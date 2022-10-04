Всё, что известно о часах Google Pixel Watch перед релизом

Каждая компания, выпускающая смартфоны, старается построить вокруг них экосистему. Она представляет собой целый набор гаджетов, легко синхронизирующихся друг с другом. Выгода для компании очевидна: фирма продает больше устройств и, следовательно, зарабатывают больше денег, а владельцы умной техники невольно становятся привязаны к одному бренду. Безусловно, в этом отношении лучше всего дела идут у Apple. Но ее американский конкурент Google тоже не может оставаться в стороне. До недавнего времени в линейке производителя не было смарт-часов, и вот со дня на день у поклонников «корпорации добра» появится возможность купить Pixel Watch — первые часы Google.

Первые часы Google

О том, что в 2022 году появятся умные часы Google, стало доподлинно известно еще 11 мая, когда американская компания проводила свою традиционную презентацию. На ней показали 2-ю бета-версию Android 13, обновленный поиск, смартфон Google Pixel 6a, а также вскользь упомянули продукты, которые появятся в октябре: линейка флагманов Pixel 7 и смарт-часы Google Pixel Watch.

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Из презентации мы узнали, что Google вновь постаралась максимально отдалиться от Apple, сделав свой носимый аксессуар круглым. Аналогичный подход к реализации часов также использует Samsung, однако подобный форм-фактор до сих пор остается менее популярным, чем квадратные Apple Watch.

Часы Google были показаны вживую на руке вице-президента компании Рика Остерло, который немного рассказал об основных функциях Pixel Watch:

просмотр уведомлений;

поддержка голосового ассистента Гугл;

прокладывание маршрутов через Google Карты;

датчик NFC для бесконтактной оплаты покупок через Google Pay;

приложение для умного дома Google Home;

измерение пульса;

анализ сна.

На презентации также было отмечено, что это далеко не все фишки Pixel Watch, и о новых возможностях часов мы будем узнавать по мере приближения к дате выхода часов Google. Так и получилось. В конце мая стало известно о характеристиках Pixel Watch:

процессор Exynos 9110 (такой же чип используется в Galaxy Watch Active 2);

1,5 ГБ оперативной памяти;

32 ГБ на внутреннем накопителе;

операционная система Wear OS;

аккумулятор на 300 мАч;

влагозащита;

габариты: 40 мм в ширину и 14 мм в толщину.

Но вернемся к функциональным особенностям. Во-первых, вас и нас они интересуют в большей степени, чем железки. Во-вторых, 1 октября появились новые утечки, о которых поведал инсайдер Стив Хеммерстоффер. Он рассказал, что влагозащита Pixel Watch будет соответствовать стандарту 5ATM, экран защитит закаленное стекло Gorilla Glass, часы смогут регистрировать ЭКГ, измерять насыщенность крови кислородом и быстро сопрягаться с наушниками Pixel Buds.

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Экран часов — минусы

Положа руку на сердце, функциями вроде измерения SpO₂ и составления ЭКГ пользуются далеко не все владельцы смарт-часов, даже заинтересованные люди забывают о них в течение первого месяца эксплуатации, а датчик ЧСС и влагозащита 5ATM есть даже в старом фитнес-браслете Mi Band 4. Поэтому, возможно, главным критерием выбора умных часов является их дизайн.

В случае со смарт-часами он выражается не только в форм-факторе, но и в дисплее. Экран Pixel Watch — пожалуй, главный минус часов Google. Мы не можем сказать ничего плохого о его яркости и частоте обновления, но рамки у дисплея уж очень широкие, в чем сегодня убедился весь мир, взглянув на живые кадры нового аксессуара Гугл.

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В принципе, о том, какие рамки у Google Pixel Watch, было известно еще 11 мая, когда нам вскользь показали работу интерфейса Wear OS при пролистывании уведомлений. Уже тогда стало ясно, что они широкие. Но давайте будем честны: такие же рамки и у смарт-часов Galaxy Watch 4, которыми вы можете насладиться, прочитав наш обзор. Главное, что Pixel Watch не выглядят такими громоздкими, как, например, Apple Watch Ultra. Это довольно легкие и универсальные часы.

Pixel Watch или Apple Watch — что лучше

Уже сейчас очевидно, кто будет конкурентом Pixel Watch. Это Samsung Galaxy Watch 5 и Apple Watch Series 8. Часы Apple выглядят более безрамочными, но еще сильнее они выделяются на фоне носимого аксессуара Google своими функциями.

В Apple Watch Series 8 есть термометр, датчик обнаружения падений и ДТП. Всего этого, судя по всему, в Pixel Watch не будет. Но для подтверждения или опровержения таких догадок все-таки лучше дождаться надвигающейся презентации Google.

Дата выхода Pixel Watch

6 октября пройдет презентация Google, в ходе которой американская корпорации расскажет о смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также о смарт-часах Pixel Watch. Но за несколько дней до события мы уже знаем все о ценах и дате выхода аксессуара.

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Купить Pixel Watch можно будет начиная с 13 октября. Подтверждением тому является страница носимого аксессуара в немецкой версии онлайн-магазина Amazon. Цена Pixel Watch — 349$ (~ 20 000 рублей) в версии без SIM-карт и 399$ (~ 23 000 рублей) в модификации с поддержкой LTE. Получается, что часы Google немного дешевле Apple Watch Series 8, но в то же время есть вероятность отсутствия отдельных функций, характерных для конкурирующего устройства Apple.