина с AliExpress до 1 тысячи рублей и еще дешевле. Новая подборка товаров с AliExpress. Фото.

Новая подборка товаров с AliExpress

Комплект воздушных шаров

Комплект воздушных шаров. Воздушные шары самых разных цветов. Фото.

Воздушные шары самых разных цветов

Рейтинг: 5.0

Цена: от 52 ₽

Воздушные шары — незаменимый атрибут любого праздника, а на AliExpress их можно заказать по очень привлекательной цене. Всего 52 рубля за 10 штук почти любого цвета, а при заказе более крупного комплекта стоимость единицы получится еще ниже.

Купить воздушные шары

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Аудиоадаптер с USB-C

Аудиоадаптер с USB-C. Переходник для подключения наушников к телефону. Фото.

Переходник для подключения наушников к телефону

Рейтинг: 4.8

Цена: от 81 ₽

В эпоху смартфонов без разъема для наушников такой аудиоадаптер становится настоящим спасением. У него есть коннектор USB-C для подключения к смартфону, а на обратной стороне — тот самый AUX, чтобы подсоединить наушники. Идеальная пара для полной совместимости.

Купить аудиоадаптер

Набор маленьких USB-ночников

Набор маленьких USB-ночников. Маленькие и яркие USB-ночники. Фото.

Маленькие и яркие USB-ночники

Рейтинг: 4.8

Цена: от 95 ₽

В этом наборе есть сразу 5 маленьких лампочек, каждая из которых начинает светиться после подключения к USB-разъему. Они выполняют роль ночников, работающих как от розетки, так и от соответствующего порта вашего ноутбука.

Купить USB-ночники

Что продают на AliExpress по цене ниже рынка

Портативная аптечка для путешествий

Портативная аптечка для путешествий. Небольшая аптечка для хранения медикаментов. Фото.

Небольшая аптечка для хранения медикаментов

Рейтинг: 4.8

Цена: от 140 ₽

В путешествиях, да и дома вам определенно пригодится портативная аптечка, куда можно сложить медикаменты. Причем это не просто сумочка, а сумочка с крестиком — характерным знаком, помогающим отличить аптечку от обычного несессера.

Купить аптечку

Дозаторы для жидкого мыла

Дозаторы для жидкого мыла. Удобные и красивые диспенсеры. Фото.

Удобные и красивые диспенсеры

Рейтинг: 5.0

Цена: от 147 ₽

Красивые баночки для хранения и дозации жидкого мыла почти на любой объем: хоть 200 мл, хоть 500 мл. Выглядят стильно и отлично вписываются в интерьер, а еще отличаются хорошей надежностью.

Купить дозатор для мыла

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Подставка для смартфона из бамбука

Подставка для смартфона из бамбука. Легкая и надежная подставка для телефона. Фото.

Легкая и надежная подставка для телефона

Рейтинг: 4.9

Цена: от 171 ₽

Удобная, а главное — экологичная, подставка для телефона. Она сделана из бамбука и позволяет держать устройство как вертикально, так и горизонтально. Отлично совмещает в себе легкость и надежность.

Купить подставку

Водонепроницаемый чехол для смартфона

Водонепроницаемый чехол для смартфона. Чехол для купания и подводной съемки. Фото.

Чехол для купания и подводной съемки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 292 ₽

Если захочется поплавать со смартфоном или устроить подводную съемку — возьмите водонепроницаемый чехол. Он спасет мобильное устройство от утопления, даже если оно не имеет полноценной влагозащиты.

Купить чехол

Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

Портативный измельчитель продуктов

Портативный измельчитель продуктов. Маленький измельчитель со встроенным аккумулятором. Фото.

Маленький измельчитель со встроенным аккумулятором

Рейтинг: 4.8

Цена: от 409 ₽

Этот измельчитель поможет быстро стереть чеснок или перец без лишних запахов на руках. Работает от встроенного аккумулятора и заряжается через порт USB, а его лезвие из нержавеющей стали эффективно измельчает овощи и корнеплоды.

Купить измельчитель

Повербанк с поддержкой беспроводной зарядки

Повербанк с поддержкой беспроводной зарядки. Функциональный повербанк на все случаи жизни. Фото.

Функциональный повербанк на все случаи жизни

Рейтинг: 4.8

Цена: от 884 ₽

Повербанк Baseus можно использовать в разных сценариях: подключая его к смартфону по кабелю USB или по беспроводной зарядке MagSafe на магнитах. Работает как с айфонами, так и с Android-устройствами, поддерживая максимальную мощность до 20 Вт при энергоемкости 10000 мАч.

Купить повербанк

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Мощный налобный фонарь

Мощный налобный фонарь. Яркий фонарь на голову. Фото.

Яркий фонарь на голову

Рейтинг: 4.8

Цена: от 896 ₽

Налобный фонарь, пробивающий светом 120 метров темного пространства. Доступен в разных вариантах, которые отличаются комплектом поставки и емкостью встроенного аккумулятора. Можно выбрать любой.

Купить фонарь

Теги
Новости по теме
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
На AliExpress появился лучший камерофон за 30 тысяч. Уже сейчас там продают глобалку OPPO Reno15
Xiaomi выпустила часы Xiaomi Watch 5 с управлением мышцами и наушники Xiaomi Buds 6 с золотой диафрагмой
Лонгриды для вас
Apple утверждает, что OPPO украла секреты Apple Watch. История почти детективная

Компания Apple подала иск против китайского производителя OPPO, обвинив его в незаконном получении коммерческих тайн, связанных с разработкой Apple Watch. Ключевая фигура дела — бывший сотрудник Apple, инженер Чэнь Ши (Chen Shi), который, по версии корпорации, передал конфиденциальные материалы конкуренту. В теории сделать это не сложно, но такие разработки обычно должны довольно сильно защищаться. Поэтому, сама история говорит не только о потенциальном факте промышленного шпионажа, но и об уровне внутренней безопасности Apple. Сейчас сами все поймете.

Читать далее
Какой вертикальный пылесос купить для сухой и влажной уборки: есть две крутые модели Redroad

Уборка помещения должна быть не только сухой, но и влажной. Ведь после работы обычного пылесоса появляются в воздухе (а потом оседают) частички мелкодисперсной пыли, да и с жировыми загрязнениями такой прибор не справится. Поэтому настолько важен моющий пылесос. При этом у него есть недостатки в сравнении с обычной моделью: с коврами он не справляется, да и мебель с его помощью не почистишь. Чтобы в доме был настоящий порядок, нужны обе модели. И такие пылесосы есть у Redroad.

Читать далее
В Россию пригнали долгожданные новинки OnePlus: смартфон, планшет и умные часы по цене, как на распродаже

OnePlus - один из самых популярных брендов на мобильном рынке, за которым пристально следят даже в России. И вот компания радует пользователей очередными новинками - доступным флагманом OnePlus 15R для тех, кому основной флагман не пришелся по душе. А вместе с ним - еще и новейший планшет OnePlus Pad Go 2 с огромным экраном, а также, наверное, лучшие смарт-часы на данный момент - OnePlus Watch Lite. Рассказываем, где купить новинки и не переплатить.

Читать далее
Новости партнеров
Председатель Bitmine ждёт болезненной коррекции крипторынка в 2026 году. Стоит ли ему верить?
Председатель Bitmine ждёт болезненной коррекции крипторынка в 2026 году. Стоит ли ему верить?
3 признака того, что вы скрипите зубами во сне
3 признака того, что вы скрипите зубами во сне
Как включить частоту обновления 120 Гц в Safari на iPhone и Mac
Как включить частоту обновления 120 Гц в Safari на iPhone и Mac